Dàn diễn viên "Xin hãy tin em": Ngày ấy, bây giờ...

Lệ Hằng

Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thông tin này khiến khán giả không khỏi bất ngờ, bởi Lệ Hằng từng là diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn phim truyền hình, đặc biệt cô được nhiều người biết đến qua vai "Hoài Thatcher" trong phim "Xin hãy tin em". Đây cũng là vai diễn đầu tiên của nữ diễn viên Lệ Hằng khi cô còn đang đi học tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh.

Sau này, cô góp mặt trong nhiều bộ phim khác như "Cổ cồn trắng", "Phi đội chuồn chuồn"… nhưng vai "Hoài Thatcher" vẫn để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả. Năm 2012, Lệ Hằng giải nghệ vì đồng lương Nhà hát và nghề diễn không đủ sống. Cô kết hôn từ thời sinh viên và có đời tư khá kín tiếng.

Lê Vũ Long

Lê Vũ Long trong "Xin hãy tin em".

Là biên đạo múa nhưng Lê Vũ Long lại bén duyên với nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình. Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Lê Vũ Long chính là vai diễn chàng thư sinh Phong đẹp trai với mái tóc lãng tử trong "Xin hãy tin em". Sau "Xin hãy tin em", anh tham gia thêm nhiều tác phẩm như "Mùa hè chiều thẳng đứng", "Những người thợ xẻ", "Người đàn bà mộng du"... Gần đây, anh góp mặt trong bộ phim "Tình khúc Bạch Dương" và phim điện ảnh "Vợ ba".

Hoa Thuý

Trong "Xin hãy tin em", Hoa Thúy đóng vai Thắm - người bạn thân thiết ở cùng phòng với Hoài Thatcher. Tuy nhiên, vai diễn nổi tiếng nhất của Hoa Thuý là vai nữ cảnh sát xinh đẹp Thu Hiền trong phim Cảnh sát hình sự (1997). Suốt nhiều năm trong nghề, Hoa Thúy ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như "Sống mãi với Thủ đô", "Hà Nội mùa đông 46", "Bi, đừng sợ"; "Chuyện của Pao", "Chiều ngang qua phố cũ", "Tình khúc Bạch Dương"... Năm 2019, Hoa Thuý được phong tặng danh hiệu NSƯT vì những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật. Ở đời tư, Hoa Thuý có tình duyên khá trắc trở. Sau hai cuộc hôn nhân không thành, hạnh phúc của chị giờ đây là được ở bên các con và chăm lo cho sức khỏe của mình.

Xuân Tùng

Xuân Tùng và Hoa Thuý trong một cảnh quay,

Trong "Xin hãy tin em", nam diễn viên Xuân Tùng vào vai Trư – người yêu Thắm có vẻ ngoài vụng về, thô kệch nhưng tốt tính, chân thành trong tình yêu. Sau "Xin hãy tin em", Xuân Tùng từng tham gia nhiều phim khác như "Hôn nhân không giá thú", "Hà Nội 12 ngày đêm", "Mạch ngầm vùng biên ải"... Hiện anh chuyên tâm, gắn bó với sân khấu, truyền hình và kín tiếng về đời tư./.