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Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” quy tụ Hồ Ngọc Hà, Isaac, Ngũ Cung

Chủ Nhật, 09:55, 01/11/2026
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VOV.VN - Sau Concert Quốc gia “Tôi là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn”, Thái Nguyên tiếp tục tổ chức Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” tối 2/11 với sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà, Isaac, Đông Hùng, Anh Tú, Thái Thùy Linh, Ngũ Cung cùng nhiều nghệ sĩ.

Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” diễn ra trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế 2026, được tổ chức tại Thái Nguyên với quy mô dự kiến 30.000 khán giả. Chương trình do Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cùng ê-kíp nghệ sĩ thực hiện.

Đêm nhạc diễn ra ngay sau Concert Quốc gia “Tôi là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn” tối 1/11. Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, hai chương trình được xây dựng với ý tưởng tạo sự tiếp nối về cảm xúc, từ tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc đến sức trẻ và khát vọng phát triển của Thái Nguyên.

rock concert thai nguyen bung sang quy tu ho ngoc ha, isaac, ngu cung hinh anh 1
Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả tối 2/11.

“Khi xây dựng kịch bản cho Rock Concert ‘Thái Nguyên bừng sáng’, chúng tôi xác định đây không phải là một sự kiện đứng độc lập. Đêm nhạc chính là mạch chảy tiếp nối trực tiếp ngọn lửa tự hào từ Concert Quốc gia ‘Tôi là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn’ vừa diễn ra tối 1/11”, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Theo ông, nếu chương trình trước sử dụng âm nhạc để khơi gợi tinh thần đoàn kết thì tại Thái Nguyên, rock được lựa chọn làm chất xúc tác, thể hiện sức trẻ, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của vùng đất xứ Trà.

Dưới sự dẫn dắt của MC Phí Linh, Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” được chia thành ba phần.

Phần đầu mang tên “Mạch nguồn đất Việt”, với Thái Thùy Linh và Ban nhạc Bộ Đội thể hiện các ca khúc Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành, Vết chân tròn trên cát theo cách phối mới. Đông Hùng tiếp nối với Đường lên phía trước và Kỷ nguyên hòa ca.

Ở phần hai “Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa”, chương trình chuyển sang không gian âm nhạc đương đại với sự tham gia của nhiều ca sĩ. Isaac trình diễn Rừng vàng biển bạc và Bống bống bang bang. Anh Tú (Tú Voi) thể hiện Mẹ yêu con và mashup Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm.

Hồ Ngọc Hà góp mặt với ba ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi, Keep Me In Love và Cô đơn trên sofa.

Phần cuối dành nhiều không gian cho rock với sự xuất hiện của Ngũ Cung. Ban nhạc mang đến các tiết mục kết hợp rock với âm hưởng dân gian Bắc Bộ, Tây Bắc qua Cô Đôi thượng ngàn, Người ở đừng về và Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Theo kịch bản, chương trình khép lại bằng Nối vòng tay lớn với màn hòa giọng của khoảng 30.000 khán giả. Đây cũng là chi tiết tạo sự kết nối trực tiếp giữa Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” và Concert Quốc gia diễn ra trước đó một ngày.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, thông qua chương trình, ê-kíp muốn giới thiệu hình ảnh Thái Nguyên không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa trà mà còn mang tinh thần trẻ trung, hiện đại, hướng tới hội nhập. Việc tổ chức rock concert trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế 2026 cũng tạo nên sự kết hợp giữa một loại hình âm nhạc giàu năng lượng với những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng chè Thái Nguyên.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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