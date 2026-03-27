Phú Thọ sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc

Thứ Sáu, 14:33, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị sẵn sàng với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc cùng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và du khách.

Sáng 27/3, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức trang trọng, giàu bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Chủ trì họp báo, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, năm nay lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm hào khí thời đại Hùng Vương, được kế thừa và tiếp nối trong đời sống đương đại. Trong đó, các nghi lễ truyền thống sẽ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, đúng với bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, phần lễ bao gồm các nghi thức như lễ dâng hương của các xã, phường trong tỉnh; lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; lễ rước kiệu; lễ giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” vào ngày chính Giỗ (mùng 10/3 âm lịch).

Bên cạnh đó, phần hội sẽ diễn ra sôi nổi với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao tại khu vực sân hành lễ Đền Hùng, Quảng trường Hùng Vương và các phường của thành phố Việt Trì. Điểm nhấn là lễ hội dân gian đường phố, bắn pháo hoa, Hội trại văn hóa, trưng bày giới thiệu sản phẩm địa phương và Hội thi gói bánh chưng, bánh dày.

Đáng chú ý, năm nay tỉnh Phú Thọ tiếp tục tổ chức Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc Cúp Hùng Vương từ ngày 23/4 và Giải bơi chải truyền thống trên Hồ Công viên Văn Lang khai mạc ngày 25/4. Một hội chợ quy mô lớn cũng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương từ ngày 22/4 đến 28/4.

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026 dự kiến được tổ chức quy mô lớn, nhiều hoạt động mới, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Ngoài ra, chương trình du lịch tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” sẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến 21/4 tại Khu di tích. Du khách cũng sẽ có cơ hội thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao vào lúc 21h30 ngày 25/4 tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang.

Theo Ban tổ chức, đây là năm đầu tiên Phú Thọ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh Đất Tổ đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, cũng là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ (mới) có 148 xã, phường tham gia lễ hội với 18 cụm, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương.

"Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay được tổ chức với quy mô rộng hơn, nội dung phong phú hơn và phương thức tổ chức có nhiều đổi mới, linh hoạt. Các hoạt động được thiết kế theo hướng phát huy vai trò chủ động của địa phương, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân, qua đó tạo nên không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn", ông Ngọc cho biết..

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa lễ hội năm nay là việc tỉnh Phú Thọ khôi phục tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố sau thời gian gián đoạn. Hoạt động này không chỉ mang lại không gian văn hóa đặc sắc mà còn góp phần tái hiện sinh động đời sống văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

Đặc biệt, lễ hội đường phố sẽ được kết nối với Chương trình “Sắc màu du lịch” và các tiết mục công diễn đạt giải tại Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật liên hoàn. Sự kết nối này hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đa sắc màu, vừa mang tính truyền thống, vừa đậm "hơi thở" hiện đại.

Bên cạnh các hoạt động mới, phần lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương tiếp tục được tổ chức trang nghiêm, thành kính theo đúng nghi thức truyền thống, đảm bảo giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương. Phần hội được tổ chức phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, thượng tá Vũ Quang Mạnh, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng công an đã phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát, đề xuất các phương án phân luồng giao thông, đồng thời sẽ thông tin kịp thời đến người dân để chủ động di chuyển.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân Việt Nam cùng nhau nhắc nhở về một giá trị vô giá, đó là lòng biết ơn tổ tiên, và sự đoàn kết bền vững giữa các thế hệ, là cơ hội để khẳng định sự gắn kết của mọi người dân Việt Nam.

“Công an tỉnh đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho toàn bộ các hoạt động lễ hội và đang trình UBND tỉnh phê duyệt để các ngành phối hợp triển khai,” thượng tá Vũ Quang Mạnh cho hay.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh đã công khai danh sách các cơ sở không đủ điều kiện an toàn. Hiện các đoàn kiểm tra tiếp tục rà soát, hướng dẫn các cơ sở khắc phục vi phạm.

Theo lộ trình, các cơ sở phải hoàn thành khắc phục trước ngày 1/7/2028; nếu không, sẽ buộc phải chuyển đổi công năng. Đối với các cơ sở đã bị đình chỉ, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Các thông tin liên quan sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh và bản tin 114.

Tại họp báo, ông Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng không chỉ là sự kiện của riêng tỉnh Phú Thọ mà còn là “tài sản tinh thần vô giá” của cộng đồng dân tộc, là biểu tượng thiêng liêng kết nối hàng triệu trái tim người Việt hướng về cội nguồn.

“Việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị của Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Lễ hội Đền Hùng không chỉ là nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”, ông Nguyễn Huy Ngọc khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Ban tổ chức, chủ động trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời, bảo đảm tính khách quan, chính xác; hạn chế lan truyền thông tin chưa kiểm chứng hoặc sai lệch, góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm và hình ảnh thiêng liêng của Đất Tổ.

Phi Long- Đức Đông/VOV.VN
Tag: Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng Phú Thọ Đền Hùng du lịch Đất Tổ Việt Trì tour đêm Đền Hùng pháo hoa văn hóa lễ hội sự kiện nổi bật
