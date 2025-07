"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" thắng lớn tại lễ trao giải Rồng Xanh

Tối 18/7 (giờ địa phương), lễ trao giải Rồng Xanh Truyền Hình lần thứ 4 (Blue Dragon Series Awards 2025) đã chính thức diễn ra tại khách sạn Paradise City ở Jung-gu, Incheon, quy tụ nhiều diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Đây là lễ trao giải danh giá tại Hàn Quốc, tôn vinh các tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc trong lĩnh vực nội dung phát trực tuyến.

Bộ phim được yêu mến khắp châu Á "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (When Life Gives You Tangerines) đã xuất sắc giành Daesang – giải thưởng danh giá nhất. Bên cạnh đó, phim còn mang về hai giải quan trọng khác là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (IU) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Yeom Hye Ran).

Tại lễ trao giải, nhà sản xuất Park Sang Hyun nhận giải thưởng và chia sẻ cảm xúc: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo ra những bộ phim truyền hình mang lại niềm vui và cảm xúc cho khán giả. Xin cảm ơn các diễn viên, ekip và trên hết là khán giả".

Chia sẻ trong bài phát biểu, IU xúc động cho biết: "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là tác phẩm mà ngay từ lúc nhận lời mời, trong quá trình quay, cho đến khi chờ phát sóng và ngay cả bây giờ tôi vẫn tin đây sẽ là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi xin dành sự tôn kính và biết ơn đến tất cả những Ae Sun – những người sống rõ nét giữa một thế giới luôn bắt ta sống nhạt nhòa, và đến những Geum Myung – những người dũng cảm gieo trồng khát vọng của mình ở khắp nơi".

Vai diễn này của IU được đánh giá cao nhờ chiều sâu cảm xúc, sự trưởng thành và tinh tế, giúp cô nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình và công chúng. Trong khi đó, bạn diễn Yeom Hye Ran cũng được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

​Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) ra mắt vào đầu tháng 3/2025 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu nhờ kịch bản sâu sắc, diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên và cách tiếp cận độc đáo. Tác phẩm không chỉ phản ánh chân thực cuộc sống của những người lao động trên đảo Jeju mà còn mang đến những thông điệp nhân văn sâu sắc.​

Giải Rồng Xanh Truyền Hình lần thứ 4

- Giải thưởng lớn: When Life Gives You Tangerines

- Phim truyền hình xuất sắc nhất: The Trauma Code: Heroes on Call

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: IU (When Life Gives You Tangerines)

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Joo Ji-hoon (The Trauma Code: Heroes on Call)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Kwang-soo (Karma)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yeom Hye-ran (When Life Gives You Tangerines)

- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Choo Young-woo (The Trauma Code: Heroes on Call)

- Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Min-ha (Way Back Love)

- Chương trình tạp kỹ xuất sắc nhất: Culinary Class Wars

- Nam nghệ sĩ giải trí nam xuất sắc nhất: Kian84 (Kian’s Bizarre B&B)

- Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Lee Soo-ji (SNL Korea)

- Giải thưởng Ảnh hưởng tích cực: Ji Ye-eun

- Giải thưởng Nhạc phim được yêu thích: Yeonjun (TXT) - Boyfriend

- Giải thưởng Ngôi sao được yêu thích: Park Bo-gum, IU, Lee Jun-hyuk, Hyeri