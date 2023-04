Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Đà Nẵng: Khuyến khích hoạt động sáng tác

Chủ tịch Quảng Nam lên tiếng việc Hội An siết chặt hoạt động bán vé tham quan phố cổ

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết đã đề nghị Thành ủy và UBND thành phố Hội An cân nhắc phương án phù hợp, khoa học và nhân văn; không vì bất kỳ lý do nào để làm ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Di sản Văn hoá thế giới Hội An.