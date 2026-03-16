“Bước chân vào đời” tập 10: Thương bị mẹ Quân mỉa mai vì xuất thân nghèo khó

Trong tập 10 của “Bước chân vào đời” lên sóng tối 16/3, Thương (Quỳnh Kool) quyết định vượt qua sự ngại ngùng để tới dự tiệc sinh nhật của bà Dung (Quách Thu Phương) theo lời mời của Quân (Huỳnh Anh).

Tuy nhiên, bữa tiệc không diễn ra suôn sẻ như cô mong đợi. Nhận thấy con trai dành nhiều sự quan tâm cho Thương, bà Dung tỏ ra khó chịu và liên tục khen ngợi Linh (Vũ Thu Hoài). Những lời nhận xét của bà được cho là nhằm “cạnh khóe” cô giáo nghèo. Bà nói: “Cháu có cơ hội đi du học tiếp thu nền giáo dục phương Tây chứ không giống như các bạn trẻ bây giờ, nền tảng chưa vững chắc nhưng đã bất chấp để đi ra ngoài kiếm tiền”.

Ở diễn biến khác, bà Hạnh (Lan Hương) thông báo Lâm (Mạnh Trường) sắp xuất viện và đề nghị anh về nhà để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, Lâm thẳng thừng từ chối: “Không cần đâu! Con tự về nhà con. Con tự chăm sóc được cho mình. Cuộc sống của ai người ấy sống, bao năm nay vẫn vậy. Mẹ không phải nghĩ ngợi nhiều mà cứ bình thường thôi”. Câu trả lời lạnh lùng khiến bà Hạnh chỉ còn biết buồn bã nói: “Tùy con”.

Trong khi đó, Trang (Ngọc Thủy) nhận thấy chị gái có biểu hiện lạ sau một cuộc điện thoại. Thương nói đó là phụ huynh học sinh, nhưng Trang đoán người gọi chính là mẹ của Quân. Cô cho biết từng gặp Quân trong bệnh viện và nhận thấy anh khá gượng gạo, nên cho rằng đã có chuyện xảy ra sau bữa tiệc sinh nhật của bà Dung.

Trước sự tò mò của em gái, Thương giải thích rằng Quân và mẹ chỉ có chút khúc mắc. Theo cô, việc bà Dung lo lắng cho con trai là điều bình thường. “Khởi đầu của chị không thuận lợi lắm nhưng yên tâm, chị giải quyết được. Cấm tọc mạch không lần sau chị không kể đâu”, Thương nói.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ được hé lộ trong tập 10 “Bước chân vào đời”, phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.