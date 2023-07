Hé lộ lý do đích thân đích thân đạo diễn "Squid Game" chọn T.O.P cho mùa 2

Ngày 29/6, phía nhà sản xuất series phim Hàn Quốc "Squid Game" (Trò chơi con mực) mùa 2 đã công bố thêm những gương mặt mới sẽ xuất hiện ở mùa này. Trong đó, cái tên nổi bật nhất được khán giả chú ý là T.O.P - cựu thành viên nhóm Big Bang.

Việc T.O.P đóng "Squid Game 2" cùng các diễn viên đình đám Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Im Si Wan, Kang Ha Neul, Park Gyu Young, Park Sung Hoon khiến không ít khán giả Hàn Quốc phẫn nộ, bởi anh là thần tượng K-pop từng vướng bê bối sử dụng chất cấm và có nhiều hành động, phát ngôn gây mất thiện cảm. Nhiều khán giả tò mò về lý do T.O.P có cơ hội tham gia series ăn khách này, trong khi anh đã ngừng đóng phim nhiều năm.

Sự trở lại màn ảnh của cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang T.O.P bị nhiều khán giả phản ứng gay gắt.

Không lâu sau đó, hãng tin Dispatch đã tiết lộ nguyên nhân T.O.P có mặt trong "Squid Game 2", đó là do nam chính Lee Jung Jae tiến cử, tác động. Theo Dispatch, Lee Jung Jae và T.O.P là những người anh em thân thiết nổi tiếng trong giới giải trí Hàn Quốc, cả hai xây dựng tình bạn dựa trên sở thích chung. Họ cùng nhau đến hội chợ nghệ thuật Hong Kong và uống rượu vang tại nhà hàng của Im Se Ryung. Được biết, trong quá khứ, sau scandal sử dụng chất cấm của T.O.P, Lee Jung Jae đã tìm kiếm vai diễn mới để "cứu" người em thân thiết nhưng không thành công.

Ngoài việc được Lee Jung Jae tiến cử, mới đây hãng SBS News cho biết, vì nhân vật yêu cầu một diễn viên có thể đọc rap và nhảy, nên đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã đích thân chọn T.O.P cho vai diễn này. T.O.P sẽ xuất hiện tại "Squid Game 2" với tư cách là một thần tượng đã "nghỉ hưu".

T.O.P đã ngừng hoạt động phim ảnh do hút cần sa vào năm 2016, đồng thời nhiều lần ám chỉ việc giải nghệ. Năm 2018, T.O.P kết thúc hợp đồng với YG. Tháng 5 vừa qua, T.O.P tuyên bố rút khỏi nhóm nhạc Big Bang. Nam rapper cũng đã không đóng phim trong 7 năm, với tác phẩm diễn xuất cuối cùng là vào năm 2016 "Out of Control" (ra rạp năm 2017).