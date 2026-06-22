English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kaity Nguyễn từ ngôi sao phòng vé đến giám khảo LHP châu Á Đà Nẵng 2026

Thứ Hai, 09:05, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kaity Nguyễn sẽ tham gia Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), đánh dấu một vai trò mới của nữ diễn viên sau gần một thập kỷ hoạt động điện ảnh.

Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) vừa công bố thành phần Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi. Đạo diễn gạo cội của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) – Đỗ Kỳ Phong (Johnnie To) giữ vai trò Chủ tịch BGK. Thành phần BGK gồm có: Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight (LHP Cannes) - Julien Rejl, bà Seonah Kim - Chủ tịch Women in Film Korea, đạo diễn Phạm Thiên Ân, diễn viên – NSX Kaity Nguyễn.

kaity nguyen tu ngoi sao phong ve den giam khao lhp chau A Da nang 2026 hinh anh 1
Kaity Nguyễn đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành giám khảo DANAFF IV

Trong thành phần hội đồng năm nay, Kaity Nguyễn là một trong những gương mặt trẻ nhất. Việc nữ diễn viên sinh năm 1999 tham gia hội đồng chấm giải của một liên hoan phim quốc tế được xem là bước đi đáng chú ý sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Bước ra từ thành công của Em chưa 18 (2017), Kaity Nguyễn nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam. Trong khoảng 8 năm hoạt động, nữ diễn viên góp mặt trong gần 10 dự án điện ảnh với nhiều tác phẩm đạt thành công về doanh thu đồng thời nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn như Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Người vợ cuối cùng hay Gái già lắm chiêu V.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Kaity Nguyễn từng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX với vai diễn trong Em chưa 18, trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ tuổi nhất từng nhận giải thưởng này. Cô tiếp tục nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2017 với Em chưa 18 và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều 2020 với Gái già lắm chiêu V.

kaity nguyen tu ngoi sao phong ve den giam khao lhp chau A Da nang 2026 hinh anh 2

Những năm gần đây, Kaity Nguyễn cũng từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất. Tử chiến trên không (2025) – dự án cô tham gia với vai trò nữ chính, đồng giám đốc sản xuất kiêm nhà đầu tư – trở thành một trong những bộ phim gây chú ý của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Không chỉ hoạt động trong nước, Kaity Nguyễn cũng tham gia nhiều hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam ra quốc tế. Năm 2025, cô tham gia đoàn công tác xúc tiến điện ảnh và du lịch Việt Nam tại Liên hoan phim Cannes.

Năm nay, hạng mục Phim châu Á dự thi của DANAFF IV quy tụ 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Các phim dự thi đến từ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ cùng một dự án hợp tác sản xuất giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Ả-rập Xê-út.

Trong số 13 phim dự thi, Việt Nam có hai đại diện góp mặt, gồm một tác phẩm sản xuất trong nước và một dự án hợp tác sản xuất với Mỹ.

Sự đa dạng về địa lý, văn hóa và bối cảnh xã hội được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều tiếng nói điện ảnh khác nhau, phản ánh những góc nhìn đa dạng về con người, văn hóa và đời sống đương đại của khu vực.

Trong bối cảnh DANAFF tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, sự tham gia của Kaity Nguyễn trong Ban giám khảo phần nào cho thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của các gương mặt trẻ Việt Nam trong những hoạt động điện ảnh mang tính khu vực và quốc tế, không chỉ ở vai trò diễn viên mà còn trong nhiều lĩnh vực khác của ngành công nghiệp điện ảnh.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng
Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

VOV.VN - Diễn viên Ji Chang Wook đã xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại Đà Nẵng. Sự góp mặt của ngôi sao Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới yêu điện ảnh.

Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Ji Chang Wook xác nhận đến Việt Nam dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

VOV.VN - Diễn viên Ji Chang Wook đã xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại Đà Nẵng. Sự góp mặt của ngôi sao Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới yêu điện ảnh.

Phim ngắn 'Nghiệp' của sinh viên thắng lớn tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2
Phim ngắn 'Nghiệp' của sinh viên thắng lớn tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2

VOV.VN - Tối 8/6, Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 bế mạc và trao giải. Phim truyện "Nghiệp" của nam sinh Phạm Hữu Trí (Đại học Văn Lang) xuất sắc giành giải Nhất, đánh dấu sự trưởng thành nổi bật của thế hệ nhà làm phim trẻ.

Phim ngắn 'Nghiệp' của sinh viên thắng lớn tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2

Phim ngắn 'Nghiệp' của sinh viên thắng lớn tại Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2

VOV.VN - Tối 8/6, Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần 2 bế mạc và trao giải. Phim truyện "Nghiệp" của nam sinh Phạm Hữu Trí (Đại học Văn Lang) xuất sắc giành giải Nhất, đánh dấu sự trưởng thành nổi bật của thế hệ nhà làm phim trẻ.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 quy tụ hơn 100 phim từ nhiều quốc gia
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 quy tụ hơn 100 phim từ nhiều quốc gia

VOV.VN - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với mở rộng cùng nhiều chương trình mới. Bên cạnh hơn 100 bộ phim và 200 suất chiếu, sự kiện năm nay còn gây chú ý với nhiều hoạt động mới và sự tham gia của nhiều tên tuổi quốc tế.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 quy tụ hơn 100 phim từ nhiều quốc gia

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026 quy tụ hơn 100 phim từ nhiều quốc gia

VOV.VN - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với mở rộng cùng nhiều chương trình mới. Bên cạnh hơn 100 bộ phim và 200 suất chiếu, sự kiện năm nay còn gây chú ý với nhiều hoạt động mới và sự tham gia của nhiều tên tuổi quốc tế.

Nhiều hạng mục ở Liên hoan phim Cannes 2026 có hai người thắng giải
Nhiều hạng mục ở Liên hoan phim Cannes 2026 có hai người thắng giải

VOV.VN - Liên hoan phim Cannes 2026 đã chính thức khép lại với chiến thắng Cành cọ vàng danh giá thuộc về bộ phim "Fjord" của đạo diễn người Romania - Cristian Mungiu. Mùa giải năm nay ghi dấu ấn đặc biệt, khi ban giám khảo quyết định trao giải đồng hạng trong nhiều hạng mục quan trọng.

Nhiều hạng mục ở Liên hoan phim Cannes 2026 có hai người thắng giải

Nhiều hạng mục ở Liên hoan phim Cannes 2026 có hai người thắng giải

VOV.VN - Liên hoan phim Cannes 2026 đã chính thức khép lại với chiến thắng Cành cọ vàng danh giá thuộc về bộ phim "Fjord" của đạo diễn người Romania - Cristian Mungiu. Mùa giải năm nay ghi dấu ấn đặc biệt, khi ban giám khảo quyết định trao giải đồng hạng trong nhiều hạng mục quan trọng.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026: Quy tụ 900 đại biểu, nghệ sĩ
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026: Quy tụ 900 đại biểu, nghệ sĩ

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam vừa thống nhất kế hoạch tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ Tư năm 2026, dự kiến diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026: Quy tụ 900 đại biểu, nghệ sĩ

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026: Quy tụ 900 đại biểu, nghệ sĩ

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam vừa thống nhất kế hoạch tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ Tư năm 2026, dự kiến diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc