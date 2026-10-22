Hoãn tổ chức Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp

Trong thông báo gửi khán giả, nghệ sĩ, nhà tài trợ, đối tác và những người đồng hành cùng chương trình, Ban tổ chức Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp cho biết: “Vì lý do khách quan, Ban tổ chức quyết định sẽ hoãn Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp và tổ chức sự kiện vào thời điểm phù hợp. Thông tin cụ thể về thời gian và chương trình sẽ được Ban tổ chức thông báo tới quý vị”.

Vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là một trong những tác phẩm dự kiến được giới thiệu tại Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Ban tổ chức đồng thời gửi lời cảm ơn tới công chúng và các đơn vị đã quan tâm, đồng hành với chương trình từ những ngày đầu xây dựng. Theo Ban tổ chức, sự ủng hộ dành cho văn hóa, nghệ thuật Việt Nam là động lực để chương trình tiếp tục theo đuổi mục tiêu giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc đến công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và có dịp cùng quý vị chia sẻ những trải nghiệm nghệ thuật ý nghĩa tại Paris”, thông báo nêu.

Thông tin chương trình tạm hoãn khiến một số khán giả bày tỏ tiếc nuối, nhất là những người đã chờ đợi các suất diễn tại Paris. Một khán giả viết: “Ôi thật là đáng tiếc, bao ngày mong đợi. Hy vọng một ngày gần nhất sẽ được xem nghệ thuật sân khấu Việt Nam trình diễn tại Paris”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng quan tâm đến việc xử lý vé đã đăng ký trước đó. Trả lời câu hỏi của khán giả về việc vé có được bảo lưu hay phải đăng ký lại, Ban tổ chức Vietnam en Scène cho biết những khán giả đã đăng ký vé sẽ được ưu tiên đăng ký vé cho các buổi diễn mới khi chương trình được tổ chức trở lại.

Trước đó, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène được công bố ngày 2/10 và dự kiến diễn ra từ ngày 24-31/10 tại Paris. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật liên quan tổ chức.

Sự kiện xuất phát từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hướng tới giới thiệu một diện mạo đa dạng của sân khấu và văn hóa Việt Nam tại Pháp, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, đối thoại văn hóa giữa hai nước. Chương trình cũng được xây dựng trong dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, Vietnam en Scène quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật, từ sân khấu truyền thống đến đương đại như múa rối nước, tuồng, chèo, cải lương, kịch nói và múa. Một số chương trình dự kiến được tổ chức tại các không gian nghệ thuật ở Paris như Nhà hát Marigny, Le Grand Rex và Le Carreau du Temple.

Trong số các tác phẩm được giới thiệu có “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với bản dựng mới do đạo diễn Pháp Anne Bouvier thực hiện cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Tác phẩm “Trương Chi” cũng được xây dựng với sự tham gia sáng tạo của các nghệ sĩ Pháp.

Tại họp báo công bố chương trình, đại diện Ban tổ chức từng nhấn mạnh Vietnam en Scène không chỉ hướng tới việc giới thiệu sân khấu Việt Nam tới công chúng quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác giữa nghệ sĩ hai nước thông qua đồng dàn dựng, trao đổi nghệ sĩ và đào tạo chuyên môn.

Sau quyết định hoãn, thời gian tổ chức mới cũng như lịch trình các hoạt động của Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp sẽ được Ban tổ chức thông báo trong thời gian tới.