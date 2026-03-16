“Bước chân vào đời” tập 10: Thương bị mẹ Quân mỉa mai vì xuất thân nghèo khó

Thứ Hai, 08:31, 16/03/2026
VOV.VN - Tập 10 “Bước chân vào đời” xoay quanh bữa tiệc sinh nhật của bà Dung khi Thương lần đầu đến dự theo lời mời của Quân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô giáo nghèo khiến mẹ bạn trai tỏ rõ thái độ không hài lòng, liên tục nhắc khéo về xuất thân của Thương ngay trước mặt mọi người.

Trong tập 10 của “Bước chân vào đời” lên sóng tối 16/3, Thương (Quỳnh Kool) quyết định vượt qua sự ngại ngùng để tới dự tiệc sinh nhật của bà Dung (Quách Thu Phương) theo lời mời của Quân (Huỳnh Anh).

Tuy nhiên, bữa tiệc không diễn ra suôn sẻ như cô mong đợi. Nhận thấy con trai dành nhiều sự quan tâm cho Thương, bà Dung tỏ ra khó chịu và liên tục khen ngợi Linh (Vũ Thu Hoài). Những lời nhận xét của bà được cho là nhằm “cạnh khóe” cô giáo nghèo. Bà nói: “Cháu có cơ hội đi du học tiếp thu nền giáo dục phương Tây chứ không giống như các bạn trẻ bây giờ, nền tảng chưa vững chắc nhưng đã bất chấp để đi ra ngoài kiếm tiền”.

buoc chan vao doi tap 10 thuong bi me quan mia mai vi xuat than ngheo kho hinh anh 1
buoc chan vao doi tap 10 thuong bi me quan mia mai vi xuat than ngheo kho hinh anh 2

Ở diễn biến khác, bà Hạnh (Lan Hương) thông báo Lâm (Mạnh Trường) sắp xuất viện và đề nghị anh về nhà để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, Lâm thẳng thừng từ chối: “Không cần đâu! Con tự về nhà con. Con tự chăm sóc được cho mình. Cuộc sống của ai người ấy sống, bao năm nay vẫn vậy. Mẹ không phải nghĩ ngợi nhiều mà cứ bình thường thôi”. Câu trả lời lạnh lùng khiến bà Hạnh chỉ còn biết buồn bã nói: “Tùy con”.

Trong khi đó, Trang (Ngọc Thủy) nhận thấy chị gái có biểu hiện lạ sau một cuộc điện thoại. Thương nói đó là phụ huynh học sinh, nhưng Trang đoán người gọi chính là mẹ của Quân. Cô cho biết từng gặp Quân trong bệnh viện và nhận thấy anh khá gượng gạo, nên cho rằng đã có chuyện xảy ra sau bữa tiệc sinh nhật của bà Dung.

 

 

Trước sự tò mò của em gái, Thương giải thích rằng Quân và mẹ chỉ có chút khúc mắc. Theo cô, việc bà Dung lo lắng cho con trai là điều bình thường. “Khởi đầu của chị không thuận lợi lắm nhưng yên tâm, chị giải quyết được. Cấm tọc mạch không lần sau chị không kể đâu”, Thương nói.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ được hé lộ trong tập 10 “Bước chân vào đời”, phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
VOV.VN - Tập 8 của bộ phim "Bước chân vào đời" lên sóng tối 10/3 tiếp tục mang đến nhiều tình huống bất ngờ, đặc biệt là khoảnh khắc khiến Thương rơi vào thế khó xử khi bị Quân và mẹ anh bắt gặp trong một tình huống nhạy cảm tại bệnh viện.

VOV.VN - Trong tập 7 phim "Bước chân vào đời", Trang rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị một thanh niên sàm sỡ tại quán bar vì hiểu nhầm cô là "gái bao". Khi mâu thuẫn căng thẳng và cô có nguy cơ bị hành hung, Lâm bất ngờ xuất hiện kịp thời ngăn cản, đứng ra bảo vệ Trang.

VOV.VN - Tập 6 của "Bước chân vào đời" tiếp tục mang đến những bước ngoặt quan trọng. Sau khi về thăm bà, chị em Thương rời quê lên thành phố, đồng thời chuyện tình cảm giữa Thương và Quân có lời hồi đáp rõ ràng.

