Dàn phản diện ấn tượng của loạt phim "Fast & Furious"

Johnny Tran (Rick Yune) – The Fast and the Furious (2001)

Johnny sớm thành danh với tư cách là một tay đua đường phố đỉnh cao, có khả năng cho những tay đua giỏi nhất ở Los Angeles phải “hít khói”. Điều này không chỉ khiến tên tội phạm gốc Việt trở thành một đối thủ đáng gờm của các nhân vật chính mà còn tăng thêm sự phấn khích cho những cảnh đua xe xuyên suốt bộ phim.

Ngoài ra, vị trí thủ lĩnh và điều hành công việc kinh doanh của gia đình tạo nên sự điềm tĩnh, lạnh lùng đối lập với tính cách nóng nảy của anh chàng Brian O'Connor (Paul Walker). Trong khi Dominic Toretto (Vin Diesel) là một nhân vật coi trọng lòng trung thành và đặt gia đình lên trên hết, thì Johnny lại tàn nhẫn, không ngại giết những người dám vượt mặt mình.

Carter Verone (Cole Hauser) - 2 Fast 2 Furious (2003)

Trùm ma túy người Argentina Carter Verone xây dựng vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, khéo léo, toát ra sự tự tin và khả năng kiểm soát, khiến anh trở thành một nhân vật phản diện quyến rũ nhưng nguy hiểm của thương hiệu Fast & Furious. Kế hoạch của Carter lợi dụng Brian và Roman làm bàn đạp cho các âm mưu tội phạm là một bước ngoặt thông minh khiến khán giả đứng ngồi không yên. Sự “trên cơ” này làm tăng thêm độ phức tạp cho câu chuyện, và từ đó dẫn tới một số phân đoạn hành động ly kỳ không thể thiếu cho thành công của bộ phim.

Fenix Calderon (Laz Alonso) - Fast & Furious (2009)

Fenix ​​có mối tư thù với Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), một trong những nhân vật chính. Điều này làm tăng thêm phần cảm xúc cho câu chuyện, vì nó tạo ra một cuộc xung đột không thể tránh khỏi giữa hắn và Dominic Toretto (Vin Diesel) – chồng của Letty. Khác với vẻ điềm đạm của nhiều phản diện trước, tên tội phạm trong Fast & Furious 4 là một kẻ tàn nhẫn, không ngần ngại sử dụng bạo lực để đạt được mục đích. Cùng với Arturo Braga (John Ortiz), Fenix Calderon làm nên cặp phản diện đáng nhớ của tác phẩm.

Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) - Fast Five (2011)

Ông trùm ma túy Hernan Reyes tàn bạo không chút nao núng trong việc duy trì đế chế của mình. Hắn thể hiện điều này ngay từ đầu trong phim bằng việc ra lệnh giết chết đặc vụ DEA, tạo tiền đề cho một cuộc xung đột gay gắt giữa hắn và các nhân vật chính. Hernan Reyes có quyền lực đối với người dân Rio de Janeiro bởi vì đối với họ, hắn giống như biểu tượng của Robin Hood, sử dụng tiền phạm tội để chu cấp cho người dân, thậm chí kiểm soát cả cảnh sát.

Một điều nữa khiến Hernan khác biệt với dàn ác nhân còn lại của loạt Fast & Furious chính là sự lõi đời cùng loạt thoại thông thái xứng đáng đóng thành sách. Hắn đề cập đến cách người Tây Ban Nha sử dụng bạo lực khi cố gắng chiếm đóng Brazil và thất bại, rồi so sánh mình với những người Bồ Đào Nha mang quà đến và đã thành công. Và khi một trong những tay sai nói rằng tiền của Reyes an toàn đến mức ngay cả Chúa cũng không thể chạm tới, ông trùm đã trả lời: “Chúa không phải là nỗi lo của ta”.

