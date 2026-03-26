Lần đầu tiên Bollywood tôn vinh bộ phim về Quan họ

Tác phẩm gây ấn tượng khi lựa chọn dân ca Quan họ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2009 - làm chất liệu trung tâm. Không chỉ dừng lại ở một câu chuyện điện ảnh, bộ phim mở ra không gian văn hóa đậm bản sắc Việt, nơi những làn điệu Quan họ trở thành cầu nối cảm xúc giữa con người, giữa truyền thống và hiện đại.

“Vườn tình yêu” có sự tham gia cố vấn và diễn xuất của GS.TS danh dự, nghệ sĩ Chu Bảo Quế, góp phần đảm bảo tính chân thực và tinh thần nguyên bản của Quan họ khi được đưa lên màn ảnh quốc tế. Phim kể về mối lương duyên giữa Quan họ và một nghệ sĩ trẻ Ấn Độ, cùng hành trình tìm về di sản này qua những giấc mơ.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế (áo dài vàng) nhận giải thưởng

Phát biểu khi nhận giải thưởng, nghệ sĩ Chu Bảo Quế chia sẻ: “Hôm nay, được đứng tại không gian trang trọng và đầy cảm hứng của Liên hoan phim quốc tế này, tôi vô cùng xúc động và vinh dự. Cuộc đời tôi, nếu có điều gì đáng để chia sẻ, thì đó không phải là những danh hiệu hay sự ghi nhận, mà chính là hành trình bền bỉ đi cùng di sản - lặng lẽ gìn giữ, trân trọng và lan tỏa những giá trị văn hóa của đất nước Việt Nam đã được vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử”.

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cơ quan, tổ chức và những cộng sự đã đồng hành trong hành trình đưa Quan họ đến gần hơn với công chúng quốc tế: “Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã đồng hành cùng tôi trong hành trình này: Các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ Việt Nam cũng như các các nghệ sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, đạo diễn, nhà làm phim Ấn Độ đã thổi hồn vào câu chuyện, để di sản Quan họ và văn hoá Việt Nam không còn “tĩnh lặng” trong bảo tàng mà trở nên sống động, gần gũi với công chúng”.

Theo nghệ sĩ Chu Bảo Quế, việc bộ phim được vinh danh tại HIFF không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là niềm tự hào chung: “Việc bộ phim “Vườn tình yêu” được ghi nhận và vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8 không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là niềm tự hào của văn hóa Việt Nam và Ấn Độ khi được bạn bè quốc tế đón nhận và trân trọng”.

Nhà sản xuất Biswaroop Roy Chowdhury cũng chia sẻ lý do lựa chọn Quan họ làm cảm hứng cho dự án: “Tôi đã có cơ hội đến Việt Nam từ hơn 12 năm trước và ngay lập tức bị cuốn hút bởi chiều sâu văn hoá cũng như sự phong phú trong âm nhạc truyền thống của các bạn. Trong quá trình tìm hiểu, tôi đặc biệt ấn tượng với dân ca Quan họ - một di sản văn hoá mang đậm tính nhân văn và tinh thần kết nối cộng đồng”.

Ông cho biết mong muốn sử dụng điện ảnh như một cầu nối văn hóa: “Chính vì vậy, tôi muốn sử dụng ngôn ngữ điện ảnh như một cây cầu để đưa câu chuyện văn hoá Việt Nam đến gần hơn với khán giả Ấn Độ, đồng thời truyền tải thông điệp về tình yêu, sự giao thoa và gắn kết giữa hai quốc gia”.

Nói về giải thưởng đạt được, ông bày tỏ: “Hội đồng giám khảo đánh giá cao chủ đề về văn hoá và sự kết nối giữa các quốc gia, điều đó khiến tôi càng tin rằng hướng đi của chúng tôi là đúng đắn. Tôi hy vọng khi bộ phim được trình chiếu rộng rãi hơn, không chỉ tại Ấn Độ mà còn ở Việt Nam và các quốc gia khác, nó sẽ truyền cảm hứng cho các nhà làm phim tiếp tục thực hiện những dự án hợp tác quốc tế”.

Ở góc độ biên kịch, Biswadeep Roy Chowdhury nhấn mạnh tinh thần tôn trọng văn hóa bản địa trong suốt quá trình sáng tạo. Ê-kíp đã lựa chọn đưa Quan họ vào phim một cách nguyên bản, giữ nguyên ngôn ngữ tiếng Việt trong các làn điệu, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam một cách chân thực nhất.

Liên hoan phim Quốc tế Haryana lần thứ 8 diễn ra từ ngày 25-28/3 tại thành phố Kurukshetra (Ấn Độ), quy tụ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 80 tác phẩm điện ảnh. Việt Nam được lựa chọn là một trong hai quốc gia tiêu điểm, tạo cơ hội để các tác phẩm mang bản sắc dân tộc tiếp cận rộng rãi khán giả quốc tế.

Thành công của “Vườn tình yêu” không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu, khi những giá trị truyền thống như Quan họ có thể chạm đến cảm xúc chung của khán giả quốc tế thông qua ngôn ngữ điện ảnh.