Rặng trâm bầu

Em đi giữa biển vàng

VOV.VN - "Em đi giữa biển vàng" là bài hát của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo (thơ: Nguyễn Khoa Đăng) là một trong những ca khúc thiếu nhi xuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam, được nhiều thế hệ học sinh yêu thích. Bài hát do Thu Băng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.