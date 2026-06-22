Kaity Nguyễn từ ngôi sao phòng vé đến giám khảo LHP châu Á Đà Nẵng 2026

Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) vừa công bố thành phần Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi. Đạo diễn gạo cội của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) – Đỗ Kỳ Phong (Johnnie To) giữ vai trò Chủ tịch BGK. Thành phần BGK gồm có: Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight (LHP Cannes) - Julien Rejl, bà Seonah Kim - Chủ tịch Women in Film Korea, đạo diễn Phạm Thiên Ân, diễn viên – NSX Kaity Nguyễn.

Kaity Nguyễn đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành giám khảo DANAFF IV

Trong thành phần hội đồng năm nay, Kaity Nguyễn là một trong những gương mặt trẻ nhất. Việc nữ diễn viên sinh năm 1999 tham gia hội đồng chấm giải của một liên hoan phim quốc tế được xem là bước đi đáng chú ý sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Bước ra từ thành công của Em chưa 18 (2017), Kaity Nguyễn nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam. Trong khoảng 8 năm hoạt động, nữ diễn viên góp mặt trong gần 10 dự án điện ảnh với nhiều tác phẩm đạt thành công về doanh thu đồng thời nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn như Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Người vợ cuối cùng hay Gái già lắm chiêu V.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Kaity Nguyễn từng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX với vai diễn trong Em chưa 18, trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ tuổi nhất từng nhận giải thưởng này. Cô tiếp tục nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Ngôi Sao Xanh 2017 với Em chưa 18 và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều 2020 với Gái già lắm chiêu V.

Những năm gần đây, Kaity Nguyễn cũng từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất. Tử chiến trên không (2025) – dự án cô tham gia với vai trò nữ chính, đồng giám đốc sản xuất kiêm nhà đầu tư – trở thành một trong những bộ phim gây chú ý của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Không chỉ hoạt động trong nước, Kaity Nguyễn cũng tham gia nhiều hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam ra quốc tế. Năm 2025, cô tham gia đoàn công tác xúc tiến điện ảnh và du lịch Việt Nam tại Liên hoan phim Cannes.

Năm nay, hạng mục Phim châu Á dự thi của DANAFF IV quy tụ 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Các phim dự thi đến từ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ cùng một dự án hợp tác sản xuất giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Ả-rập Xê-út.

Trong số 13 phim dự thi, Việt Nam có hai đại diện góp mặt, gồm một tác phẩm sản xuất trong nước và một dự án hợp tác sản xuất với Mỹ.

Sự đa dạng về địa lý, văn hóa và bối cảnh xã hội được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều tiếng nói điện ảnh khác nhau, phản ánh những góc nhìn đa dạng về con người, văn hóa và đời sống đương đại của khu vực.

Trong bối cảnh DANAFF tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, sự tham gia của Kaity Nguyễn trong Ban giám khảo phần nào cho thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của các gương mặt trẻ Việt Nam trong những hoạt động điện ảnh mang tính khu vực và quốc tế, không chỉ ở vai trò diễn viên mà còn trong nhiều lĩnh vực khác của ngành công nghiệp điện ảnh.