Sáng 29/11, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình” diễn ra với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp điện ảnh trong nước, quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Nhật Bản là một trong những quốc gia thành công hàng đầu trong việc phát triển phim hoạt hình thành ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu. Những kinh nghiệm từ Nhật Bản được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển phim hoạt hình Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Khoảng cách lớn ngay trên sân nhà

Trải qua gần 70 năm hình thành và phát triển, phim hoạt hình Việt Nam đã có gần 800 tác phẩm ra đời, trong đó có những bộ phim từng được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế. Tuy nhiên, những kết quả về mặt thương mại vẫn còn khiêm tốn.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, thừa nhận khoảng cách về chất lượng sản phẩm giữa hoạt hình Việt Nam và các nền hoạt hình phát triển trên thế giới vẫn còn khá xa. Sự chênh lệch không chỉ thể hiện ở kỹ thuật hình ảnh, tư duy sáng tạo, tính chuyên nghiệp trong quy trình sản xuất mà còn ở hiệu quả kinh tế.

Theo bà Hiền, trong 10 năm gần đây, Việt Nam chỉ có 4 bộ phim hoạt hình được phát hành thương mại tại rạp với tổng doanh thu chưa tới 30 tỷ đồng. Trên sóng truyền hình, phim hoạt hình Việt Nam cũng chỉ được phát sóng ở một số đài địa phương với thời lượng ít và trong thời gian ngắn.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là sự hạn chế về nguồn vốn. Hiện nay, kinh phí sản xuất phim hoạt hình chủ yếu đến từ hai nguồn: ngân sách Nhà nước đặt hàng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và vốn tư nhân đầu tư sản xuất phim thương mại.

Doraemon là một trong những bộ phim hoạt hình ăn khách nhất tại Việt Nam mỗi năm.

Trong khi nguồn vốn đặt hàng tập trung vào các tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn. Đặc thù của phim hoạt hình là cần vốn đầu tư lớn, thời gian sản xuất kéo dài nhưng khả năng thu hồi vốn thấp, khiến các nhà đầu tư tư nhân chưa thực sự mặn mà.

Khâu phát hành cũng là một điểm nghẽn. Số lượng đơn vị phát hành chuyên nghiệp còn ít, kinh phí truyền thông, quảng bá phim hạn hẹp, trong khi hệ thống rạp chiếu chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn. Phim hoạt hình Việt Nam thường gặp khó khăn khi cạnh tranh suất chiếu với phim nước ngoài.

Từ góc độ thị trường, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch Beta Group, cho rằng khán giả Việt Nam đã sẵn sàng chi tiền cho phim hoạt hình, song dòng tiền hiện chủ yếu chảy về các tài sản trí tuệ (IP) nước ngoài.

Ông dẫn chứng, phần phim điện ảnh thứ 45 của Doraemon khi ra rạp tại Việt Nam đã thu về hơn 200 tỷ đồng, trong khi bộ phim hoạt hình Việt Nam có doanh thu tốt nhất là “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” chỉ đạt hơn 20 tỷ đồng. Khoảng cách giữa hai tác phẩm lên tới gần 10 lần.

"Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" chỉ đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng.

Theo ông Minh, Việt Nam không thiếu di sản, cũng không thiếu tài năng. Nhiều nhân lực hoạt hình Việt Nam đang tham gia sản xuất các tác phẩm cho những studio hàng đầu thế giới. Điều còn thiếu là một hệ sinh thái để chuyển hóa những nguồn lực ấy thành tài sản trí tuệ của Việt Nam.

Bài học từ Nhật Bản: Nuôi nhân vật, không chỉ làm phim

Theo số liệu được ông Bùi Quang Minh đưa ra tại hội thảo, thị trường anime Nhật Bản đạt quy mô 28 tỷ USD, tương đương khoảng 733.000 tỷ đồng, trong đó gần 60% doanh số đến từ thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, doanh thu từ điện ảnh chỉ chiếm một phần trong hệ sinh thái hoạt hình của quốc gia này. Giá trị của các nhân vật còn được khai thác thông qua truyện tranh, truyền hình, trò chơi điện tử, đồ chơi và nhiều sản phẩm liên quan.

Theo ông Minh, nền tảng thành công của Nhật Bản nằm ở việc “nuôi nhân vật” chứ không chỉ tập trung làm phim.

Hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình”

Doraemon là một ví dụ điển hình. Ra đời từ truyện tranh năm 1969, nhân vật này được đưa lên truyền hình năm 1973 nhưng chưa thành công. Đến năm 1979, Doraemon trở lại sóng truyền hình và được duy trì liên tục. Từ năm 1980, các tác phẩm điện ảnh về Doraemon lần lượt ra đời, gần như mỗi năm đều có một phần phim mới.

