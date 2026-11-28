Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), với sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội cùng các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế.

Đưa điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, điện ảnh là lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt, có sức mạnh kết nối con người, lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc.

Hơn 70 năm qua, điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, lưu giữ ký ức lịch sử, bồi đắp bản sắc văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.

Phó Thủ tướng đánh giá, việc liên hoan phim năm nay tuyển chọn 124 tác phẩm từ 870 phim đăng ký đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy sức hấp dẫn và uy tín ngày càng cao của sự kiện. Đặc biệt, lần đầu tiên Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số được tổ chức với 62 gian hàng, hơn 160 đối tác quốc tế đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các hoạt động kết nối dự án, ươm mầm tài năng.

Đây là bước tiến quan trọng nhằm gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

“Để điện ảnh Việt Nam thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế; đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng tài năng, khuyến khích sáng tạo, cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi để những ý tưởng nghệ thuật được hiện thực hóa; đồng thời mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và triển khai nhiều dự án có giá trị.

“Tôi tin tưởng rằng, từ Liên hoan này, những ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, những cơ hội hợp tác mới sẽ được mở ra, những tác phẩm xuất sắc sẽ ra đời; để mỗi bộ phim là một nhịp cầu văn hóa, mỗi câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh có sức lan tỏa, đưa hình ảnh và tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Hà Nội hướng tới trở thành điểm đến của các nhà làm phim quốc tế

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, với bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến và nền tảng di sản văn hóa phong phú, Thủ đô có nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa chất lượng.

Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, gắn kết bảo tồn với phát huy các giá trị, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.

“Trong các ngành công nghiệp văn hóa, điện ảnh được thành phố Hà Nội xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm”, bà Vũ Thu Hà cho biết.

Các đại biểu tham dự khai mạc Liên hoan phim.

Định hướng phát triển điện ảnh đã được cụ thể hóa trong quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Thành phố chú trọng đầu tư hạ tầng các không gian sáng tạo, hệ thống phim trường, thiết chế văn hóa, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh để thu hút các đoàn làm phim quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định: “Thành phố Hà Nội luôn mong muốn được đón nhận những ý tưởng mới, các dự án sáng tạo của các nghệ sĩ, các nhà làm phim trong nước và quốc tế, các đối tác, để đem đến những sản phẩm chất lượng, hấp dẫn, cho khán giả có cơ hội được cảm thụ các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu mang dấu ấn, giàu giá trị nhân văn và đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn”.

Diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, HANIFF VIII giới thiệu 12 phim dài và 25 phim ngắn dự thi, 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim Việt Nam đương đại và 8 phim thuộc chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

Đáng chú ý, 7 trong số 12 phim dài dự thi là đại diện các quốc gia tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99. “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là đại diện duy nhất của Việt Nam ở hạng mục phim dài dự thi, đồng thời là tác phẩm được lựa chọn chiếu khai mạc liên hoan phim.

Dàn nghệ sĩ hội tụ tại Liên hoan phim.

Bên cạnh các hoạt động tranh giải, trình chiếu, HANIFF VIII còn chú trọng phát triển thị trường, kết nối các nhà sản xuất, nhà đầu tư và chuyên gia điện ảnh. Một trong những điểm mới của kỳ liên hoan phim năm nay là vinh danh các tác phẩm có thành tích nổi bật tại phòng vé, trong đó có 10 phim đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2026.

Các tác phẩm tham dự liên hoan phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, những buổi chiếu phim ngoài trời kết hợp giao lưu nghệ sĩ, biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây, góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng.