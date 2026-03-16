Danh sách kết quả lễ trao giải Oscar 2026

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Mỹ vào tối 15/3 (giờ địa phương), tức sáng 16/3 (giờ Việt Nam), quy tụ nhiều những ngôi sao đình đám nhất Hollywood. Chương trình do danh hài Conan O’Brien dẫn dắt.

Bộ phim "One Battle After Another" giành tổng cộng 6 giải thưởng lớn, gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Sean Penn, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất và Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất – hạng mục Oscar lần đầu tiên được trao sau nhiều năm được giới làm phim đề xuất.

Đạo diễn Paul Thomas Anderson, nhà sản xuất Sara Murphy và các diễn viên nhận giải Phim hay nhất với tác phẩm "One Battle After Another" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98. Ảnh: Reuters

Phim "Sinners" cũng có một mùa giải thành công với 4 chiến thắng, trong đó có giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Michael B. Jordan, vượt qua hai ứng viên "nặng ký" là Timothée Chalamet (Marty Supreme) và Leonardo DiCaprio (One Battle After Another).

Jessie Buckley giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc ở lần đầu tiên được đề cử. Cô không giấu nổi xúc động và bật khóc trên sân khấu. Trước đó, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho màn trình diễn trong bộ phim "Hamnet". Vai diễn này giúp cô liên tiếp ghi dấu ấn tại các giải thưởng lớn và cuối cùng được vinh danh tại Oscar năm nay.

Michael B. Jordan giành tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn đầy thử thách trong "Sinners". Trong bài phát biểu nhận giải, Jordan xúc động gửi lời cảm ơn gia đình bay từ Ghana sang Mỹ để có mặt tại buổi lễ. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn Ryan Coogler cùng toàn bộ ê-kíp và dàn diễn viên của "Sinners".

"Sentimental Value" giành chiến thắng duy nhất ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất, trên tổng cộng 9 đề cử. Thành tích này giúp “Sentimental Value” trở thành một trong những đại diện nổi bật của điện ảnh châu Âu trong mùa giải Oscar năm nay.

"K-pop Demon Hunters" vượt qua hai đối thủ là "Elio" và "Zootopia 2" để thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc. Không chỉ tạo được tiếng vang trong giới phê bình, “KPop Demon Hunters” còn đạt thành tích đáng chú ý về lượng người xem. Theo thống kê từ Netflix, đây là một trong những bộ phim hoạt hình được xem nhiều nhất trên nền tảng này, giữ vị trí số 1 trong nhiều tuần sau khi phát hành.

Danh sách kết quả lễ trao giải Oscar 2026 Phim hay nhất: One Battle After Another Đạo diễn xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson (phim One Battle After Another) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Michael B. Jordan (phim Sinners) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jessie Buckley (phim Hamnet) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Sean Penn (phim One Battle After Another) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Amy Madigan (phim Weapons) Ca khúc nhạc phim hay nhất: Golden (phim K-Pop Demon Hunters) Phim truyện quốc tế hay nhất: Sentimental Value Quay phim xuất sắc nhất: Autumn Durald Arkapaw (phim Sinners) Dựng phim xuất sắc nhất: One Battle After Another Nhạc phim xuất sắc nhất: Ludwig Goransson (phim Sinners) Hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo và Juan Peralta (phim F1) Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất: All the Empty Rooms Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Ryan Coogler (phim Sinners) Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson (phim One Battle After Another) Phim hoạt hình hay nhất: K-Pop Demon Hunters Phim hoạt hình ngắn hay nhất: The Girl Who Cried Pearls Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Kate Hawley (phim Frankenstein) Hóa trang xuất sắc nhất: Mike Hill, Jordan Samuel và Cliona Furey (phim Frankenstein) Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất: Cassandra Kulukundis (phim One Battle After Another)