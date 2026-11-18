Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức. Sự kiện nhằm thúc đẩy kết nối giữa các địa phương với ngành điện ảnh, đồng thời khai thác tiềm năng của điện ảnh trong quảng bá du lịch, văn hóa và thu hút đầu tư.

Với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố, diễn đàn tạo cơ hội để các địa phương giới thiệu thế mạnh về cảnh quan, văn hóa, hạ tầng và dịch vụ, đồng thời tìm kiếm khả năng hợp tác với các nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế.

Từ bối cảnh đẹp đến môi trường sản xuất phim

Hải Phòng sở hữu nguồn bối cảnh đa dạng, từ không gian đô thị, cảng biển, khu công nghiệp đến biển đảo, các công trình lịch sử và đời sống văn hóa đặc trưng. Trong đó, quần đảo Cát Bà được đánh giá là một trong những địa điểm giàu tiềm năng đối với các dự án điện ảnh.

Quần đảo Cát Bà là một trong những bối cảnh giàu tiềm năng của Hải Phòng đối với các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, cảnh quan đẹp không phải yếu tố duy nhất quyết định việc một đoàn phim lựa chọn địa phương làm điểm đến. Quá trình sản xuất còn đòi hỏi nhiều điều kiện về thủ tục, nhân lực, thiết bị, lưu trú, vận chuyển, hậu cần và sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong việc xây dựng môi trường thu hút đoàn phim tại các địa phương. Thay vì chỉ giới thiệu những cảnh quay hấp dẫn, các tỉnh, thành phố cần chuẩn bị hệ thống thông tin, dịch vụ và cơ chế hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà sản xuất.

Một trong những công cụ hỗ trợ quá trình này là Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI (Production Attraction Index). Bên cạnh tiềm năng bối cảnh, PAI xem xét khả năng tiếp cận thông tin, điều kiện dịch vụ, đầu mối phối hợp và môi trường hỗ trợ sản xuất.

Thông qua việc khảo sát, xây dựng dữ liệu và đánh giá các điều kiện tại địa phương, bộ chỉ số góp phần nhận diện những lợi thế cũng như hạn chế cần khắc phục, giúp nhà làm phim thuận tiện hơn khi tìm kiếm địa điểm phù hợp.

Kết nối 16 địa phương với ngành điện ảnh

Điểm nhấn của diễn đàn là Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh, nơi đại diện các tỉnh, thành phố trực tiếp gặp gỡ các hãng phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp để trao đổi về nhu cầu dự án, bối cảnh, dịch vụ và khả năng hợp tác.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có tuần phim, triển lãm và các hội thảo, tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, đạo diễn và chuyên gia về những điều kiện cần thiết để phát triển hoạt động sản xuất phim.

11 phim được chiếu miễn phí ở Hải Phòng.

Đáng chú ý, Gala “Hải Phòng Film Port – Nơi những câu chuyện bắt đầu” diễn ra tối 22/11, được truyền hình trực tiếp trên VTV và tiếp sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng. Chương trình giới thiệu những dấu ấn của Hải Phòng trong điện ảnh, văn hóa nghệ thuật, đồng thời tôn vinh vùng đất, con người và các tài năng tiêu biểu của thành phố.

Thông qua diễn đàn, Hải Phòng hướng tới xây dựng môi trường sản xuất phim thuận lợi hơn, đồng thời mở rộng kết nối với các địa phương, nhà làm phim và đối tác quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các tỉnh, thành phố phát huy lợi thế riêng, tăng cường hợp tác và khai thác hiệu quả hơn mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch, dịch vụ và kinh tế.