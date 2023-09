"Đất rừng phương Nam" chính thức tung trailer

"Đất rừng phương Nam" đã tung trailer chính thức tiết lộ hành trình đi tìm cha của An, một cậu bé thành thị vào đầu thế kỉ 20 trong buổi loạn lạc, để rồi mở ra một câu chuyện huyền thoại về vùng đất Nam Bộ hào sảng và nghĩa tình. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và kế thừa những giá trị tốt đẹp của phiên bản truyền hình "Đất phương Nam" cách đây 25 năm, phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" đã sẵn sàng mời bà con cùng xuôi dòng Cửu Long và đồng hành cùng An và những người con của mảnh đất phương Nam ấm áp tình người.

Trailer giới thiệu những người bạn sẽ tiếp tục đồng hành với An trên hành trình đi tìm cha của mình. Đó là cha con ông Tiều - bé Xinh, sẵn sàng chào đón An như một thành viên trong gia đình. Như chú Ba bắt rắn và thằng Cò, hướng dẫn An từng kĩ năng của một đứa trẻ miền quê kiểng. Và dù rằng “thời chiến mà, mới thấy đó mà mất đó”, nghĩa tình của con người Việt Nam nói chung và vùng đất Nam Bộ nói riêng vẫn vươn lên sưởi ấm và thắp sáng hy vọng trong những ánh mắt trẻ thơ.

Trấn Thành với tạo hình bác Ba Phi.

Trong trailer, Trấn Thành xuất hiện với vai bác Ba Phi, một nhân vật có thật và sau này trở thành một chất liệu đặc trưng của con người Nam Bộ. Bác Ba Phi nổi danh nhờ những câu chuyện hấp dẫn về vùng đất phương Nam; chính vì vậy mà nơi nào có bác Ba Phi, nơi đó sôi nổi những chuyện phiếm quanh chén trà chung rượu và cũng sục sôi tình yêu quê hương. An cùng những người bạn của mình đã say sưa lắng nghe từng mẩu chuyện và dần định hình gọi tên cảm xúc thương nhất đất và rừng theo câu nói giản đơn mà sâu lắng của bác: “Dân mình hiểu đất mình, dân mình thương đất mình, đất trời sẽ che chở cho chúng ta”.

Đồng thời, không thể không nhắc đến những thước phim tuyệt đẹp và hoành tráng về đất rừng Nam Bộ. Lựa chọn bối cảnh khắp sáu tỉnh Nam Bộ, phim "Đất rừng phương Nam" dường như đã quyết tâm truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của vùng đất này trên màn ảnh rộng và giới thiệu đến khán giả khắp cả nước. Và chính nơi đây đã diễn ra những cuộc khởi nghĩa hào hùng bảo vệ đất rừng của phương Nam, thấm đẫm tình yêu quê hương của người dân Nam Bộ.

Câu hát “Nhắn ai đi về, miền đất phương Nam…” vang lên ở đoạn cuối trailer như một câu hò mời gọi tất cả chúng ta hãy cùng đồng hành cùng An trong hành trình tìm lại những điều thân thương, cùng xuôi dòng nước sông Cửu Long vẫn luôn yêu thương và che chở cho từng con người nơi đây.