Thu hẹp khoảng cách thụ hưởng điện ảnh

Thị trường điện ảnh Việt Nam những năm gần đây liên tục ghi nhận những dấu mốc tăng trưởng. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2026, riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm tới 54,6% doanh thu phòng vé toàn quốc, trong khi không ít địa phương vẫn thiếu cơ sở chiếu phim.

Chia sẻ với VOV.VN, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh từng nhấn mạnh: “Một phòng chiếu còn ghế trống tại đô thị lớn không thể thay thế nhu cầu thưởng thức điện ảnh của người dân tại một địa phương cách xa hàng trăm kilômét, nơi chưa có rạp chiếu hoặc điều kiện đi lại còn khó khăn”.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Trong nhiều năm, nếu khán giả tại các thành phố lớn có thể dễ dàng lựa chọn bộ phim, suất chiếu phù hợp thì tại nhiều địa phương, người dân phải di chuyển khá xa hoặc chờ phim được phát hành trên các nền tảng trực tuyến.

Cùng với quá trình đô thị hóa, sự cải thiện về thu nhập và đời sống tinh thần, nhu cầu thưởng thức phim trong không gian hiện đại, gần nhà, với chi phí phù hợp ngày càng rõ rệt, đặc biệt ở người trẻ và người lao động tại các khu công nghiệp. Đây cũng là dư địa để các doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu mở rộng thị trường.

Trong chiến lược phát triển hệ thống, Beta Cinemas đang mở thêm các cụm rạp tại Bến Cát, Lâm Đồng và một số khu vực thuộc miền Bắc. Ra mắt từ năm 2014, doanh nghiệp lựa chọn mô hình rạp chiếu hiện đại với mức giá hướng đến đông đảo khán giả, từ học sinh, sinh viên, người lao động đến các gia đình. Hiện hệ thống có 22 cụm rạp trên toàn quốc, phục vụ trung bình hơn 8 triệu lượt khán giả mỗi năm, theo số liệu doanh nghiệp cung cấp.

Việc phát triển hệ thống rạp chiếu tại các địa phương mở ra cơ hội tiếp cận điện ảnh cho nhiều nhóm khán giả.

Bên cạnh khoảng cách địa lý, chi phí cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ra rạp của người dân. Khi có địa điểm xem phim thuận tiện, giá vé phù hợp với khả năng chi trả, việc thưởng thức điện ảnh có thể trở thành lựa chọn giải trí quen thuộc mỗi cuối tuần, thay vì chỉ dành cho những dịp đặc biệt.

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch Beta Group, chia sẻ: “Mỗi khán giả mới có cơ hội đến rạp là một bước tiến trong hành trình phát triển thị trường. Beta chọn giữ giá vé ở mức hợp lý vì chúng tôi tin điện ảnh chỉ thực sự lan toả khi đại đa số người dân đều có thể thưởng thức thường xuyên. Vì vậy, mở rộng hệ thống vừa là mục tiêu kinh doanh, vừa là nỗ lực góp phần xây dựng thói quen thưởng thức điện ảnh rộng rãi hơn trong cộng đồng”.

Mở rộng thị trường từ những nhóm khán giả mới

Việc phát triển rạp chiếu tại các địa phương không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí sẵn có mà còn có thể từng bước hình thành thói quen thưởng thức điện ảnh, tạo dựng những nhóm khán giả mới.

Đối với các nhà sản xuất phim, mạng lưới rạp chiếu có độ phủ rộng hơn cũng đồng nghĩa với việc tác phẩm có thêm địa điểm trình chiếu, mở rộng phạm vi phát hành và cơ hội thu hồi vốn. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang từng bước phát triển hoạt động sản xuất, phát hành và hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, việc mở rộng hệ thống rạp cần tính đến đặc điểm dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng chi trả và nhu cầu giải trí của từng địa bàn. Phát triển thị trường không đơn thuần là tăng số lượng phòng chiếu mà còn cần bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Các cụm rạp tại địa phương giúp người dân có thêm lựa chọn giải trí gần nơi sinh sống.

Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước, việc mở rộng không gian thụ hưởng văn hóa cũng đặt ra những cơ hội và trách nhiệm đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Hưởng ứng tinh thần đó, Beta Cinemas tiếp tục phát triển hệ thống rạp chiếu tại các địa phương, tạo thêm cơ hội để người dân thưởng thức các tác phẩm điện ảnh với chi phí phù hợp.

Ở những địa phương có điều kiện phát triển rạp thương mại, sự tham gia của doanh nghiệp có thể góp phần đa dạng hóa các không gian văn hóa, giải trí. Trong khi đó, tại những địa bàn còn khó khăn, các hình thức chiếu phim lưu động, khai thác thiết chế văn hóa hiện có vẫn giữ vai trò quan trọng.

Phía sau những kỷ lục phòng vé, sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam còn phụ thuộc vào khả năng mở rộng thị trường nội địa. Khi việc xem phim trên màn ảnh rộng không còn bị giới hạn bởi nơi sinh sống hay khả năng chi trả, điện ảnh cũng có thêm cơ hội trở thành một phần quen thuộc trong đời sống văn hóa của người dân.