English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hoãn tổ chức Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp

Thứ Năm, 08:36, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène, dự kiến diễn ra từ ngày 24-31/10 tại Paris, sẽ được hoãn và tổ chức vào thời điểm phù hợp. Ban tổ chức cho biết lịch trình cụ thể của sự kiện sẽ được thông báo sau.

Trong thông báo gửi khán giả, nghệ sĩ, nhà tài trợ, đối tác và những người đồng hành cùng chương trình, Ban tổ chức Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp cho biết: “Vì lý do khách quan, Ban tổ chức quyết định sẽ hoãn Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp và tổ chức sự kiện vào thời điểm phù hợp. Thông tin cụ thể về thời gian và chương trình sẽ được Ban tổ chức thông báo tới quý vị”.

hoan to chuc tuan san khau viet nam tai phap hinh anh 1
Vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là một trong những tác phẩm dự kiến được giới thiệu tại Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Ban tổ chức đồng thời gửi lời cảm ơn tới công chúng và các đơn vị đã quan tâm, đồng hành với chương trình từ những ngày đầu xây dựng. Theo Ban tổ chức, sự ủng hộ dành cho văn hóa, nghệ thuật Việt Nam là động lực để chương trình tiếp tục theo đuổi mục tiêu giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc đến công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và có dịp cùng quý vị chia sẻ những trải nghiệm nghệ thuật ý nghĩa tại Paris”, thông báo nêu.

Thông tin chương trình tạm hoãn khiến một số khán giả bày tỏ tiếc nuối, nhất là những người đã chờ đợi các suất diễn tại Paris. Một khán giả viết: “Ôi thật là đáng tiếc, bao ngày mong đợi. Hy vọng một ngày gần nhất sẽ được xem nghệ thuật sân khấu Việt Nam trình diễn tại Paris”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng quan tâm đến việc xử lý vé đã đăng ký trước đó. Trả lời câu hỏi của khán giả về việc vé có được bảo lưu hay phải đăng ký lại, Ban tổ chức Vietnam en Scène cho biết những khán giả đã đăng ký vé sẽ được ưu tiên đăng ký vé cho các buổi diễn mới khi chương trình được tổ chức trở lại.

hoan to chuc tuan san khau viet nam tai phap hinh anh 2
hoan to chuc tuan san khau viet nam tai phap hinh anh 3

Trước đó, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène được công bố ngày 2/10 và dự kiến diễn ra từ ngày 24-31/10 tại Paris. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật liên quan tổ chức.

Sự kiện xuất phát từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hướng tới giới thiệu một diện mạo đa dạng của sân khấu và văn hóa Việt Nam tại Pháp, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, đối thoại văn hóa giữa hai nước. Chương trình cũng được xây dựng trong dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, Vietnam en Scène quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật, từ sân khấu truyền thống đến đương đại như múa rối nước, tuồng, chèo, cải lương, kịch nói và múa. Một số chương trình dự kiến được tổ chức tại các không gian nghệ thuật ở Paris như Nhà hát Marigny, Le Grand Rex và Le Carreau du Temple.

Trong số các tác phẩm được giới thiệu có “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với bản dựng mới do đạo diễn Pháp Anne Bouvier thực hiện cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Tác phẩm “Trương Chi” cũng được xây dựng với sự tham gia sáng tạo của các nghệ sĩ Pháp.

Tại họp báo công bố chương trình, đại diện Ban tổ chức từng nhấn mạnh Vietnam en Scène không chỉ hướng tới việc giới thiệu sân khấu Việt Nam tới công chúng quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác giữa nghệ sĩ hai nước thông qua đồng dàn dựng, trao đổi nghệ sĩ và đào tạo chuyên môn.

Sau quyết định hoãn, thời gian tổ chức mới cũng như lịch trình các hoạt động của Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp sẽ được Ban tổ chức thông báo trong thời gian tới.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vở xiếc “Lời của tre” chinh phục khán giả Liên hoan Sân khấu Hà Nội
Vở xiếc “Lời của tre” chinh phục khán giả Liên hoan Sân khấu Hà Nội

VOV.VN - Vở xiếc “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 chinh phục khán giả bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật xiếc đỉnh cao, vũ đạo đương đại và âm nhạc truyền thống. Tác phẩm tôn vinh hình ảnh cây tre - biểu tượng văn hóa Việt và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Vở xiếc “Lời của tre” chinh phục khán giả Liên hoan Sân khấu Hà Nội

Vở xiếc “Lời của tre” chinh phục khán giả Liên hoan Sân khấu Hà Nội

VOV.VN - Vở xiếc “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 chinh phục khán giả bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật xiếc đỉnh cao, vũ đạo đương đại và âm nhạc truyền thống. Tác phẩm tôn vinh hình ảnh cây tre - biểu tượng văn hóa Việt và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

“Thanh âm di sản”: Khi di sản, truyền thống được người trẻ kế thừa qua ngôn ngữ sân khấu
“Thanh âm di sản”: Khi di sản, truyền thống được người trẻ kế thừa qua ngôn ngữ sân khấu

VOV.VN - Chiều 16/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội), sự kiện “Thanh âm di sản” chính thức khai mạc với những câu chuyện văn hóa được kể qua phần thuyết minh, kể chuyện và sân khấu hóa đầy sáng tạo từ các bạn sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

“Thanh âm di sản”: Khi di sản, truyền thống được người trẻ kế thừa qua ngôn ngữ sân khấu

“Thanh âm di sản”: Khi di sản, truyền thống được người trẻ kế thừa qua ngôn ngữ sân khấu

VOV.VN - Chiều 16/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội), sự kiện “Thanh âm di sản” chính thức khai mạc với những câu chuyện văn hóa được kể qua phần thuyết minh, kể chuyện và sân khấu hóa đầy sáng tạo từ các bạn sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Đêm hội tụ tinh hoa nghệ thuật
Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Đêm hội tụ tinh hoa nghệ thuật

VOV.VN - Tối 14/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Rạp Công nhân, Hà Nội với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”.

Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Đêm hội tụ tinh hoa nghệ thuật

Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Đêm hội tụ tinh hoa nghệ thuật

VOV.VN - Tối 14/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Rạp Công nhân, Hà Nội với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”.

“Đất thép – Địa đạo an toàn nhất là lòng dân” lan tỏa trên sân khấu quốc tế
“Đất thép – Địa đạo an toàn nhất là lòng dân” lan tỏa trên sân khấu quốc tế

VOV.VN - Tối ngày 13/10, chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống “Đất thép" - Địa đạo an toàn nhất là lòng dân của Việt Nam đã ra mắt khán giả quốc tế tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu BRICS 2026.

“Đất thép – Địa đạo an toàn nhất là lòng dân” lan tỏa trên sân khấu quốc tế

“Đất thép – Địa đạo an toàn nhất là lòng dân” lan tỏa trên sân khấu quốc tế

VOV.VN - Tối ngày 13/10, chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống “Đất thép" - Địa đạo an toàn nhất là lòng dân của Việt Nam đã ra mắt khán giả quốc tế tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu BRICS 2026.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc