Quảng Ngãi kết nối không gian văn hóa Đông - Tây qua Tuần Văn hóa 2026

Tâm điểm của Tuần Văn hóa sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, gắn liền với chuỗi kỷ niệm: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Chương trình khai mạc mang chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 18/11 tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh, phường Cẩm Thành.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi thông tin về các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là sự lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Toàn bộ 96 xã, phường, đặc khu và 1.098 khu dân cư trên địa bàn đều đăng ký tổ chức Ngày hội. Đây là không gian để cộng đồng trực tiếp tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, đồng thời biểu dương các gia đình văn hóa và mô hình tiêu biểu, góp phần xây dựng đời sống văn hóa vững chắc tại cơ sở.

Để quảng bá trọn vẹn di sản, chuỗi hoạt động được phân chia bài bản thành 2 không gian mang đậm bản sắc vùng miền. Tại khu vực phía Đông, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tập trung tái hiện không gian văn hóa cồng chiêng, nghề rèn T’Dra, đàn nước Ca Dong; cùng các nghề truyền thống trứ danh như làm mạch nha, gốm Mỹ Thiện và nước mắm Long Phụng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong khi đó, khu vực phía Tây tại phường Kon Tum liên tục diễn ra Liên hoan cồng chiêng, múa xoang và không gian văn hóa ẩm thực OCOP tại phố đêm Đăk Bla. Nổi bật nhất là Lễ hội đường phố Carnaval kết hợp chương trình thời trang thực cảnh “Sắc thổ cẩm - Hồn đại ngàn” bùng nổ vào chiều 22/11, với các màn trình diễn nghệ thuật múa trống, đấu chiêng và bài chòi.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thông tin về tổ chức về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng trong dịp này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi công sửa chữa Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức vào ngày 18/11 và dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen vào ngày 23/11. Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đến nay, một trong những nội dung được lựa chọn để tổ chức các hoạt động tại cộng đồng là tham gia, giới thiệu di sản văn hóa của đồng bào dân tộc mình. Vì vậy, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó có hoạt động liên hoan cồng chiêng - di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận”.