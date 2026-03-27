"Đồng hồ đếm ngược" tập 16: Bố ruột Thành từng đi tù, bạo hành vợ

Thứ Sáu, 09:23, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập 16 Đồng hồ đếm ngược hé lộ bước ngoặt quan trọng khi Thành lần ra tung tích bố ruột sau nhiều năm tìm kiếm. Tuy nhiên, sự thật về người đàn ông này lại khiến anh không khỏi bất ngờ khi quá khứ được cho là từng đi tù và có nhiều điều tiếng trong cuộc sống.

Tập 16 của "Đồng hồ đếm ngược" phát sóng tối 27/3 tiếp tục xoay quanh hành trình tìm cha của Thành (Thanh Sơn) với nhiều tình tiết đáng chú ý. Sau khi biết bố mình vẫn còn sống, Thành quyết định lần theo những thông tin ít ỏi từ quê ngoại. Qua lời kể của người làng, anh biết bố tên Lương, từng sống lang bạt, làm nghề lái xe và có quá khứ không mấy ổn định nên gia đình ngoại từng phản đối chuyện tình của mẹ anh.

Dù vậy, mẹ Thành vẫn bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình cảm, chấp nhận bị gia đình từ mặt. Cuộc sống sau đó không hạnh phúc, bà phải một mình nuôi con. Chính vì thế, Thành lớn lên mà chưa từng gặp bố và luôn tin rằng ông đã mất.

Trong tập này, với sự giúp đỡ của Chi (Hoàng Hà), Thành dần xác định được tung tích ông Lương. Bất ngờ là người đàn ông mà Thành từng gặp – một chủ quán phở có tính cách cộc cằn – lại chính là bố ruột của anh. Tuy nhiên, những gì Thành tìm hiểu được lại không hề dễ chấp nhận: ông Lương từng đi tù, tính khí nóng nảy và có tiếng là hay đánh vợ.

Hiện tại, ông Lương đã có gia đình riêng. Vợ ông – bà Bích – biết chuyện chồng có con riêng nhưng không phản ứng gay gắt. Lý do là vì bà mang ơn ông Lương đã từng giúp mình thoát khỏi nguy cơ bị bán qua biên giới khi đang mang thai, nên vẫn chấp nhận ở lại. Với bà, điều quan trọng nhất lúc này là con gái của mình.

Một chi tiết đáng chú ý là con riêng của ông Lương học yếu, nên ông đang tìm người dạy thêm Toán. Đây có thể là cơ hội để Thành tiếp cận gần hơn với bố mà không cần lộ thân phận. Khả năng Thành giả làm gia sư để tìm hiểu sự thật về ông Lương đang được đặt ra.

Ở diễn biến khác, mối quan hệ giữa Thành và Chi có thêm bước tiến. Bà Hoà nhận thấy Chi là người tốt, quan tâm đến Thành nên đã ngỏ ý muốn cô làm con dâu. Thành vô tình nghe được cuộc nói chuyện này và tỏ ra bất ngờ. Phản ứng của Chi trước lời đề nghị này cũng là điểm đáng chú ý trong tập phim.

 

Tập 16 tập trung vào việc Thành đối diện với sự thật về bố ruột và những lựa chọn tiếp theo của anh. Các tình tiết mới mở ra nhiều hướng phát triển cho câu chuyện, đặc biệt là cách Thành tiếp cận ông Lương và mối quan hệ với Chi.

Diễn biến chi tiết tập 16 phim "Đồng hồ đếm ngược" sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
