Giải mã sức hút của phim kinh dị "Clayface"

"Clayface" là một hướng đi đáng chú ý của dòng phim siêu anh hùng khi khai thác chất liệu kinh dị thay vì tập trung vào những màn hành động, kỹ xảo và cuộc chiến giữa thiện – ác quen thuộc. Sức hút của bộ phim có thể được khai thác qua ba yếu tố: nhân vật phản diện giàu bi kịch, nỗi sợ biến dạng cơ thể và góc nhìn đen tối về khát vọng hoàn hảo của con người.

Khác với những ác nhân được xây dựng từ tham vọng quyền lực hay khát khao thống trị, Matt Hagen – nhân vật đứng sau Clayface – bắt đầu câu chuyện như một người bình thường với ước mơ trở thành ngôi sao điện ảnh. Biến cố khiến gương mặt bị hủy hoại đã cướp đi sự nghiệp, ngoại hình và cả danh tính mà anh từng dày công xây dựng.

Ảnh: Warner Bros

Trong nỗ lực tìm lại chính mình, Matt tìm đến một phương pháp điều trị thử nghiệm. Tuy nhiên, thứ giúp anh lấy lại diện mạo cũng đẩy anh vào vòng xoáy biến đổi thể chất, mất kiểm soát tâm trí và trả thù. Đây là điểm hấp dẫn của bộ phim: quái vật không xuất hiện ngay từ đầu mà được hình thành từ một con người từng có ước mơ, tình yêu và khát vọng được công nhận.

Một trong những yếu tố tạo nên bản sắc của "Clayface" là phong cách "body horror" (kinh dị cơ thể). Thay vì chỉ sử dụng những hình ảnh ma quỷ hay thế lực siêu nhiên, phim khai thác nỗi ám ảnh khi cơ thể con người biến dạng, mất đi cấu trúc và không còn tuân theo những quy luật tự nhiên. Khả năng biến đổi khuôn mặt, hình hài của Clayface mở ra nhiều tình huống kinh dị trực diện. Cơ thể vốn là thứ gần gũi nhất với mỗi người lại trở thành nguồn gốc của nỗi sợ.

Đằng sau những màn biến dạng gây ám ảnh là câu chuyện về xã hội đề cao vẻ đẹp ngoại hình. Với Matt Hagen, gương mặt không đơn thuần là diện mạo mà còn là tài sản, công cụ kiếm sống và nền tảng tạo dựng danh tiếng.

Khi đánh mất vẻ ngoài từng giúp mình thành công, anh cũng mất đi vị trí trong thế giới giải trí. Khát vọng lấy lại gương mặt ban đầu dần biến thành nỗi ám ảnh, khiến nhân vật sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ.

Qua đó, "Clayface" đặt ra câu hỏi: Nếu ngoại hình quyết định cách xã hội nhìn nhận một con người, điều gì còn lại khi diện mạo ấy biến mất? Và liệu việc có thể mang bất kỳ khuôn mặt nào cũng đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc cá nhân?

Ảnh: Warner Bros

Không đi theo công thức quen thuộc của những bộ phim siêu anh hùng, "Clayface" lựa chọn thể loại kinh dị – giật gân làm trọng tâm. Phim do James Watkins đạo diễn, với kịch bản của Mike Flanagan và Hossein Amini, có Tom Rhys Harries đảm nhận vai chính Matt Hagen.

Sự kết hợp giữa chất liệu truyện tranh DC, kinh dị tâm lý và body horror giúp bộ phim có hướng tiếp cận riêng. Thay vì đặt một siêu anh hùng vào cuộc chiến chống lại thế lực phản diện, tác phẩm tập trung vào quá trình một con người dần trở thành quái vật.

Hiện tại, "Clayface" vượt mốc doanh thu hơn 83 triệu USD trên toàn cầu. Tính đến ngày 4/11, phim đạt tổng doanh thu gần 8 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.