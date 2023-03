Dương Tử Quỳnh giành giải Oscar: "Đừng để ai nói rằng bạn đã hết thời"

Minh tinh gốc Á đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc của Oscar

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95, khoảnh khắc Dương Tử Quỳnh được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cả khán phòng Nhà hát Dolby như vỡ òa. Cô đã làm nên lịch sử, vượt qua Cate Blanchett để trở thành minh tinh gốc Á đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc của Oscar.

"Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn những người theo dõi tôi đêm nay. Tượng vàng là biểu tượng cho hy vọng, bằng chứng rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi", sao phim "Everything Everywhere All at Once" mở đầu bài phát biểu.

Cô lần lượt cảm ơn cặp đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert, hãng phim A24. Minh tinh nói sẽ dành giải thương cho mẹ mình và tất cả người mẹ trên thế giới. "Họ là những người hùng. Nếu không có mẹ sẽ không có anh hùng nào cả. Tôi sẽ mang giải thưởng về Malaysia để ăn mừng cùng người thân".

Trong "Everything Everywhere All at Once", Dương Tử Quỳnh vào vai Evelyn Wang - chủ tiệm giặt là, sống trong gia đình 3 thế hệ ở California. Số phận bà bỗng chốc thay đổi khi chồng Waymond (Quan Kế Huy) bất ngờ cho biết có kẻ âm mưu hủy diệt sự yên bình của đa vũ trụ. Kể từ đó, Evelyn và chồng tạm gạt bỏ đời tư, cùng nhau hợp lực cứu thế giới.

Nhân vật này cho phép Dương Tử Quỳnh thể hiện một phiên bản phức tạp và nhiều sắc thái hơn của những nhân vật người mẹ mạnh mẽ và điềm đạm mà cô đã đóng trong quá khứ.

Dương Tử Quỳnh nói về vai diễn của mình trong phim: “Tôi đã chờ đợi vai diễn lâu lắm rồi, và thật may là nó đã đến. Có người chờ đợi cả đời, cơ hội có thể không bao giờ đến. Tôi đã kiên nhẫn. Tôi đã kiên cường. Tôi không bao giờ ngừng học hỏi. Và vì vậy tôi đã sẵn sàng khi có cơ hội”.

Việc tôn vinh Dương Tử Quỳnh là một bước quan trọng hướng tới việc tôn vinh tính toàn diện ở Hollywood và truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ châu Á theo đuổi ước mơ của họ. Như chính nữ diễn viên đã nhận thấy: “Tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, khi tất cả những người châu Á ngoài kia đều nói, 'Bạn thấy đấy, điều đó là có thể. Nếu cô ấy có thể làm được, tôi cũng có thể làm được”.

“Đả nữ” gốc Á thành công nhất nhì Hollywood

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình Malaysia gốc Hoa. Chính vì vậy, cô thông thạo tận 3 thứ tiếng là tiếng Anh, Malaysia và Quan thoại. Khi còn bé, Dương Tử Quỳnh đã được sớm rèn luyện thân thể nhờ học bơi và ba-lê. Năm 21 tuổi, cô được mẹ đăng ký cho thi Hoa hậu Malaysia và giành luôn giải cao nhất. Đây chính là cơ hội đầu tiên mở ra nhiều “cánh cửa” mới cho Dương Tử Quỳnh trong làng giải trí. Một năm sau, cô có dịp quay chung quảng cáo với ngôi sao Thành Long, đồng thời đến Hong Kong để phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Tại thị trường Hoa ngữ, Dương Tử Quỳnh bắt đầu tham gia những dự án phim võ thuật. Nhờ quá trình tập võ gắt gao, Dương Tử Quỳnh trở thành tâm điểm trong những bộ phim như "The Owl and Dumbo", "Yes Madam",... Đến dự án "Câu chuyện cảnh sát 3", Dương Tử Quỳnh chính thức trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất lịch sử điện ảnh Hong Kong lúc bấy giờ, cũng giúp cô vươn lên làm “đả nữ” số 1 màn ảnh. Trước khi bước sang thập niên 2000, cô còn sở hữu bộ phim từng đạt doanh thu cao nhất châu Á (Câu chuyện cảnh sát 3), đạt giải Kim Tượng danh giá nhờ vai diễn chính kịch trong "Chị em nhà họ Tống", được tạp chí People vinh danh trong top những người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 1997.

Đến năm 2000, "Ngọa hổ tàng long" của đạo diễn Lý An đã giúp cái tên Dương Tử Quỳnh (hay Michelle Yeoh) nổi tiếng khắp quốc tế. Bộ phim đạt 4 giải Oscar, góp phần đưa dàn diễn viên đến với thị trường Hollywood khắt khe. Kể từ đây, Dương Tử Quỳnh góp mặt trong hàng loạt dự án phim Âu-Mỹ đình đám như "Xác ướp Ai Cập 3", "Hồi ức của một Geisha", "Vệ binh dải ngân hà 2", "Con nhà siêu giàu châu Á", "Cuộc chiến đa vũ trụ". Có thể nói cô chính là một trong những diễn viên nữ châu Á thành công nhất tại Hollywood, góp phần giúp thế hệ diễn viên phương Đông sau này có nhiều cơ hội diễn xuất hơn./.