Phụ nữ M’nông giữ nhịp chiêng ƀon làng

Buổi tối cuối tuần, nhà văn hóa cộng đồng ƀon Đắk N’Drung, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng sôi động trong nhịp cồng chiêng. 25 học viên được các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn từng nhịp chiêng, từ cách cầm chiêng đến cách đánh sao cho đúng nhịp. Qua từng buổi tập, tiếng chiêng dần trở nên nhịp nhàng, gần gũi.

Chị Thị Hợi phấn khởi chia sẻ: “Trước khi học, tôi nghĩ đánh chiêng rất khó. Tuy nhiên, sau khi tham gia lớp học, tôi nhận thấy việc học không khó như mình từng nghĩ. Đến nay, tôi đã đánh được ba bài chiêng cơ bản. Tôi rất vui khi đã biết đánh chiêng và sẽ tiếp tục tập luyện để góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Buổi tập luyện cuả đội chiêng nữ ƀon Đăk N’Drung

Lớp truyền dạy cồng chiêng ban đầu có sự hỗ trợ của chính quyền xã Đức An và ngành văn hóa tỉnh Lâm Đồng. Sau khi lớp học kết thúc, các chị em vẫn chủ động duy trì lịch tập luyện tại nhà văn hóa ƀon Đắk N’Drung. Đều đặn vào các buổi tối cuối tuần, chị em lại thu xếp việc nương rẫy, việc nhà để cùng nhau ôn lại từng bài chiêng, nhắc nhau từng nhịp đánh. Những buổi tập ấy giúp tiếng chiêng dần trở nên thân thuộc, thấm sâu vào đời sống bon làng.

Đối với các nghệ nhân, việc truyền dạy chiêng không đơn thuần là hướng dẫn cách sử dụng một loại nhạc cụ mà còn là trao truyền vốn sống, giúp thế hệ trẻ hiểu từng bài chiêng được sử dụng trong dịp nào, mang ý nghĩa gì, từ đó thêm tự hào và chủ động thực hành trong đời sống bon làng.

Các chị em tập trung học đánh chiêng vào tối cuối tuần.

Qua mỗi buổi tập luyện, nghệ nhân Thị Dryan mong muốn có thêm nhiều người trẻ tìm đến với cồng chiêng: “Xã Đức An đã tạo điều kiện để ƀon mở lớp dạy đánh chiêng, giúp những người trẻ có niềm đam mê được học tập. Qua lớp học, tôi mong muốn truyền dạy những bài chiêng cổ cho thế hệ trẻ, để con cháu không quên di sản mà cha ông đã gìn giữ qua nhiều thế hệ”.

Để động viên các nghệ nhân tiếp tục trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ sau, sau khi sáp nhập xã, xã Đức An đã ban hành quyết định trợ cấp sinh hoạt hằng tháng cho hai Nghệ nhân Ưu tú của ƀon Đắk N’Drung. Trong đó, Nghệ nhân Ưu tú Thị Phyơn, Đội trưởng Đội Văn nghệ dân gian ƀon Đắk N’Drung, được hỗ trợ hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Với bà, đây là sự quan tâm có ý nghĩa trên hành trình gìn giữ văn hóa M’nông.

Nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn trong phát triển văn hóa, du lịch cộng đồng bon Đắk N’Drung.

Nghệ nhân Ưu tú Thị Phyơn nói: “Tôi rất vui và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Đây là nguồn động viên lớn để tôi tiếp tục bảo tồn văn hóa truyền thống. Tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn, truyền dạy cách đánh chiêng cho thế hệ trẻ, phát triển đội chiêng nữ để con cháu tiếp nối di sản của cha ông”.

Từ những giá trị văn hóa được bảo tồn, xã Đức An đang định hướng xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại ƀon Đắk N’Drung. Du khách sẽ có dịp trải nghiệm cồng chiêng, các lễ hội, nghề dệt thổ cẩm và ẩm thực M’nông. Trong đó, nhà văn hóa cộng đồng là điểm nhấn trung tâm, trưng bày những vật dụng truyền thống, giới thiệu bản sắc địa phương và các hoạt động văn hóa, du lịch.

Bà Thị Rơi, Bí thư Chi bộ ƀon Đắk N’Drung, chia sẻ: “Tôi cho rằng việc vận động chị em phụ nữ, đoàn viên, thanh niên tham gia học cồng chiêng không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Xã đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới cho ƀon, tạo điều kiện để bà con sinh hoạt, tập luyện. Chúng tôi mong muốn đưa các dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt truyền thống vào trưng bày tại đây để thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình”.

Từ những bàn tay chai sần vì nắng gió nương rẫy, những phụ nữ M’nông ở ƀon Đắk N’Drung đang gieo nhịp, giữ hồn cho tiếng chiêng quê hương. Ngọn lửa ở nhà văn hóa cộng đồng vẫn được thắp sáng mỗi đêm cuối tuần, tiếng chiêng ngân vang, đưa bản sắc văn hóa bon làng vươn xa cùng sự phát triển của quê hương Đức An, Lâm Đồng.