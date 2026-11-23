Không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, hoạt động này còn tạo cơ hội để các nghệ nhân trao truyền tri thức, góp phần đánh thức và lan tỏa sức sống di sản trong cộng đồng.

Gặp gỡ những người giữ hồn di sản

Từ ngày 18 đến 24/11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa.

Trong không gian bảo tàng, những hiện vật khảo cổ được trưng bày bên cạnh các sản phẩm thủ công truyền thống.

Điểm đặc biệt của không gian trưng bày là sự hiện diện của những người trực tiếp thực hành, gìn giữ di sản. Tại đây, người dân không chỉ xem hiện vật mà còn được nghe nghệ nhân giới thiệu, trình diễn những nét văn hóa đặc trưng.

Trong không gian văn hóa người Hrê, chị Đinh Thị Nhung (46 tuổi), ở xã Sơn Linh, giới thiệu những chiếc cồng, chiêng gắn bó với đời sống cộng đồng. Với người Hrê, cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ mà còn hiện diện trong lễ hội, ngày Tết và các sinh hoạt chung. Cùng với đó là tri thức về lúa rẫy, rượu cần và cách chế biến men được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trải nghiệm rượu cần.

Một nét văn hóa đặc sắc của người Hrê ở Sơn Linh là tri thức làm rượu cần. Nguyên liệu chủ yếu là gạo lúa rẫy, nếp; ngoài ra còn có sắn, bắp, bo bo và chuối. Men rượu được chế biến theo bí quyết riêng từ rễ cây Kai bô (cây men lá), kết hợp với một số nguyên liệu thực vật như lá brông, trầu và ớt.

Sau khi nấu chín, cơm được để nguội, trộn men và ủ khoảng ba ngày rồi chuyển vào ché có lót lá chuối khô, lá trầu. Ché được đậy kín, đặt nơi sạch sẽ, ấm và kín gió. Khoảng 15 - 20 ngày sau, rượu có thể sử dụng. Khi uống, người ta châm nước vào ché và cùng thưởng thức bằng ống triêng.

Ché rượu cần không chỉ là thức uống truyền thống mà còn gắn với tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và cách ứng xử của người Hrê. Qua cách làm, cách uống và lời mời rượu, tri thức dân gian này góp phần gắn kết cộng đồng làng. Chị Đinh Thị Nhung chia sẻ:

“Tôi rất vui khi được gặp gỡ các xã bạn, được giao lưu, học hỏi thêm. Sau này trở về, tôi có thể giới thiệu những sản phẩm, nét văn hóa đặc trưng của địa phương mình”, chị Đinh Thị Nhung nói.

Từ đất, lửa đến những nghề truyền thống trăm năm

Rời không gian văn hóa người Hrê, câu chuyện di sản tiếp tục được nối dài qua nghề gốm Mỹ Thiện, xã Bình Sơn. Hình thành cách đây hàng trăm năm, làng nghề nằm ven sông Trà Bồng, nơi có nguồn đất sét tốt, thuận lợi cho chế tác. Từng là sản phẩm nổi tiếng, gốm Mỹ Thiện được tiêu thụ ở nhiều nơi trong vùng Nam Trung Bộ.

Để tạo ra một sản phẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ chọn đất, nhào nặn, tạo hình, trang trí đến nung gốm. Riêng công đoạn nung kéo dài liên tục ba ngày ba đêm, đòi hỏi người thợ có kinh nghiệm điều tiết lửa để tạo độ bền và màu sắc tự nhiên.

Bà Phạm Thị Thu Cúc (60 tuổi) đã có 42 năm gắn bó với nghề do gia đình truyền lại. Theo bà, những kỹ thuật tạo hình, pha chế nguyên liệu và nung gốm được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Sản phẩm có các gam màu nâu, đỏ, vàng đất mộc mạc, phục vụ từ nhu cầu gia dụng đến tín ngưỡng, trang trí.

Bà Phạm Thị Thu Cúc giới thiệu gốm Mỹ Thiện.

Ngày 27/6/2025, nghề gốm Mỹ Thiện được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây là sự ghi nhận giá trị nghề truyền thống, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn kỹ thuật và bí quyết nghề.

Việc đưa sản phẩm đến trưng bày tại bảo tàng cũng là cách bà góp phần lưu giữ, giới thiệu nghề truyền thống của quê hương. Bà Phạm Thị Thu Cúc bày tỏ:

“Có nhiều điểm đặc biệt. Thứ nhất, màu sành của gốm chỉ xuất hiện một lần khi nung. Còn men vàng, men xanh là những màu tượng trưng cho làng gốm Mỹ Thiện. Ở dưới đáy bình có vôi ngô”, bà Phạm Thị Thu Cúc cho biết thêm.

