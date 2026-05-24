  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phú Thọ định hướng chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa mang dấu ấn vùng Đất Tổ

Chủ Nhật, 08:01, 24/05/2026
VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND về Đề án Tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, đề án được tỉnh Phú Thọ ban hành nhằm đẩy mạnh triển khai ngoại giao văn hóa trong khuôn khổ công tác đối ngoại địa phương theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam cùng các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và môi trường phát triển năng động của tỉnh tới bạn bè quốc tế.

Thông qua việc tổ chức các sự kiện “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài, “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ, từng bước hình thành mô hình ngày hội văn hóa có tính nhận diện riêng, tạo nền tảng tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại, giáo dục - đào tạo, góp phần huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh Phú Thọ sẽ đẩy mạnh triển khai ngoại giao văn hóa, trong khuôn khổ công tác đối ngoại địa phương.

Mục tiêu cụ thể của đề án là phấn đấu hằng năm, tỉnh Phú Thọ tổ chức ít nhất 1 sự kiện “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và 1 sự kiện “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ, góp phần thực hiện các mục tiêu như: Quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa của tỉnh Phú Thọ ra quốc tế; tăng cường tiếp nhận, giao lưu và lan tỏa giá trị văn hóa quốc tế tại địa phương; thúc đẩy hợp tác quốc tế hai chiều trên các lĩnh vực; thu hút đầu tư, phát triển du lịch và mở rộng thị trường; tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối cộng đồng quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa của tỉnh.

Phạm vi thực hiện tại một số quốc gia, địa phương có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống hoặc có tiềm năng với tỉnh Phú Thọ; các địa điểm văn hóa, du lịch, trung tâm hội nghị, không gian công cộng phù hợp. Các bên tham gia là các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; đối tác quốc tế, tổ chức, địa phương nước ngoài; nghệ nhân, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng (KOL), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Lộ trình triển khai Đề án theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 2026 – 2027 và giai đoạn 2028 – 2030; trong đó, trên cơ sở kết quả triển khai của giai đoạn trước, từ năm 2028 - 2030, các hoạt động ngày hội văn hóa sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm theo định hướng chủ đề hoặc theo nhóm đối tác, khu vực; tăng cường tính liên kết, kế thừa giữa các năm, từng bước hình thành chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa mang dấu ấn riêng của vùng Đất Tổ ở trong nước và phạm vi quốc tế.

 

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Hàng nghìn người trẩy hội đánh cá suối độc đáo ở Phú Thọ

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 14 - 16/5, Lễ hội Đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ năm 2026 với chủ đề “Suối nguồn Toàn Thắng - Hội tụ du lịch, gắn kết cộng đồng” đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia, trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc giữa không gian núi rừng Tây Bắc.

Phú Thọ: Không gian văn hóa cội nguồn lan tỏa tại Lễ hội Đền Hùng 2026

VOV.VN - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đang diễn ra hàng loạt hoạt động đa dạng, hấp dẫn để phục vụ người dân, du khách. Hôm nay, tỉnh Phú Thọ cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng ngày mai 26/4, tức ngày 10/3 âm lịch.

Phú Thọ đảm bảo các điều kiện phục vụ du khách dịp Lễ hội Đền Hùng 2026

VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 diễn ra từ 17 đến 26/4 (mùng 1-10/3 âm lịch) với quy mô cấp tỉnh. Phú Thọ đã chuẩn bị các điều kiện để đón người dân và du khách về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tham gia hoạt động lễ hội.

Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ: 10 năm lan tỏa và giữ “nếp” di sản

VOV.VN - Mười năm sau khi được UNESCO vinh danh, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vừa lan tỏa mạnh mẽ, vừa đối diện thách thức giữ chuẩn mực, để di sản thực sự “sống” bền vững trong đời sống đương đại.

Độc đáo Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, Phú Thọ

VOV.VN - Sáng 4/3 (16 tháng Giêng Âm Lịch) Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khai mạc. Đây là lễ hội chọi trâu cổ xưa thể hiện tinh thần thượng võ, vừa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân.

