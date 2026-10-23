Hùng Thuận nghẹn ngào tiễn biệt đạo diễn “Đất phương Nam”

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn qua đời chiều 22/10 ở tuổi 73. Sự ra đi của ông khiến nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và học trò tiếc thương, chia sẻ những ký ức và lời tiễn biệt. Trong số đó, những dòng tâm sự của Hùng Thuận - người từng vào vai bé An trong “Đất phương Nam” - gây xúc động bởi mối duyên kéo dài hơn 30 năm giữa nam diễn viên và người đã trao cho anh vai diễn đầu đời.

Hùng Thuận trong vai bé An của “Đất phương Nam”, vai diễn đầu đời được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trao cho anh.

“Chú ơi… đã hơn 30 năm rồi!”, Hùng Thuận mở đầu bài viết.

Anh nhớ lại thời điểm hơn ba thập kỷ trước, khi đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn lựa chọn mình cho vai An. Với Hùng Thuận, đó không chỉ là một vai diễn mà là dấu mốc mở ra cả cuộc đời và sự nghiệp sau này.

“Hơn 30 năm qua, người ta vẫn gọi con là An. Vẫn có những cô chú, anh chị khi gặp con lại xoa đầu, hỏi han, dành cho con những tình cảm thân thương như thể họ vừa xem ‘Đất phương Nam’ mới ngày hôm qua”, nam diễn viên viết.

Cậu bé An năm nào giờ đã trưởng thành, những khán giả xem phim từ ngày đầu cũng đã nhiều tuổi hơn, nhưng theo Hùng Thuận, tình cảm dành cho bộ phim và nhân vật vẫn còn nguyên vẹn. Bởi vậy, sự ra đi của người từng trao cho anh cơ hội đầu tiên khiến nam diễn viên càng thêm hụt hẫng.

Hùng Thuận cho rằng trong cuộc đời mỗi người có những cuộc gặp gỡ đủ sức thay đổi số phận. Với anh, được gặp Nguyễn Vinh Sơn, được ông tin tưởng lựa chọn và dìu dắt từ những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật chính là một cuộc gặp như vậy.

“Nếu không có chú Vinh Sơn của ngày ấy, có lẽ đã không có một Hùng Thuận được khán giả yêu thương và nhớ đến suốt hơn 30 năm qua”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên nói mình đã lớn lên cùng vai An, mang theo tình yêu khán giả dành cho nhân vật ấy qua nhiều thăng trầm. Hơn 30 năm trước, Nguyễn Vinh Sơn trao cho anh một vai diễn; hơn 30 năm sau, vai diễn ấy vẫn tiếp tục mang đến cho anh tình cảm của công chúng.

“Cảm ơn chú vì đã cho con được là An. Cảm ơn chú vì đã cho con một tuổi thơ thật đẹp”, Hùng Thuận viết và gọi mình là “cậu bé An của chú” trong lời tiễn biệt.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn để lại dấu ấn qua các tác phẩm “Tuổi thơ dữ dội”, “Đất phương Nam”, “Trăng nơi đáy giếng”.

Không chỉ với Hùng Thuận, sự ra đi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn còn để lại khoảng trống với nhiều đồng nghiệp từng gắn bó với ông.

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho biết bà “chết lặng từ hôm qua tới giờ”. Ký ức gần nhất của bà về Nguyễn Vinh Sơn là cuộc gặp hồi tháng 7, khi nam đạo diễn vào TP.HCM.

“Mới hồi tháng 7, Sơn vô Sài Gòn còn gọi nhau cà phê, rồi lai rai ăn trưa luôn ở Dinh Độc Lập. Trêu chọc nhau, kể chuyện xưa, diễu cợt và an ủi nhau ‘vẫn đẹp lão’, ngậm ngùi nhắc nhau nhớ những Huyền, Châu, Khải Hoàng...”, bà nhớ lại.

Điều khiến biên kịch Trịnh Thanh Nhã đau xót hơn là trong chính cuộc gặp ấy, Nguyễn Vinh Sơn từng nói nếu có người bạn nào từ Bắc vào Nam hay ngược lại, mọi người sẽ cố gắng gặp nhau dù bận đến đâu, bởi “thật khó chấp nhận khi bạn bè cứ vơi dần, vơi dần”.

“Vẫn không thể ngờ người vừa nhắc câu ấy, từ nay sẽ vắng mặt, dù ai đi Bắc vào Nam. Nỗi đau này thật quá lớn Sơn ơi”, bà viết.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp cũng bày tỏ sự bàng hoàng khi hay tin. Ông nhớ Nguyễn Vinh Sơn là người làm nghề kỹ lưỡng, quyết liệt và “không dễ thỏa hiệp trong sáng tạo”.

Theo Nguyễn Thanh Hiệp, những bộ phim như “Tuổi thơ dữ dội”, “Đất phương Nam”, “Trăng nơi đáy giếng” cho thấy mỗi tác phẩm của Nguyễn Vinh Sơn đều mang một màu sắc riêng. Với “Đất phương Nam”, đó là vùng sông nước cùng những con người chân thành, hào sảng; còn “Trăng nơi đáy giếng” lại là một thế giới lặng lẽ, sâu kín.

“Ông kiên trì đi theo con đường đã chọn, để mỗi tác phẩm mang một hương vị riêng, một nỗi niềm riêng”, Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo gọi Nguyễn Vinh Sơn là “người thầy đáng kính” và “người đạo diễn tài năng của điện ảnh Việt Nam”. Đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng gửi lời tiễn biệt người thầy mà anh dành nhiều kính trọng: “Người đạo diễn tài hoa và đức độ nhất em từng được biết. Những lời dạy và động viên của thầy còn vang mãi bên tai em”. Anh đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ cũng nhớ về ông qua “nụ cười hiền từ”, những lời động viên bằng giọng Huế từ tốn, cùng những tác phẩm “tinh tế, giàu lòng trắc ẩn”.

Trong khi đó, NSND Mỹ Uyên gửi lời cảm ơn người đạo diễn đã trao cho chị vai diễn điện ảnh đầu tiên trong “Mảnh đất tình đời” năm 1994. “Không bao giờ em quên”, nữ nghệ sĩ viết.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời lúc 16h20 ngày 22/10 sau thời gian mắc bệnh. Tên tuổi ông gắn với nhiều tác phẩm như “Tuổi thơ dữ dội”, “Đất phương Nam”, “Trăng nơi đáy giếng”. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương với những người từng làm việc, học hỏi và gắn bó cùng ông trong nhiều thập kỷ.