Việc duy trì sự hiện diện của nhân vật qua nhiều thập kỷ giúp Doraemon có được nhiều thế hệ khán giả. Những người từng yêu thích nhân vật này khi còn nhỏ, đến khi trưởng thành lại tiếp tục đưa con mình tới rạp xem phim.

Đây cũng là bài học đối với các nhà sản xuất Việt Nam trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa nhân vật và công chúng, thay vì chỉ tập trung vào từng tác phẩm riêng lẻ.

“Trẻ em có thể thích nhân vật nhưng phụ huynh mới là người trả tiền”, ông Bùi Quang Minh nêu vấn đề.

Theo ông, những lượt xem miễn phí trên mạng chưa thể tự động chuyển thành doanh thu bán vé. Làm thế nào để chuyển sự yêu thích của khán giả đối với nhân vật thành giá trị kinh tế là bài toán cần được tính đến ngay từ quá trình phát triển dự án.

Một kinh nghiệm khác từ Nhật Bản là mô hình ủy ban sản xuất, tập hợp các nhà sản xuất, nhà phát hành và những đối tác liên quan để cùng góp vốn, phát triển tài sản trí tuệ, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.

Việt Nam có thể học hỏi nguyên tắc liên kết này mà không nhất thiết sao chép hoàn toàn về hình thức. Điều quan trọng là xây dựng hợp đồng minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người sáng tạo và xác định các kênh khai thác doanh thu ngay từ đầu.

Tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, bản quyền và thị trường

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam, cho rằng mặc dù sở hữu lực lượng nhân sự đông đảo, hoạt hình Việt Nam vẫn chưa đa dạng hóa được sản phẩm, chưa chiếm lĩnh thị trường trong nước và hầu như chưa có đóng góp đáng kể vào doanh thu chiếu rạp hằng năm của điện ảnh Việt Nam.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam.

Từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước, bà đưa ra ba đề xuất gồm cấp vốn cho khâu phát triển dự án; góp vốn và xác lập quyền sở hữu trí tuệ ngay từ đầu; kết nối dự án với thị trường để giảm thiểu rủi ro.

Theo TS Ngô Phương Lan, khi ký kết hợp đồng giữa các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, đài truyền hình hay nền tảng truyền thông, cần làm rõ ai nắm quyền sở hữu nhân vật, ai được cấp phép phát triển sách, trò chơi, đồ chơi, thời hạn hợp đồng và cơ chế phân chia lợi ích. Tác giả cần được hưởng một phần giá trị khi nhân vật, tác phẩm thành công.

Bà cũng nhấn mạnh Việt Nam có kho tàng văn học dân gian, văn học truyền thống và văn học thiếu nhi phong phú. Những câu chuyện, nhân vật đã gắn bó với nhiều thế hệ hoàn toàn có thể trở thành tài sản trí tuệ có giá trị nếu được đầu tư phát triển. Dù lựa chọn phong cách anime hay các hình thức hoạt hình truyền thống, cốt lõi vẫn phải xuất phát từ con người và văn hóa Việt Nam.

Từ góc độ quản lý nhà nước, đại diện Cục Bản quyền tác giả cho biết một số cơ chế hỗ trợ đang được nghiên cứu, trong đó có việc hỗ trợ công cụ sáng tạo, lưu vết quá trình hình thành tác phẩm nhằm bảo vệ quyền tác giả, phát triển sàn giao dịch văn hóa và định giá tài sản trí tuệ.

Việc xác định được giá trị của tài sản trí tuệ không chỉ phục vụ quá trình thương mại hóa mà còn có thể tạo cơ sở huy động vốn để tiếp tục phát triển sản phẩm.

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Quang Minh đề xuất trước mắt có thể thử nghiệm phát triển nhiều nhân vật thông qua truyện tranh, các series ngắn, lựa chọn những nhân vật có sức hút để tiếp tục đầu tư. Cùng với đó là xây dựng mô hình góp vốn chung, phân chia quyền lợi rõ ràng và tập trung chinh phục khán giả trong nước trước khi mở rộng ra thị trường quốc tế.

Từ những ý kiến tại hội thảo, có thể thấy bài toán phát triển công nghiệp hoạt hình Việt Nam không chỉ nằm ở việc sản xuất thêm nhiều bộ phim. Để tác phẩm có chỗ đứng trên thị trường, cần giải quyết đồng thời các vấn đề về nguồn vốn, năng lực sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ, phát hành và khả năng khai thác giá trị của nhân vật trong dài hạn.