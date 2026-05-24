Phú Thọ định hướng chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa mang dấu ấn vùng Đất Tổ

Theo đó, đề án được tỉnh Phú Thọ ban hành nhằm đẩy mạnh triển khai ngoại giao văn hóa trong khuôn khổ công tác đối ngoại địa phương theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam cùng các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và môi trường phát triển năng động của tỉnh tới bạn bè quốc tế.

Thông qua việc tổ chức các sự kiện “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài, “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ, từng bước hình thành mô hình ngày hội văn hóa có tính nhận diện riêng, tạo nền tảng tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo, góp phần huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh Phú Thọ sẽ đẩy mạnh triển khai ngoại giao văn hóa, trong khuôn khổ công tác đối ngoại địa phương.

Mục tiêu cụ thể của đề án là phấn đấu hằng năm, tỉnh Phú Thọ tổ chức ít nhất 1 sự kiện “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và 1 sự kiện “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ, góp phần thực hiện các mục tiêu như: Quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa của tỉnh Phú Thọ ra quốc tế; tăng cường tiếp nhận, giao lưu và lan tỏa giá trị văn hóa quốc tế tại địa phương; thúc đẩy hợp tác quốc tế hai chiều trên các lĩnh vực; thu hút đầu tư, phát triển du lịch và mở rộng thị trường; tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối cộng đồng quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa của tỉnh.

Phạm vi thực hiện tại một số quốc gia, địa phương có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống hoặc có tiềm năng với tỉnh Phú Thọ; các địa điểm văn hóa, du lịch, trung tâm hội nghị, không gian công cộng phù hợp. Các bên tham gia là các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đối tác quốc tế, tổ chức, địa phương nước ngoài; nghệ nhân, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng (KOL), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Lộ trình triển khai Đề án theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 2026 – 2027 và giai đoạn 2028 – 2030; trong đó, trên cơ sở kết quả triển khai của giai đoạn trước, từ năm 2028 - 2030, các hoạt động ngày hội văn hóa sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm theo định hướng chủ đề hoặc theo nhóm đối tác, khu vực; tăng cường tính liên kết, kế thừa giữa các năm, từng bước hình thành chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa mang dấu ấn riêng của vùng Đất Tổ ở trong nước và phạm vi quốc tế.