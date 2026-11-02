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Quảng Ninh: Sân khấu, tranh vẽ, trang sách chào đón Ngày Văn hóa Việt Nam

Thứ Hai, 16:15, 02/11/2026
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VOV.VN - Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 2/11, ngành Giáo dục thành phố Quảng Ninh phát động điểm tại 20 trường học chuỗi hoạt động ý nghĩa, gồm hội diễn văn nghệ, vẽ tranh về quê hương, phong trào đọc sách.

Hai ngày lễ chỉ cách nhau 4 ngày được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đặt chung trong một kế hoạch, triển khai suốt năm học 2026-2027, với đợt cao điểm từ ngày 2/11 đến ngày 28/11. Cùng với việc tôn vinh đóng góp của đội ngũ nhà giáo, kế hoạch hướng tới giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo”, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa và con người Quảng Ninh.

quang ninh san khau, tranh ve, trang sach chao don ngay van hoa viet nam hinh anh 1
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Quảng Ninh (cơ sở Tiên Yên) - 1 trong 20 cơ sở giáo dục tổ chức lễ phát động vào sáng 2/11.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” thành phố Quảng Ninh dành cho học sinh phổ thông lần thứ XIII năm 2026. Các xã, phường, đặc khu và các trường có cấp THCS, THPT đang tập luyện, hoàn thiện chương trình biểu diễn, bảo đảm đủ 22/22 cụm, đoàn tham gia hội diễn cấp thành phố. Sân khấu này vừa là nơi phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết, vừa là nơi lựa chọn đội tuyển tham gia hội diễn toàn quốc.

Cùng với đó, những trang giấy vẽ là nơi học sinh kể về quê hương bằng màu sắc. Hoạt động vẽ tranh với chủ đề “Em vẽ thành phố Quảng Ninh” khuyến khích các em thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên, di sản và thành tựu phát triển của thành phố. Tranh sẽ được trưng bày tại trường học, thư viện, không gian văn hóa đọc trong dịp 20/11 và 24/11. Những tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu trên các kênh truyền thông của nhà trường.

Song song, phong trào đọc sách tiếp tục được phát động trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, với ngày hội đọc sách, kể chuyện theo sách, chia sẻ những cuốn sách hay… Các trường phát triển góc đọc thân thiện, thư viện mở, tủ sách lớp học gắn với không gian sáng tạo. Hoạt động đọc được đổi mới theo hướng gắn với trải nghiệm, nghệ thuật, STEM và công nghệ số.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, các trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và ý thức công dân cho học sinh. Bám sát chủ đề năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành Giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Trong năm học 2026-2027, mỗi cơ sở giáo dục đăng ký ít nhất 1 mô hình, cách làm sáng tạo về đổi mới dạy học, xây dựng văn hóa học đường, phát triển văn hóa đọc, không gian văn hóa và sáng tạo… Ngành ưu tiên những mô hình có tính mới, khả thi, có sản phẩm hoặc kết quả cụ thể, có khả năng duy trì và nhân rộng. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức và không tạo áp lực cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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