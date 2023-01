James Wan - “ông hoàng kinh dị” đứng sau búp bê M3gan sắp công phá phòng vé Tết

Bên cạnh nhiều loạt phim gia đình và phim Việt, Dịp Tết Nguyên đán 2023 (mùng 6 Tết) sẽ có sự góp mặt bất ngờ của một “hắc mã” độc đáo, thuộc thể loại… kinh dị - "M3gan". Đây là tác phẩm đánh dấu màn bắt tay giữa Blumhouse và James Wan, được ấp ủ như “cú khai pháo” của hãng trong năm nay. Ngoài ra, sự góp mặt của James Wan cũng là yếu tố bảo chứng được “mọt” phim mong chờ tới ngày ra rạp xem "M3gan".

Đạo diễn người Australia đa tài

Sinh năm 1977, James Wan ban đầu gây tò mò bởi vẻ ngoài phương Đông của mình. Anh thực chất sinh ra tại Malaysia trong một gia đình người Hoa. Năm 7 tuổi, Wan cùng gia đình sang Australia định cư cho đến hiện tại. Nhờ đến Australia, anh mới bắt đầu có điều kiện để nuôi dưỡng đam mê với phim ảnh.

Bản thân James Wan có niềm yêu thích đặc biệt với phim kinh dị. Năm 2000, anh từng cộng tác với Shannon Young trong dự án đầu tay Stygian, dù phim không thể ra mắt nhưng đã giành giải " Best Guerrilla Film" tại Liên hoan dành cho giới làm phim tại Melbourne (MUFF) năm 2000. Sau đó 3 năm, anh đã tụ họp cùng nhiều bạn bè, trong đó có nhà làm phim Leigh Whannell để nuôi dưỡng đam mê với mảng kinh dị. Wan và Whannell cùng nhau viết kịch bản, sau đó dần dần bắt tay vào sản xuất “đứa con” đầu tiên Saw. Dự án là thành công đột phá đầu tiên của anh khi thu về 103 triệu USD doanh thu toàn cầu, gấp hơn 80 lần kinh phí sản xuất. Điều này đã trở thành bàn đạp để James và Lionsgate tiếp tục các phần tiếp theo, và sau đó trở thành chuỗi phim nhượng quyền thương mại. Kể từ đó cái tên James Wan bắt đầu được khán giả chú ý.

Top 20 đạo diễn “cá kiếm” nhất mọi thời đại

Trong suốt hơn 20 năm làm phim của mình, James Wan đã mang đến cho Hollywood nhiều loạt phim kinh dị đình đám và ấn tượng. Bên cạnh chuỗi phim Saw đã mang về hơn 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu, James Wan còn cộng tác với Warner Bros. để khai mở vũ trụ kinh dị The Conjuring với nhiều tựa phim quỷ dị, thành công về doanh thu lẫn chất lượng. Tính đến hiện tại, The Conjuring đang là thương hiệu kinh dị thành công nhất mọi thời đại, mang về 2,1 tỷ USD tổng doanh thu (gấp gần 20 lần kinh phí bỏ ra) với 7 dự án phim chất lượng. The Conjuring phần đầu tiên được đánh giá cao nhất về chất lượng, lọt vào nhiều danh sách phim kinh dị hay nhất mọi thời đại cử Rotten Tomatoes, Collider…

Bên cạnh đó, Insidious cũng là loạt phim nhiều phần ấn tượng, cho thấy sự sáng tạo không ngừng của vị đạo diễn. Bao gồm 5 phần phim, loạt Insidious thu về hơn nửa tỷ USD toàn cầu, con số gấp đến 21 lần so với tổng kinh phí chưa đến 27 triệu USD.

Không chỉ “bành trướng” ở mảng kinh dị, James Wan còn là cái tên bảo chứng cho nhiều bom tấn. Với Fast 7 và Aquaman, James Wan đã trở thành đạo diễn thứ 8 trên thế giới có 2 dự án đạt mốc 1 tỷ đô doanh thu toàn cầu. Hiện tại, anh đang lọt top 20 đạo diễn có tổng doanh thu phim cao nhất mọi thời đại, con số tính đến hết năm 2021 đã đạt 3,7 tỷ USD.

Giờ đây vào dịp Tết Nguyên đán 2023, James Wan sẽ chính thức đánh dấu sự trở lại với dự án kinh dị tiếp theo - "M3gan". Được James Wan chấp bút và sản xuất, "M3gan" là câu chuyện kể về cô bé người máy trí tuệ nhân tạo được nhà khoa học Gemma làm ra để tặng cho cô cháu gái Cady vừa hứng chịu cú sốc bố mẹ qua đời. Những tưởng "M3gan" sẽ là người bạn tốt của Cady, nhưng con robot này dần dà học được cách làm chủ bản thân, vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Vốn sở hữu bản tính lạnh lùng của người máy, cùng với khả năng nhận biết, học hỏi vượt bậc, sự bảo vệ thái quá của "M3gan" dành cho Cady khiến búp bê này trở thành cơn ác mộng của thế giới. Với nội dung thú vị, hình tượng phản diện độc đáo và đáng nhớ, "M3gan" được dự đoán sẽ là cú hit bùng nổ tiếp theo của “ông hoàng kinh dị” James Wan./.