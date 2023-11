Câu chuyện ma gây ám ảnh Twitter được chuyển thể thành phim

Vào ngày 7/8/2017, hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng Adam Ellis đã đăng tải một bài viết lên Twitter, khẳng định rằng căn hộ của anh đang bị ám bởi hồn ma của một cậu bé tên David. Từ đó trở đi, Adam bắt đầu đưa ra những bằng chứng về sự hiện diện của David, anh cũng nhận được sự giúp đỡ và quan tâm của người dùng mạng xã hội.

Câu chuyện về cậu bé ma David nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên Twitter trong một thời gian dài, nhờ vào những bằng chứng khá thuyết phục của Adam. Một số khán giả còn tham gia vào việc tìm hiểu về quá khứ của David và động cơ của cậu bé này. Người hâm mộ đã đặt tên cho câu chuyện ma này là “Dear David", như một cách để thuyết phục mọi người về độ xác thực của nó.

Cuộc thảo luận xoay quanh Dear David dường như đã kết thúc vào ngày 14/2/2018, khi tác giả Adam đăng tải dòng trạng thái với nội dung như sau: "please dont worry about me. I'm ok and everything will be like it was before :)" (tạm dịch: Xin đừng lo cho tôi, tôi vẫn ổn và mọi thứ rồi sẽ như ban đầu :) ). Việc sử dụng biểu tượng mặt cười được nhiều người nhận xét là không giống với Adam, khiến một số cá nhân tin rằng anh đã bị David nhập. Tuy nhiên, cuộc sống của Adam vẫn bình thường và trở lại như lúc ban đầu trước khi anh chia sẻ câu chuyện về David.

Với chất liệu từ một câu chuyện ma trên không gian mạng, hãng phim Lionsgate đã tỏ ra hứng thú với câu chuyện này và quyết định chuyển thể thành phim. Trong phim, Adam được nam diễn viên Augustus Prew thủ vai, anh là một họa sĩ truyện tranh có tính tình ích kỷ, không coi trọng bạn bè, thậm chí là người yêu. Adam bắt đầu chạm trán với linh hồn của cậu bé David khi anh đáp trả lại những bình luận chê bai trên mạng xã hội.

Trong một bộ phim lấy mạng xã hội là chủ đề xuyên suốt, "Vong ám" lại mang đến một câu chuyện nhân văn về tình bạn. Adam xuất phát điểm là một con người khép mình, đôi lúc lại còn hoài nghi về năng lực của bản thân. Nhân vật này luôn cho rằng không có ai thực sự tốt với anh, kể cả cô bạn thân Evelyn.

Nhưng đến cuối cùng, tình yêu lại là nguồn sức mạnh giúp Adam vượt qua tất cả, kể cả với những thế lực siêu nhiên. Bộ phim mang đến một thông điệp đẹp đẽ về việc “mở lòng" nhiều hơn, thay vì chịu đựng những khó khăn một mình, chúng ta hãy cùng trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe nhau. Bên cạnh đó, phim còn nói lên được những thực trạng xấu của mạng xã hội, khi những lời nói ác ý được đưa ra chỉ như một trò tiêu khiển, để làm thoả mãn cái tôi của bản thân. Họ không biết rằng bên kia màn hình là một con người đang phải chịu đựng những lời nói xấu đó.

Bên cạnh việc đi qua cửa kiểm duyệt nhưng không bị cắt bất cứ phân cảnh nào, bộ phim hội tụ đủ những yếu tố cho một tác phẩm kinh dị trọn vẹn. Phim dễ dàng làm hài lòng được những fan cứng của thể loại kinh dị, giật gân, hay đơn giản chỉ là những khán giả tò mò về tính xác thực của câu chuyện ma “Dear David". Phim khởi chiếu vào ngày 10/11 tại các rạp trên toàn quốc.