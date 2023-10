Rực rỡ hội truyền thống Đền An Sinh - Cụm di tích đặc biệt Quốc gia nhà Trần

Đền An Sinh (hay còn gọi là điện An Sinh) được xây dụng từ thế kỷ XIV (năm 1381) là nơi thờ ngũ vị Hoàng đế nhà Trần gồm Anh Tông Hoàng đế, Minh Tông Hoàng đế, Dụ Tông Hoàng đế, Nghệ Tông Hoàng đế và Khâm Minh Thánh Vũ Hiển Đạo An Sinh Hoàng đế (tức An Sinh vương Trần Liễu). Bên cạnh đó là hệ thống các di tích lăng mộ của Vua nhà Trần, các điện miếu, chùa quán, am, tháp ở vùng đất Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ngày nay, đền An Sinh là nơi thờ 8 vị vua nhà Trần, Khâm Minh Thánh Vũ Hiển Đạo An Sinh vương Trần Liễu, Thiện Đạo Quốc mẫu phu nhân và Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.

Lễ hội truyền thống đền An Sinh được tổ chức thường niên, kéo dài trong 3 ngày từ ngày 04 - 06/10 (tức ngày 20/8 đến hết ngày 22/8 năm Quý Mão)

Đến thời Nguyễn, đền An Sinh được trùng tu, tôn tạo lại trở thành nơi thờ tự của Bát vị Hoàng đế.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Anh, Khoa lịch sử, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, người dành nhiều tâm huyết nghiên cứu nhiều di tích trong hệ thống di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều cho biết: "An Sinh vốn là phủ đệ của An Sinh vương Trần Liễu. Sau khi An Sinh vương Trần Liễu mất, nhà Trần đã tiếp quản khu vực này trở thành hành cung của Nhà Trần tại Đông Triều. Đến thế kỷ XVII - XVIII, khi các lăng tẩm, đền miếu của nhà Trần tại Đông Triều bị mai một, nhà Lê đã cho xây dựng lại khu đền An Sinh trên nền cũ để làm nơi thờ tự. Và đến thời Nguyễn đền An Sinh được trùng tu, tôn tạo lại trở thành nơi thờ tự của 8 vị, cho đến lúc ấy gọi là đền bát vị hoàng đế".

Để tri ân và tôn vinh nhà Trần, Đền An Sinh và lăng miếu các vua Trần ở Đông Triều đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia ngay trong đợt đầu tiên năm 1962. Từ năm 1997 - 2000, UBND thị xã Đông Triều đã trùng tu, tôn tạo trên nền khu di tích cũ. Đến năm 2013, đền An Sinh được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt cùng 13 điểm di tích khác thuộc Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều dâng nén tâm hương

Nhiều hoạt động giao lưu thể thao văn hóa được tổ chức nhân dịp khai hội đền An Sinh, thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thị xã Đông Triều

