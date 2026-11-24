Ngày 24/11/2026, cả nước lần đầu kỷ niệm “Ngày Văn hóa Việt Nam” theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, đúng dịp kỷ niệm tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) đã diễn ra lúc 9h00 ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Tại lễ kỷ niệm, ca sĩ Phương Mỹ Chi - đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, quyết tâm của tuổi trẻ.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Đinh Trung

"Chúng con may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đang đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển. Ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại, chúng con có thể tiếp cận kho tàng tri thức và văn hóa rộng lớn trên khắp thế giới. Nhưng giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu ấy, càng trưởng thành, chúng con càng nhận ra rằng hành trang quý giá nhất để tự tin bước sang thế giới chính là những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ.

Đó là tiếng Việt thân thương, là lời ru, là những chuyện ông bà kể, là những trang sử hào hùng, là những làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy nuôi dưỡng chúng con lớn lên, dạy chúng con biết sống nghĩa tình, biết yêu thương con người, trân trọng cội nguồn và trên hết luôn tự hào mình là người Việt Nam. Với riêng con, những câu hò điệu lý là cái nôi nâng đỡ giọng hát đầu đời, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng để tìm tòi, sáng tạo và kể những câu chuyện Việt Nam qua âm nhạc", Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Qua những năm tháng chiến tranh và hòa bình, văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, gắn kết triệu trái tim, làm nên bản lĩnh Việt Nam. Phương Mỹ Chi cho rằng thừa hưởng di sản văn hóa là niềm tự hào, nhưng tiếp nối và làm giàu thêm những di sản ấy là trách nhiệm của những người trẻ. Cô nhìn nhận nhiều bạn trẻ đang tìm cách đưa văn hóa vào đời sống bằng những phương thức mới, từ số hóa di sản, sáng tạo sản phẩm nghệ thuật mang bản sắc Việt đến khôi phục nghề truyền thống, du lịch cộng đồng. Những hoạt động này góp phần kết nối bảo tồn với phát triển, đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

"Chúng con luôn ý thức mỗi sản phẩm sáng tạo phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Chúng con cũng hiểu những việc mình làm còn nhỏ bé so với yêu cầu phát triển của đất nước và sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc, để Việt Nam vươn lên hùng cường, không chỉ vững mạnh về kinh tế mà còn có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị", cô nói.

Cuối bài phát biểu, Phương Mỹ Chi bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sức mạnh soi đường của văn hóa bằng những hành động cụ thể, để những giá trị của cha ông được trao truyền. "Dù đi đến đâu, mỗi người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào về nguồn cội, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình đi tới tương lai", nữ ca sĩ nói.

Kết thúc bài phát biểu, Phương Mỹ Chi hát hai câu trong ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam": "Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn. Còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son".