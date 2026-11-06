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"Angry Birds 3" tung trailer mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Thứ Sáu, 11:03, 06/11/2026
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VOV.VN - Trailer mới của "Angry Birds 3" vừa chính thức phát hành, hé lộ cuộc phiêu lưu kịch tính khi Red cùng gia đình hợp sức bảo vệ quê hương trước thảm họa. Đặc biệt, ca khúc nhạc phim "Sun Showers" do ngôi sao K-pop Jisoo (nhóm Blackpink) thể hiện.

Mới đây, phim "Angry Birds 3" (tựa gốc: The Angry Birds Movie 3) đã chính thức tung trailer mới, hé lộ những tình tiết chưa từng có trên hòn đảo Chim. Thử thách lần này với các nhân vật Red, Silver cùng hội bạn thân là hòn đảo đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xảy ra, đẩy các cư dân vào cảnh hoảng loạn, đe dọa sự sống của những sinh vật trên đảo.

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Phim "Angry Birds 3" tung trailer mới: Red cùng gia đình bước vào hành trình giải cứu đảo Chim.

Theo trailer phim "Angry Birds 3", lần này Red không còn phải đơn độc đối mặt với hiểm nguy mà có sự đồng hành của gia đình và những người bạn thân thiết. Cuộc phiêu lưu giải cứu hòn đảo vì thế cũng trở thành cơ hội để Red gần gũi, thấu hiểu các con hơn, đồng thời giúp những cô cậu nhóc nhận ra tình yêu thương và sự hy sinh của bố mẹ. Trailer cũng hé lộ sự xuất hiện thú vị của Nhím xanh Sonic trong vũ trụ “Những chú chim giận dữ”.

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Phim "Angry Birds 3" gây bất ngờ với màn xuất hiện của Nhím xanh Sonic.

Bên cạnh đó, phim "Angry Birds 3" giới thiệu "Sun Showers" - một ca khúc hoàn toàn mới do ngôi sao K-pop Jisoo (nhóm nhạc Blackpink) đồng sáng tác và thể hiện.

Chia sẻ với trang The Hollywood Reporter, nữ ca sĩ Jisoo cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của phim Angry Birds Movie 3. Tôi luôn yêu thích cách các bộ phim kết hợp những nhân vật đầy màu sắc cùng yếu tố hài hước và cảm xúc. Với ‘Sun Showers’, tôi muốn tạo nên một ca khúc vui tươi, nhẹ nhàng, phù hợp với không khí của bộ phim, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ, muốn mỉm cười và nhún nhảy theo. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu thích bài hát khi xem phim trong dịp nghỉ lễ".

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Ngôi sao K-pop Jisoo (nhóm nhạc Blackpink) sáng tác ca khúc mới cho phim "Angry Birds 3".

Với câu chuyện gia đình ấm áp đan xen những tình huống hài hước, dàn nhân vật mới đầy cá tính và cuộc phiêu lưu được nâng cấp về quy mô, bộ phim "Angry Birds 3" hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí dành cho nhiều thế hệ khán giả.

Sự góp mặt của dàn diễn viên đa dạng cùng những bất ngờ thú vị như Nhím xanh Sonic càng khiến bộ phim trở thành lựa chọn đáng chú ý cho cả gia đình trong mùa lễ hội cuối năm. Phim dự kiến phát hành ngày 1/1/2027.

Trailer phim "Angry Birds 3" (tựa gốc: The Angry Birds Movie 3)
PV/VOV.VN
Ảnh: Nhà sản xuất
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