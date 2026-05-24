“Hành trình kỳ diệu” đưa trẻ em bước vào chuyến phiêu lưu đầy sắc màu

Mùa hè này, khán giả nhí tại Hà Nội sẽ có cơ hội đắm chìm trong một không gian nghệ thuật đầy sắc màu với vở nhạc kịch thiếu nhi mang tên “Hành trình kỳ diệu”. Chương trình được công diễn trong 2 ngày 23 và 24/5 tại Nhà hát Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

Vở nhạc kịch hướng tới đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi. Đây không chỉ là một sân chơi giải trí lành mạnh, lý thú trong dịp hè mà còn là nơi nâng cao trải nghiệm nghệ thuật cho trẻ thông qua chất liệu âm nhạc lành mạnh, phù hợp lứa tuổi.

“Hành trình kỳ diệu” xoay quanh nhân vật Hạt Mầm Dũng Sĩ – một hạt hướng dương nhỏ bé lớn lên trong sự chở che, yêu thương của mẹ và những câu chuyện đầy cảm hứng từ bác Mặt Trời. Nuôi dưỡng ước mơ khám phá thế giới rộng lớn, Dũng Sĩ đã cùng các bạn của mình đi theo Tiên Gió để bước vào một cuộc phiêu lưu đầy thử thách.

Trên hành trình ấy, tại ngọn đồi Gió Reo, những người bạn nhỏ đã gặp gỡ Mèo Siêu Nhân và cùng nhau hợp lực để đối phó với Vua Chuột. Qua mỗi thử thách, Hạt Mầm Dũng Sĩ không chỉ học được sự kiên cường, tinh thần đoàn kết mà còn dần trưởng thành hơn. Vở diễn khép lại bằng hình ảnh những hạt mầm vươn mình thành những mầm xanh căng tràn sức sống, tượng trưng cho niềm tin, hy vọng và một tương lai tươi sáng.

Qua câu chuyện này, vở nhạc kịch gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc về lòng biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô – những người đã đồng hành cùng các em trong suốt hành trình mầm non kỳ diệu, đồng thời thắp lên khát khao khám phá thế giới trong tim mỗi đứa trẻ.

Điểm nhấn đặc biệt của “Hành trình kỳ diệu” chính là sự đầu tư bài bản và chỉn chu về mặt nghệ thuật. Toàn bộ sân khấu và trang phục của các nhân vật đều được thiết kế thủ công 100%, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và sự sống động cho từng cảnh diễn.

Vở kịch bao gồm 15 tiết mục đa dạng, là sự giao thoa độc đáo giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, phần âm nhạc trong chương trình được sáng tác độc quyền dưới sự chỉ đạo sản xuất của cô Kat Ha – một nhạc sĩ, chuyên gia giáo dục âm nhạc mầm non giàu kinh nghiệm. Chương trình còn thu hút sự tham gia của hơn 100 diễn viên nhí trong mỗi buổi biểu diễn, hứa hẹn tạo nên bầu không khí vô cùng rộn rã và bùng nổ.