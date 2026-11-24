Chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Những công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ xảo hình ảnh, phim trường số, ghi hình chuyển động và thực tế mở rộng (XR) ngày càng được ứng dụng trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và giải trí.

Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với công tác đào tạo nhân lực nghệ thuật. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, tư duy nghệ thuật và kỹ năng nghề nghiệp, người học cần có khả năng làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại.

NSƯT Bùi Như Lai.

Nhằm đáp ứng yêu cầu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thí điểm mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường học.

Theo NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Sân khấu - Điện ảnh số sẽ được xây dựng với định hướng kết nối hoạt động đào tạo với môi trường sản xuất chuyên nghiệp, tăng cơ hội thực hành cho sinh viên.

Các hoạt động trọng tâm gồm tập huấn ứng dụng AI, sáng tạo nội dung số, thử nghiệm sản xuất phim ngắn, phim hoạt hình, sản phẩm hậu kỳ, biểu diễn trực tuyến và số hóa tư liệu sân khấu, điện ảnh.

Đối với lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận quy trình sản xuất chuyên nghiệp, từ phát triển ý tưởng, xây dựng kịch bản, tiền kỳ, ghi hình đến hậu kỳ và phát hành. Các công nghệ phim trường số, hoạt hình 3D, kỹ xảo hình ảnh và ghi hình chuyển động cũng được đưa vào quá trình thực hành.

Cục Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và Công ty Cổ phần Cineplus đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng, vận hành thí điểm trung tâm.

Trong lĩnh vực sân khấu và nghệ thuật biểu diễn, công nghệ số mở ra những phương thức mới trong dàn dựng, trình diễn và tiếp cận công chúng. Sinh viên ngành truyền thông cũng có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng sản xuất, biên tập và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng.

Đáng chú ý, thay vì chỉ thực hành trong môi trường nhà trường, sinh viên có thể trực tiếp tham gia các dự án sản xuất cùng đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia công nghệ.

Những sản phẩm thực tế này có thể được xem xét công nhận là đồ án, tác phẩm tốt nghiệp theo quy chế đào tạo. Doanh nghiệp cũng sẽ tham gia hướng dẫn, đánh giá và thẩm định sản phẩm của sinh viên, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động.

Để triển khai mô hình này, Cục Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và Công ty Cổ phần Cineplus đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng, vận hành thí điểm trung tâm.

Mô hình cũng mở ra cơ hội tham gia cho các doanh nghiệp, chuyên gia, nghệ sĩ và nhà sản xuất khác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Thời gian vận hành thí điểm dự kiến kéo dài 12 tháng. Trên cơ sở kết quả thực hiện, các bên sẽ đánh giá, hoàn thiện mô hình, hướng tới tham gia Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa quốc gia.