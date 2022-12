"Avatar 2" thu 70 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày công chiếu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, tính đến hết ngày công chiếu đầu tiên, “Avatar: Dòng chảy của nước” đạt được 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) – cột mốc mà phần đầu tiên mất 3 tuần mới đạt được vào cuối năm 2009, đầu năm 2010. Và đến chiều 18/12/2022, phần hai đã đạt được gần 70 tỷ đồng, vượt qua doanh thu cuối cùng của “Avatar” tại thị trường Việt Nam.

Đồng thời, “Avatar: Dòng chảy của nước” cũng tạo dựng những kỷ lục mới trong doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Tác phẩm của đạo diễn James Cameron là phim nước ngoài có doanh thu ba ngày đầu công chiếu cao nhất giai đoạn trong và hậu Covid-19 (tính từ năm 2020 đến 2022) và cao thứ 3 lịch sử phòng vé Việt (sau Bố già, Avengers: Endgame). Từ lúc mở bán vé sớm, đại diện đơn vị phát hành tại Việt Nam - cho biết các buổi chiếu đều có tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 70% ở các rạp lớn, vượt trội so với nhiều bom tấn trước đó như “Avengers: Endgame” (2019) và “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (2022)

Phim tạo ra cơn sốt lớn trên khắp các rạp ở 63 tỉnh thành. Dù thời lượng tới 192 phút và suất chiếu muộn nhất vào khoảng gần 0h sáng, khán giả vẫn xếp hàng dài chờ vào xem phim và ra khỏi rạp chiếu lúc 3h sáng hôm sau. Thậm chí ngay cả hàng A nằm ngay sát màn hình tại nhiều rạp cũng kín đặc khán giả.

Các suất chiếu ở định dạng 3D thường “cháy vé” rất nhanh và nhiều người cho biết phải chật vật để đặt vé trong những ngày này. Khán giả Trần Lương (37 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), cho biết: “Tôi tìm mọi cách mua vé xem IMAX 3D nhưng hết vé quá nhanh. Không thể chờ được, tôi đành mua vé 2D nhưng cũng không còn nhiều chỗ đẹp. Tôi xem phần một cách đây 13 năm và vô cùng háo hức được trở lại hành tinh Pandora và trải nghiệm thế giới kỳ ảo mà James Cameron đã tạo ra. Dù xem 2D, bộ phim khiến tôi một lần nữa bất ngờ và choáng ngợp. Tôi chắc chắn sẽ đi xem lại lần nữa ở định dạng IMAX 3D”.

Trên toàn cầu, “Avatar: Dòng chảy của nước” thu về 435 triệu USD sau ba ngày đầu, bao gồm 134 triệu USD từ Bắc Mỹ và 301 triệu USD ở thị trường quốc tế. Trở thành bộ phim có doanh thu mở màn toàn cầu lớn thứ ba giai đoạn trong và hậu Covid-19 (sau Doctor Strange in the Multiverse of Madness với 442 triệu USD và Spider-Man: No Way Home với 600 triệu USD).

“Avatar”, với kinh phí sản xuất 237 triệu USD, ra mắt năm 2009 và đến nay vẫn là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, với doanh thu 2,847 tỷ USD. “Avatar: Dòng chảy của nước” có kinh phí sản xuất ước tính là 350-460 triệu USD và trở thành bộ phim đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đến nay, đạo diễn James Cameron đã ghi hình xong “Avatar 3” và một phần của phần 4./.