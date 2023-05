Khai màn Liên hoan phim Cannes 2023

Có rất nhiều điều đặc biệt hội tụ tại sự kiện điện ảnh tầm cỡ này. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Liên hoan phim Cannes năm nay là khoảnh khắc khán giả bắt gặp tấm áp phích lớn in hình Catherine Deneuv - một trong những minh tinh tài năng nhất nước Pháp thế kỷ 20.

Nhiếp ảnh gia Nicolas Del Bove cho biết: "Áp phích rất đẹp, tôi thích phong cách in màu đen trắng như thế này và bản thân tôi cũng đã chụp rất nhiều ảnh đen trắng trong những năm qua. Bức ảnh của Catherine Deneuv, thể hiện sự kính trọng đối với nữ diễn viên tên tuổi này, thực sự là lựa chọn tốt cho Palais de Festivals".

Liên hoan phim Cannes 2023 sẽ đánh dấu lần đầu tiên được điều hành bởi một vị nữ Chủ tịch - bà Iris Knobloch (cựu Giám đốc Tập đoàn truyền thông giải trí WarnerMedia). Đây cũng là lần đầu tiên có 7 đạo diễn nữ trong danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng. Một điểm nhấn khác không thể không nhắc đến, Cannes 2023 được ví như “đường đua” của những đạo diễn gạo cội, các nhà làm phim hàng đầu châu Âu, châu Á cũng như những nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới.

Scott Roxborough, Trưởng đại diện Hollywood Reporter cho biết: "Cannes không chỉ là sự kiện lớn nhất, hoành tráng nhất. Nó vượt trội hoàn toàn về mọi mặt. Về cơ bản, thảm đỏ ở đây lớn hơn, lộng lẫy hơn bất kỳ thảm đỏ nào khác trên thế giới. Nó cũng quy tụ nhiều ngôi sao hơn, nhiều bộ phim bom tấn hơn. Về khía cạnh nghệ thuật điện ảnh, Cannes cũng là liên hoan phim hay nhất thế giới. Họ đã cố gắng kết hợp những bộ phim bom tấn xa hoa, lộng lẫy nhất từ Hollywood cũng như tiếp tục khám phá tài nghệ của các nhà làm phim mới thú vị nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới".

Bộ phim "Jeanne du Barry" do tài tử Johnny Depp đóng chính mở màn Liên hoan phim Cannes năm nay. Tiếp sau là loạt phim đang rất được trông đợi phải kể đến như "Asteroid City" - bộ phim lấy bối cảnh tại hội nghị thường niên Junior Stargazer năm 1955 ở một thị trấn sa mạc hư cấu của Mỹ. Tác phẩm hài - chính kịch này đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Wes Anderson 54 tuổi ở Cannes sau thành công của "The French Dispatch" (2021). "Killers of the Flower Moon" đánh dấu lần thứ sáu hợp tác giữa Martin Scorsese và tài tử LLeonardo DiCaprio. Nhà làm phim 80 tuổi tái xuất ở Cannes sau khi thắng giải Đạo diễn năm 1985 với phim "After Hours".

Đáng chú ý, danh sách phim tranh giải Cành cọ Vàng tại Cannes 2023 có đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng với tác phẩm mới “La Passion de Dodin Bouffant” (tạm dịch là Niềm đam mê ẩm thực của Dodin Bouffant). Trong khi đó, đạo diễn Phạm Thiên Ân vinh dự là đại diện duy nhất của điện ảnh Việt Nam tham dự chương trình Directors Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) ở Liên hoan phim Cannes 2023 với bộ phim "Bên trong vỏ kén vàng". Đây cũng là tác phẩm điện ảnh phim truyện dài đầu tay của biên kịch kiêm đạo diễn Phạm Thiên Ân.

Được mệnh danh là liên hoan phim quốc tế hào nhoáng nhất thế giới, Liên hoan phim Cannes có sự tham gia của hàng trăm ngôi sao tên tuổi, những tác phẩm mới nhất được công chiếu và những giải thưởng danh giá…/.