Dự án phim "Tuyên ngôn độc lập" được triển khai trong tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chú trọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn cùng dàn diễn viên tại lễ công bố dự án phim “Tuyên ngôn Độc lập” chiều 19/11 tại Hà Nội.

Lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng 8 đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, bộ phim tái hiện giai đoạn lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Diễn viên Trần Việt Bắc.

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lâm bệnh nặng tại lán Nà Nưa, Tân Trào nhưng vẫn quyết tâm trở về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị cho sự ra đời của nhà nước mới. Hành trình ấy trải dài từ núi rừng Việt Bắc, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang đến không khí Tổng khởi nghĩa tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn và thời khắc lịch sử ở Quảng trường Ba Đình.

Bên cạnh hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phim khắc họa nhiều nhân vật lịch sử. Không chỉ tập trung vào những quyết định chính trị quan trọng, tác phẩm còn khai thác đời sống, suy nghĩ và tình cảm của các nhân vật trong bối cảnh đất nước đứng trước bước ngoặt lớn.

Đạo diễn NSƯT Phi Tiến Sơn.

Phim cũng dành thời lượng phản ánh sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, trong đó có tuyến nhân vật gia đình doanh nhân yêu nước tại Hà Nội. Dự án có sự tham gia của các diễn viên Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Lê Lưu Ly, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa – Trọng Trí cùng nhiều nghệ sĩ khác, đảm nhiệm hàng trăm vai diễn.

Diễn viên Steven Nguyễn đảm nhận một vai diễn trong phim.

Theo ông Lê Thanh Lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, việc đưa những sự kiện lịch sử và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh lên màn ảnh đòi hỏi sự thận trọng, trách nhiệm trong từng khâu thực hiện. Đơn vị sản xuất đặc biệt chú trọng nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các chuyên gia lịch sử, điện ảnh nhằm bảo đảm tính chân thực của tác phẩm.

Vợ chồng diễn viên Việt Hoa – Trọng Trí tham gia phim “Tuyên ngôn Độc lập”.

Đạo diễn, NSƯT Phi Tiến Sơn cho biết ông không chỉ muốn tái hiện thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập mà còn kể câu chuyện về những con người, hoàn cảnh và sự kiện góp phần tạo nên thời khắc ấy. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ phim hướng tới khắc họa Người không chỉ ở tầm vóc một vị lãnh tụ mà còn qua phong thái giản dị, nhân cách cao đẹp và sự gần gũi với những người xung quanh.

Dàn diễn viên tham gia dự án phim điện ảnh “Tuyên ngôn Độc lập”, dự kiến ra mắt khán giả dịp Quốc khánh năm 2027.

Hiện dự án đang được triển khai theo kế hoạch, hướng tới mục tiêu ra mắt vào dịp Quốc khánh năm 2027. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, “Tuyên ngôn Độc lập” được kỳ vọng giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về mùa Thu lịch sử năm 1945 và giá trị của độc lập, tự do.