Owen Shaw (Luke Evans) - Fast & Furious 6 (2013)

Vào vai bởi Luke Evans – một diễn viên xuất sắc với các vai diễn lãnh đạo – Owen Shaw toát lên khí chất ưu tú của một tên thủ lĩnh và có nét điên cuồng của một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Thông minh và tháo vát, anh ta luôn đi trước các nhân vật chính một bước và có những phương án dự phòng cho mọi tình huống. Cách hắn thao túng một Letty mất trí nhớ thực sự khiến fan đau lòng khó quên. Ngoài ra, Shaw không có một mình: đội của hắn bao gồm các cá nhân thực lực, mỗi người chuyên về một lĩnh vực cụ thể, được tiếp cận vũ khí tiên tiến tạo nên một đội ngũ kẻ xấu toàn diện.

Deckard Shaw (Jason Statham) - Furious 7 (2015), The Fate of the Furious (2017), F9 (2021)

Nói về Owen thì phải nói tiếp về Deckard, một phản diện có màn ra mắt tàn nhẫn khi thẳng tay hạ sát một nhân vật quan trọng của loạt Fast & Furious rồi bỏ đi mà không mảy may cảm xúc. Trong khi Owen toan tính, thì sức phá hoại của ông anh trai là vô biên: phá hủy ngôi nhà của gia đình Toretto, phá banh một bệnh viện và tìm cách một mình đấm nhau ngang cơ với Luke Hobbs (Dwayne Johnson “The Rock”) trong màn đầu tiên của Furious 7.

Cipher (Charlize Theron) - The Fate of the Furious (2017), F9 (2021), Fast X (2023)

Nhân vật này chính là một trong những phản diện đáng gờm nhất loạt Fast & Furious. Sở hữu trí tuệ đỉnh cao cùng khả năng thao túng, Cipher của Charlize Theron thậm chí từng khiến cho Dom phải quay lưng lại với gia đình dù chỉ trong thời gian ngắn – điều mà chưa phản diện nào của Fast làm được. Mặc dù xuất hiện lần đầu trong The Fate Of The Furious, nhưng khán giả sớm biết rằng hầu hết các nhân vật phản diện khác xuất hiện trước Cipher đều nằm dưới sự kiểm soát của cô ta.

Cô nàng là một thiên tài công nghệ với lượng kiến thức khổng lồ có thể sánh ngang với Ramsey (Nathalie Emmanuel). Ngoài ra, phải kể tới lượng “đồ chơi công nghệ” và các món vũ khí, phương tiện tối tân mà Cipher sở hữu. Cô ta có một chiếc máy bay không thể theo dõi từng dùng để giữ con trai của Dom và tiến hành các hoạt động tội phạm. Nữ cường này cũng có thể chỉ huy một chiếc tàu ngầm và săn lùng đội của Dom bằng tên lửa. Cipher là nhân vật phản diện duy nhất trong loạt phim dù thất bại trong nhiệm nhưng vẫn không bị bắt hoặc bị giết.

Sắp tới đây, Cipher sẽ chia sẻ màn ảnh cùng một ác nhân mới nổi là Dante Reyes của Jason Momoa trong Fast X. Dante là con trai của Hernan Reyes – trùm tội phạm của Fast Five đã bị tiêu diệt. Nợ máu phải trả bằng máu, Dante quyết tâm hủy hoại gia đình của Dom sau khi nghiên cứu kỹ càng trong nhiều năm. Reyes sẽ cộng tác cùng cùng Cipher, hứa hẹn đem cuộc chiến Fast & Furious lên một quy mô mới với các địa điểm trải dài từ châu Âu, Brazil tới tận Nam Cực.

Nữ diễn viên Michelle Rodriguez gọi vai diễn của Jason Momoa là “phản diện nam đỉnh nhất chúng tôi từng có trong cả thương hiệu”. Momoa đã mô tả Dante là “thiên địch” của Dom, người “rất tàn bạo và đồng bóng, hơi lòe loẹt và có ám ảnh về quan hệ bố con rạn nứt”. Sự điên rồ của Dante, cùng với một kế hoạch trả thù bài bản được chuẩn bị nhiều thập kỷ và sự hỗ trợ từ kẻ khủng bố mạng Cipher sẽ khiến những chương cuối cùng của Fast & Furious trở nên gay cấn và rủi ro hơn bất kỳ thử thách gì mà gia đình của Dom từng trải qua./.