Nếu nghề gốm lưu giữ tri thức về đất và lửa thì nghề rèn của người Tơ Đrá cho thấy trình độ luyện kim của cư dân vùng đại ngàn từ hàng nghìn năm trước. Người Tơ Đrá là một nhánh của dân tộc Xơ Đăng, sinh sống tập trung tại các địa bàn Đăk Ui, Đăk Kôi, Ngọk Réo.

Tại các di chỉ khảo cổ Lung Leng và Plei Krông, các nhà khảo cổ học phát hiện 18 lò luyện sắt cùng dấu vết than gỗ, quặng, xỉ sắt và nhiều đồ sắt cổ. Những phát hiện này cho thấy kỹ thuật luyện sắt ở vùng Kon Tum trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đã xuất hiện từ rất sớm, có niên đại khoảng 1.500 - 3.000 năm cách ngày nay.

Theo tài liệu tại điểm trưng bày, đến khoảng những năm 1960 của thế kỷ XX, người Tơ Đrá vẫn khai thác quặng, sử dụng lò rèn Tơ Niam Dup để nung quặng, chế tạo công cụ. Người thợ dùng than từ cây Loăng R'linh, tạo nhiệt độ trên 1.000 độ C. Sau nhiều lần nung, đập, sắt được rèn thành dao, rựa, cuốc phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Trình diễn Nghề rèn.

Nghề rèn còn gắn với tín ngưỡng cộng đồng. Vào tháng 11 và tháng 12 hằng năm, người Tơ Đrá tổ chức lễ hội nghề rèn, cúng thần sắt (Jiang Mam) tại lò. Ngày nay, lò rèn Tơ Niam Dup được tái hiện tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi qua phần trình diễn của nghệ nhân U Bra (72 tuổi), cùng các thành viên trong nhóm đến từ xã Đăk Ui.

Nghệ nhân U Bra chia sẻ: “Chúng tôi mang lò rèn truyền thống đến đây để giới thiệu với mọi người về nghề của dân tộc mình. Bà con chúng tôi đã gắn bó với lò rèn này để rèn dao, rựa, cuốc, xẻng, phục vụ đời sống đồng bào và giúp bộ đội trong những năm tháng chiến tranh. Để vận hành lò rèn, cần ít nhất 5-6 người. Các thành viên phải đoàn kết, bởi có đoàn kết mới vận hành được lò rèn”.

Bên cạnh nghề thủ công, không gian trưng bày còn giới thiệu nghề làm mạch nha Mộ Đức, một nghề truyền thống có lịch sử hơn một thế kỷ.

Mạch nha được chế biến từ gạo nếp kết hợp với mộng lúa. Quy trình gồm ngâm lúa cho nảy mộng, nấu, ép, lọc lấy nước cốt rồi cô đặc. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm để mạch nha đạt độ dẻo, thơm, không bị cháy.

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh, ở phường Cẩm Thành, cũng vui mừng khi được tận mắt chứng kiến quy trình làm mạch nha truyền thống. Bà cho rằng đây là đặc sản của Quảng Ngãi, cần được gìn giữ để các thế hệ sau tiếp tục biết đến:

“Tôi cảm nhận mạch nha được nấu đúng chất lượng. Mạch nha được làm từ mộng lúa và nếp, không sử dụng đường. Tôi rất vui vì nghề nấu mạch nha truyền thống này vẫn được nối tiếp. Có thời gian, tôi không còn thấy người ta nấu nữa. Bây giờ nghề được gìn giữ và tiếp tục phát triển thì rất đáng quý”, bà Nguyễn Thị Kim Khánh chia sẻ.

Từ những hiện vật khảo cổ hàng nghìn năm tuổi đến tiếng cồng chiêng, nghề rèn, nghề gốm, tri thức làm rượu cần và mạch nha, không gian trưng bày cho thấy sự phong phú của di sản văn hóa Quảng Ngãi. Mỗi cộng đồng có cách lưu giữ ký ức, trao truyền tri thức và bồi đắp những giá trị riêng qua nhiều thế hệ.

Khu vực trưng bày gốm Mỹ Thiện.

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trình diễn di sản nhằm đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua việc trực tiếp giới thiệu hiện vật, trình diễn nghề truyền thống và tái hiện sinh hoạt văn hóa, công chúng hiểu sâu hơn về di sản, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy trong đời sống. Ông Phan Văn Hoàng nói.

“Ở đây, chúng tôi vừa giới thiệu các giá trị di sản, vừa tổ chức trình diễn một số loại hình di sản văn hóa như cồng chiêng, bài chòi. Bên cạnh đó, còn có các sản phẩm làng nghề như gốm, mỹ nghệ và các sản phẩm OCOP. Qua đó, nhằm giới thiệu đến du khách những giá trị di sản văn hóa, các làng nghề truyền thống, đồng thời định hướng cho người dân phát triển du lịch cộng đồng”, ông Phan Văn Hoàng nói.