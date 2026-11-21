Ngày 21/11, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu sách và trải nghiệm trò chơi dân gian, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Diễn ra trong không gian xanh lâu đời của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Ngày hội mang đến nhiều hoạt động đa dạng như giới thiệu sách, bộ lịch năm 2027, triển lãm ảnh, trưng bày sản phẩm sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật. Mỗi hoạt động là một câu chuyện riêng, cùng góp phần tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa gần gũi, sinh động dành cho người dân và du khách.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn với nhiều hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách (ảnh: Ngọc Xuân)

Một trong những điểm nhấn của chương trình là giới thiệu cuốn sách “Thảo Cầm Viên Sài Gòn – Yêu thương đong đầy”, do Thảo Cầm Viên Sài Gòn phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ thực hiện. Ấn phẩm là món quà tri ân dành cho những thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động và công chúng đã gắn bó với Thảo Cầm Viên trong suốt hơn 162 năm hình thành, phát triển.

Không chỉ ghi lại chặng đường lịch sử của một trong những không gian xanh lâu đời tại TP.HCM, cuốn sách còn giới thiệu những kiến thức thú vị về thế giới động, thực vật, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn tại đây.

Cuốn sách “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy” giới thiệu những câu chuyện về thiên nhiên, con người và hành trình hơn 162 năm hình thành, phát triển của Thảo Cầm Viên

Dịp này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng giới thiệu bộ lịch năm 2027 với những hình ảnh đặc sắc về thiên nhiên, động vật và cảnh quan nơi này. Mỗi trang lịch ghi lại một khoảnh khắc gần gũi của thế giới tự nhiên, đồng thời lan tỏa tình yêu thiên nhiên và hình ảnh khu vườn xanh giữa lòng Thành phố.

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, triển lãm ảnh “Click! Xin chào Thảo Cầm Viên” mang đến những góc nhìn trẻ trung, mới mẻ qua ống kính của sinh viên và những người yêu nhiếp ảnh. Qua những hình ảnh quen thuộc về cây xanh, động vật và cảnh quan được thể hiện bằng nhiều cách tiếp cận sáng tạo, giàu cảm xúc, triển lãm góp phần kết nối nghệ thuật nhiếp ảnh với tình yêu thiên nhiên của thế hệ trẻ.

Các em nhỏ thích thú xem triển lãm ảnh “Click! Xin chào Thảo Cầm Viên”

Một không gian khác thu hút sự quan tâm của khách tham quan là “Góc yêu thương”, nơi trưng bày các sản phẩm thủ công, tác phẩm nghệ thuật và ý tưởng sáng tạo do chính cán bộ, nhân viên, người lao động Thảo Cầm Viên thực hiện. Mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn cá nhân, thể hiện sự khéo léo, niềm đam mê và tình cảm của những người đang ngày ngày gắn bó với công việc chăm sóc, bảo tồn thiên nhiên.

Đặc biệt, khu vực trò chơi dân gian mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với các hoạt động như ô ăn quan, bịt mắt đập trống, ném vòng cổ chai, nhảy sạp. Những trò chơi quen thuộc không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp các em nhỏ tìm hiểu về nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trong khi người lớn có dịp tìm lại những ký ức tuổi thơ.

Các em học sinh hào hứng trải nghiệm trò chơi ô ăn quan tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026

Đưa học sinh đến tham quan Ngày hội, anh Phạm Thanh Tòng, Bí thư Chi đoàn Trường Trung học cơ sở Đồng Đen, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM cho biết, đây là cơ hội để học sinh được tiếp cận, trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật, từ tranh, ảnh đến sách, đồng thời giao lưu với bạn bè ở những trường khác.

Đây là lần đầu tiên tôi đến với ngày hội văn hóa này, cũng là cơ hội để cho học sinh trải nghiệm những tác phẩm về nghệ thuật từ tranh, ảnh, sách và giao lưu với bạn bè ở các trường khác. Bản thân tôi cảm thấy đây là một ngày rất là thú vị, không chỉ tôi mà còn học sinh có thể học tập được rất là nhiều)

Anh Tòng cũng mong muốn những ngày hội văn hóa tương tự được tổ chức rộng rãi hơn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn và các đơn vị khác trên địa bàn Thành phố, tạo thêm không gian học tập, vui chơi và trải nghiệm cho học sinh.

Tham gia Ngày hội, em Nguyễn Minh Triệu, học sinh lớp 7 cho biết, đây là lần thứ ba em đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nhưng lần này mang lại cảm giác đặc biệt bởi em được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động văn hóa truyền thống

Thú vị nhất là được trải nghiệm văn hóa và lễ hội truyền thống của Việt Nam mình, cụ thể là viết thư pháp, làm những đồ vật trang trí nhà bằng lá dừa, lá tre, hoặc là tô tượng, heo đất. Con muốn chương trình này được mở rộng đến các khu vực ở ngoài nước, để bạn bè nước ngoài hiểu biết thêm về văn hóa nước Việt Nam mình)

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình biểu diễn “Sắc màu nghệ thuật Việt Nam” góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho Ngày hội. Những tiết mục múa truyền thống cùng các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước mang đến cho người xem những giây phút thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc, đồng thời góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia các hoạt động, Thảo Cầm Viên Sài Gòn triển khai chương trình ưu đãi vé vào cổng trong hai ngày: - Ngày 21/11/2026: Vé đồng giá 30.000 đồng/người dành cho các thành viên Fan cứng trên trang Facebook Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Du khách xuất trình huy hiệu Fan cứng để nhân viên bán vé kiểm tra, xác nhận. - Ngày 24/11/2026: Vé đồng giá 30.000 đồng/người dành cho tất cả khách tham quan nhân dịp chào mừng Ngày hội Văn hóa Việt Nam.