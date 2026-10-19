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“Chuyện thanh xuân” mở đường cho tác phẩm sinh viên bước ra đời sống

Thứ Hai, 14:06, 19/10/2026
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VOV.VN - Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” được Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức với mục tiêu tạo không gian để sinh viên nhiều chuyên ngành cùng sáng tạo, đưa tác phẩm ra khỏi phạm vi bài tập, bài thi và từng bước tiếp cận đời sống nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ngày 19/10, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”. Liên hoan dành cho sinh viên, dự kiến có các hoạt động, tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật và các hình thức nghệ thuật đương đại.

Không chỉ là sân chơi giới thiệu tác phẩm, “Chuyện thanh xuân” còn hướng tới kết nối sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ, nhà sản xuất, các đơn vị nghệ thuật và công chúng. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội thực hành sáng tạo, tiếp cận hoạt động nghề nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

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Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá việc tổ chức liên hoan là một trong những đổi mới của Nhà trường nhằm thích ứng với yêu cầu thực tiễn. Theo ông, với một cơ sở đào tạo nghệ thuật, kết quả cuối cùng cần được nhìn từ chính sản phẩm và những tài năng được đào tạo.

“Các trường nghệ thuật vẫn hay dùng chính những sản phẩm, những tài năng của mình để biểu dương thành tích. Đó là cách thiết thực để cho thấy một đơn vị đã đạt được thành tích ra sao, bởi kết quả cuối cùng nằm ở sản phẩm. Tôi rất đồng tình với cách làm này và chờ đợi xem sự thay đổi sẽ mang lại kết quả thực chất như thế nào”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ. 

Theo kế hoạch, tại lễ kỷ niệm thành lập Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vào ngày 17/12, Nhà trường dự kiến giới thiệu các sản phẩm của “Chuyện thanh xuân”, lựa chọn tác phẩm, vở diễn nổi bật, đồng thời trưng bày các sản phẩm hội họa, nhiếp ảnh trong khuôn viên trường. 

Từ đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng liên hoan không chỉ dừng ở một hoạt động trong năm nay mà có thể tiếp tục mở rộng quy mô.

“Năm nay là bước khởi đầu, nhưng từ năm tới chúng ta cần tính toán kỹ hơn để Liên hoan lớn hơn, có tính tập hợp cao hơn và có thể hướng tới tầm toàn quốc. Nếu các tác phẩm có chất lượng tốt, chúng tôi cũng mong muốn đồng hành để những sản phẩm này không chỉ dừng lại ở ngày 17/12 mà có thể tiếp tục tham gia các triển lãm, liên hoan ở quy mô quốc gia”, Thứ trưởng nói. 

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NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Ông cũng gợi mở khả năng phát triển những sân chơi chuyên sâu hơn như liên hoan phim dành cho sinh viên các trường hoặc liên hoan sân khấu của các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật. Bên cạnh đó, Nhà trường có thể xây dựng thêm những không gian sáng tạo để sinh viên nhiều khoa gặp gỡ, trình bày ý tưởng và kết hợp các loại hình nghệ thuật trong cùng một tác phẩm.

NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên Nhà trường tổ chức Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”. Sinh viên ở các chuyên ngành được tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi quan điểm, ý tưởng để cùng thực hiện tác phẩm. Nhà trường cũng dành một khoản kinh phí hỗ trợ quá trình sáng tạo.

“Những tác phẩm đó không chỉ phục vụ việc thi tốt nghiệp mà còn là tiếng nói, quan điểm và góc nhìn của người trẻ đối với sự phát triển của đời sống hôm nay. Đặc biệt, các tác phẩm có thể tham dự các liên hoan phim, liên hoan nghệ thuật trong khu vực và hướng tới quốc tế”, NSƯT Bùi Như Lai cho biết.

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Theo Hiệu trưởng, về lâu dài, Nhà trường mong muốn các khối điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, truyền hình tăng cường kết nối để tạo nên những tác phẩm chung. “Chuyện thanh xuân” cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tổ chức hằng năm với những nội dung và thông điệp riêng.

Tinh thần đưa sản phẩm sinh viên ra khỏi khuôn khổ bài tập được cụ thể hóa ở từng chuyên ngành. Tại Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, TS Trần Quang Minh cho biết những sinh viên có phim được lựa chọn vào vòng chung kết sẽ được hỗ trợ kinh phí làm phim, phần hậu kỳ có sự hỗ trợ của giảng viên, trong đó có âm thanh theo chuẩn phim chiếu rạp. Nhà trường cũng hỗ trợ xin cấp phép phổ biến để những tác phẩm phù hợp có thể tiếp tục tham dự các sân chơi lớn hơn như Cánh diều. 

Trước sự phát triển của công nghệ, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh cũng hướng tới cập nhật AI trong đào tạo. Hiện nội dung này chưa được đưa hẳn vào chương trình chính thức, nhưng khoa tổ chức các buổi chuyên đề, mời chuyên gia về AI trao đổi với sinh viên. 

Nói về định hướng làm phim, TS Trần Quang Minh cho rằng: “Trên thực tế không có khái niệm phim thương mại và phim nghệ thuật, chỉ có một khái niệm duy nhất là phim hay. Phim hay tất nhiên sẽ có khán giả. Vì vậy, hướng đào tạo của Khoa Nghệ thuật Điện ảnh vẫn là để sinh viên làm phim hay, có những tác phẩm độc đáo”. 

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Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” được tổ chức với mục tiêu tạo không gian để sinh viên nhiều chuyên ngành cùng sáng tạo, đưa tác phẩm ra khỏi phạm vi bài tập, bài thi và từng bước tiếp cận đời sống nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ở Khoa Truyền hình, ThS. Đậu Nhật Minh, Trưởng khoa Truyền hình, cho biết sản phẩm của sinh viên trong “Chuyện thanh xuân” được định hướng ra khỏi phạm vi bài tập trên lớp, tiếp cận công chúng thông qua các nền tảng số của Nhà trường và các đối tác. Sản phẩm có thể được phát hành dưới dạng tác phẩm hoàn chỉnh, trích đoạn ngắn hoặc nội dung hậu trường; hiệu quả được nhìn nhận qua lượt xem, lượt tiếp cận, thời lượng xem, chia sẻ, bình luận và tỷ lệ tương tác. 

“Điều quan trọng không phải là truyền hình chạy đua với TikTok hay YouTube, bởi nói cho cùng truyền hình hay các nền tảng video đều là những phương tiện truyền thông có chung mục đích truyền tải nội dung đến công chúng. Điều quan trọng ở đây là đổi mới cách kể chuyện để những nội dung có giá trị tiếp tục chinh phục công chúng trẻ”, ThS. Đậu Nhật Minh chia sẻ. 

Cùng với việc công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cũng ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, hướng tới hình ảnh sáng tạo, năng động, cởi mở và hội nhập.

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Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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