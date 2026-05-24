中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Hành trình kỳ diệu” đưa trẻ em bước vào chuyến phiêu lưu đầy sắc màu

Chủ Nhật, 15:23, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 ngày 23-24/5, khán giả nhí tại Hà Nội sẽ được bước vào thế giới đầy sắc màu của vở nhạc kịch thiếu nhi “Hành trình kỳ diệu”. Với hơn 100 diễn viên nhí, sân khấu thủ công 100% cùng phần âm nhạc sáng tác độc quyền, chương trình hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc cho các gia đình thủ đô.

Mùa hè này, khán giả nhí tại Hà Nội sẽ có cơ hội đắm chìm trong một không gian nghệ thuật đầy sắc màu với vở nhạc kịch thiếu nhi mang tên “Hành trình kỳ diệu”. Chương trình được công diễn trong 2 ngày 23 và 24/5 tại Nhà hát Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

hanh trinh ky dieu dua tre em buoc vao chuyen phieu luu day sac mau hinh anh 1

Vở nhạc kịch hướng tới đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi. Đây không chỉ là một sân chơi giải trí lành mạnh, lý thú trong dịp hè mà còn là nơi nâng cao trải nghiệm nghệ thuật cho trẻ thông qua chất liệu âm nhạc lành mạnh, phù hợp lứa tuổi.

“Hành trình kỳ diệu” xoay quanh nhân vật Hạt Mầm Dũng Sĩ – một hạt hướng dương nhỏ bé lớn lên trong sự chở che, yêu thương của mẹ và những câu chuyện đầy cảm hứng từ bác Mặt Trời. Nuôi dưỡng ước mơ khám phá thế giới rộng lớn, Dũng Sĩ đã cùng các bạn của mình đi theo Tiên Gió để bước vào một cuộc phiêu lưu đầy thử thách.

hanh trinh ky dieu dua tre em buoc vao chuyen phieu luu day sac mau hinh anh 2

Trên hành trình ấy, tại ngọn đồi Gió Reo, những người bạn nhỏ đã gặp gỡ Mèo Siêu Nhân và cùng nhau hợp lực để đối phó với Vua Chuột. Qua mỗi thử thách, Hạt Mầm Dũng Sĩ không chỉ học được sự kiên cường, tinh thần đoàn kết mà còn dần trưởng thành hơn. Vở diễn khép lại bằng hình ảnh những hạt mầm vươn mình thành những mầm xanh căng tràn sức sống, tượng trưng cho niềm tin, hy vọng và một tương lai tươi sáng. 

hanh trinh ky dieu dua tre em buoc vao chuyen phieu luu day sac mau hinh anh 3

Qua câu chuyện này, vở nhạc kịch gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc về lòng biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô – những người đã đồng hành cùng các em trong suốt hành trình mầm non kỳ diệu, đồng thời thắp lên khát khao khám phá thế giới trong tim mỗi đứa trẻ.

Điểm nhấn đặc biệt của “Hành trình kỳ diệu” chính là sự đầu tư bài bản và chỉn chu về mặt nghệ thuật. Toàn bộ sân khấu và trang phục của các nhân vật đều được thiết kế thủ công 100%, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và sự sống động cho từng cảnh diễn.

hanh trinh ky dieu dua tre em buoc vao chuyen phieu luu day sac mau hinh anh 4

Vở kịch bao gồm 15 tiết mục đa dạng, là sự giao thoa độc đáo giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, phần âm nhạc trong chương trình được sáng tác độc quyền dưới sự chỉ đạo sản xuất của cô Kat Ha – một nhạc sĩ, chuyên gia giáo dục âm nhạc mầm non giàu kinh nghiệm. Chương trình còn thu hút sự tham gia của hơn 100 diễn viên nhí trong mỗi buổi biểu diễn, hứa hẹn tạo nên bầu không khí vô cùng rộn rã và bùng nổ.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Hành trình kỳ diệu nhạc kịch thiếu nhi nhạc kịch Hà Nội Nhà hát Âu Cơ sân khấu thiếu nhi diễn viên nhí chương trình mùa hè 2026 Kat Ha nghệ thuật thiếu nhi vở diễn thiếu nhi giải trí cho trẻ em nhạc kịch mùa hè Cremusic Hạt Mầm Dũng Sĩ chương trình cho thiếu nhi Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" đoạt giải thưởng Tinh hoa Việt 2025
Nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" đoạt giải thưởng Tinh hoa Việt 2025

VOV.VN - Tối 26/1 tại TP Hồ Chí Minh, vở nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã chiến thắng hạng mục Tinh hoa sân khấu trong lễ trao giải Tinh hoa Việt năm 2025.

Nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" đoạt giải thưởng Tinh hoa Việt 2025

Nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" đoạt giải thưởng Tinh hoa Việt 2025

VOV.VN - Tối 26/1 tại TP Hồ Chí Minh, vở nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã chiến thắng hạng mục Tinh hoa sân khấu trong lễ trao giải Tinh hoa Việt năm 2025.

Vở opera “Công nữ Anio” được chuyển thể thành nhạc kịch
Vở opera “Công nữ Anio” được chuyển thể thành nhạc kịch

VOV.VN - Sau thành công vang dội với hàng loạt các buổi công diễn tại Việt Nam và Nhật Bản, vở opera “Công nữ Anio” – một tác phẩm lớn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật (21/9/1973-21/9/2023), đã được chuyển thể thành nhạc kịch và sẽ được công diễn tại Nhật Bản vào tháng 9/2026.

Vở opera “Công nữ Anio” được chuyển thể thành nhạc kịch

Vở opera “Công nữ Anio” được chuyển thể thành nhạc kịch

VOV.VN - Sau thành công vang dội với hàng loạt các buổi công diễn tại Việt Nam và Nhật Bản, vở opera “Công nữ Anio” – một tác phẩm lớn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật (21/9/1973-21/9/2023), đã được chuyển thể thành nhạc kịch và sẽ được công diễn tại Nhật Bản vào tháng 9/2026.

Thu Quỳnh lần đầu đóng nhạc kịch tương tác “Công chúa tóc mây” dành cho thiếu nhi
Thu Quỳnh lần đầu đóng nhạc kịch tương tác “Công chúa tóc mây” dành cho thiếu nhi

VOV.VN - Chiều 7/9 tại Hà Nội, chiến dịch xã hội Hạnh phúc được gọi tên tổ chức họp báo công bố Dự án Học viện Nghệ thuật – Hạnh phúc được gọi tên. Điểm nhấn của sự kiện là vở kịch tương tác “Công chúa tóc mây”, mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật và cộng đồng dành cho trẻ em nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Thu Quỳnh lần đầu đóng nhạc kịch tương tác “Công chúa tóc mây” dành cho thiếu nhi

Thu Quỳnh lần đầu đóng nhạc kịch tương tác “Công chúa tóc mây” dành cho thiếu nhi

VOV.VN - Chiều 7/9 tại Hà Nội, chiến dịch xã hội Hạnh phúc được gọi tên tổ chức họp báo công bố Dự án Học viện Nghệ thuật – Hạnh phúc được gọi tên. Điểm nhấn của sự kiện là vở kịch tương tác “Công chúa tóc mây”, mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật và cộng đồng dành cho trẻ em nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Nhạc kịch học đường Việt Nam góp mặt tại liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025
Nhạc kịch học đường Việt Nam góp mặt tại liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Tháng 6/2025 - Vở nhạc kịch “The Enchanted Crossbow” do Hệ thống Giáo dục Victoria School tổ chức và Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam bảo trợ nghệ thuật, sẽ chính thức biểu diễn tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF 2025) vào ngày 2/7.

Nhạc kịch học đường Việt Nam góp mặt tại liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025

Nhạc kịch học đường Việt Nam góp mặt tại liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Tháng 6/2025 - Vở nhạc kịch “The Enchanted Crossbow” do Hệ thống Giáo dục Victoria School tổ chức và Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam bảo trợ nghệ thuật, sẽ chính thức biểu diễn tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF 2025) vào ngày 2/7.

Nhạc kịch Việt theo chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam hút khán giả
Nhạc kịch Việt theo chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam hút khán giả

VOV.VN - Kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2024, nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" đã gây được tiếng vang lớn với khán giả, giới chuyên môn và truyền thông trong nước. Trở thành “hiện tượng nhạc kịch hồn Việt xác Tây” được săn đón nhất từ trước đến nay, điều chưa từng có tại sân khấu Việt Nam. 

Nhạc kịch Việt theo chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam hút khán giả

Nhạc kịch Việt theo chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam hút khán giả

VOV.VN - Kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2024, nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" đã gây được tiếng vang lớn với khán giả, giới chuyên môn và truyền thông trong nước. Trở thành “hiện tượng nhạc kịch hồn Việt xác Tây” được săn đón nhất từ trước đến nay, điều chưa từng có tại sân khấu Việt Nam. 

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc