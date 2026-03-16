中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lần đầu trong lịch sử Oscar có nữ quay phim chiến thắng

Thứ Hai, 14:32, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw đã làm nên lịch sử tại Oscar khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải Quay phim xuất sắc nhất với bộ phim "Sinners". Chiến thắng của cô đánh dấu bước tiến quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực quay phim vốn lâu nay do nam giới thống trị.

Tại Lễ trao giải Oscar 2026, nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw đã làm nên lịch sử khi giành giải Quay phim xuất sắc nhất cho bộ phim "Sinners". Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Oscar có một phụ nữ được vinh danh ở hạng mục quay phim, đồng thời cũng đưa Arkapaw trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này.

Khoảnh khắc Arkapaw bước lên sân khấu nhận tượng vàng được xem là một cột mốc quan trọng của ngành điện ảnh. Trong nhiều thập kỷ tồn tại của giải thưởng, hạng mục quay phim gần như luôn do nam giới thống trị. Trước Arkapaw, chỉ có ba phụ nữ từng được đề cử ở hạng mục này: Rachel Morrison với "Mudbound" năm 2018, Ari Wegner với "The Power of the Dog" năm 2021 và Mandy Walker với "Elvis" năm 2022. Tuy nhiên, phải đến năm nay, một nữ nhà quay phim mới thực sự bước lên bục cao nhất của hạng mục này.

lan dau trong lich su oscar co nu quay phim chien thang hinh anh 1
Arkapaw bước lên sân khấu nhận tượng vàng. Ảnh: Reuters

Arkapaw mang trong mình hai dòng máu Philippines và Mỹ gốc Phi. Với chiến thắng tại Oscar, cô không chỉ phá vỡ “trần kính” trong lĩnh vực quay phim mà còn mở ra một cột mốc mới về sự đa dạng trong ngành điện ảnh. Bộ phim "Sinners" - tác phẩm mang về chiến thắng lịch sử này - cũng đánh dấu những bước tiến về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực quay phim.

Theo giới chuyên môn, Arkapaw là nữ quay phim đầu tiên sử dụng định dạng IMAX 65mm và Ultra Panavision cho một bộ phim điện ảnh. Những lựa chọn về công nghệ hình ảnh đã góp phần tạo nên phong cách thị giác ấn tượng của "Sinners", giúp tác phẩm nổi bật trong cuộc đua Oscar năm nay.

Trong bài phát biểu nhận giải, Arkapaw gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Ryan Coogler, người đã tin tưởng giao cho cô vị trí nhà quay phim của dự án. “Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi, và đó là người mà tôi rất may mắn được hợp tác làm phim cùng”, cô chia sẻ trên sân khấu.

Bên cạnh đó, Arkapaw cũng dành lời tri ân đặc biệt tới đồng nghiệp Rachel Morrison, nữ quay phim từng tạo dấu mốc khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được đề cử Oscar ở hạng mục này. Theo Arkapaw, sự ủng hộ và động viên của những người phụ nữ trong ngành đã giúp cô có thêm động lực trong suốt hành trình đến với giải thưởng.

“Tôi đã cảm nhận được rất nhiều tình cảm từ tất cả những người phụ nữ trong chiến dịch này”, cô nói. “Những khoảnh khắc như thế này xảy ra là nhờ các bạn, và tôi muốn cảm ơn các bạn vì điều đó”.

Sau khi rời sân khấu, Arkapaw tiếp tục nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt ở hậu trường. Cô cho biết sự cổ vũ mạnh mẽ từ các phụ nữ có mặt tại Nhà hát Dolby là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm trao giải.

“Những khoảnh khắc như thế này sẽ không xảy ra nếu không có những người phụ nữ đứng lên bảo vệ và bênh vực bạn”, Arkapaw chia sẻ. “Tôi biết điều này đã xảy ra là nhờ họ”.

Nhà quay phim cũng nhấn mạnh rằng chiến thắng của cô không chỉ mang ý nghĩa cá nhân. “Trong vài tháng qua, trải qua toàn bộ quá trình này, tôi nhận ra rằng cần cả một cộng đồng để những điều như thế này xảy ra. Nhưng bây giờ, điều này không còn chỉ về tôi nữa. Nó mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều”.

lan dau trong lich su oscar co nu quay phim chien thang hinh anh 2
"Sinners" nhận 16 đề cử và chiến thắng ở 4 hạng mục.

Trước khi bước lên sân khấu Oscar, Arkapaw từng được đề cử tại nhiều giải thưởng quan trọng như BAFTA, British Society of Cinematographers và American Society of Cinematographers, nhưng đều chưa giành chiến thắng. Vì vậy, việc được xướng tên tại Oscar càng trở nên đặc biệt hơn.

Trong cuộc đua ở hạng mục quay phim, Arkapaw vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý, gồm Adolpho Veloso với "Train Dreams", Michael Bauman với "One Battle After Another", Dan Laustsen với "Frankenstein" và Darius Khondji với "Marty Supreme".

"Sinners" cũng đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Arkapaw và Ryan Coogler sau bộ phim "Black Panther: Wakanda Forever". Trước đó, Arkapaw từng chia sẻ rằng quá trình làm việc với Coogler giúp cô hiểu rõ hơn cách kể chuyện bằng hình ảnh và cách truyền tải cảm xúc qua ngôn ngữ điện ảnh.

Một trong những phân đoạn được bàn tán nhiều nhất của "Sinners" là cảnh được gọi là “xuyên thủng bức màn”. Theo Arkapaw, cảnh quay này ban đầu được xây dựng theo phong cách hiện thực, sau đó chuyển sang một khoảnh khắc siêu thực khi máy quay di chuyển lên mái nhà đang bốc cháy, rồi quay trở lại với một khung cảnh ngoại cảnh rộng lớn trước khi câu chuyện tiếp tục.

Bộ phim "Sinners" cũng gây chú ý tại Oscar năm nay khi nhận 16 đề cử, lập kỷ lục về số lượng đề cử cho một tác phẩm. Phim được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Michael B. Jordan, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Wunmi Mosaku, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Delroy Lindo, cùng nhiều hạng mục kỹ thuật khác.

Với chiến thắng của Autumn Durald Arkapaw, Oscar năm nay không chỉ ghi nhận một thành tựu cá nhân mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực quay phim - một trong những ngành nghề vốn được xem là khó tiếp cận nhất của ngành công nghiệp điện ảnh.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Oscar 2026 Autumn Durald Arkapaw Sinners giải Quay phim xuất sắc nhất nữ quay phim đầu tiên thắng Oscar Ryan Coogler điện ảnh Hollywood
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phim đoạt giải Oscar “Sentimental Value” ra mắt khán giả Việt từ ngày 20/3

VOV.VN - “Sentimental Value”, bộ phim vừa giành giải Phim quốc tế hay nhất tại Lễ trao giải Oscar 2026 sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ vào ngày 20/3 tới đây với tựa tiếng Việt “Căn nhà ký ức”.

Toàn cảnh lễ trao giải Oscar lần thứ 98

VOV.VN - Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã kết thúc với chiến thắng lớn nhất thuộc về phim "One Battle After Another".

Danh sách kết quả lễ trao giải Oscar 2026

VOV.VN - Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, những bộ phim nổi bật như "One Battle After Another", "Sinners" giành nhiều giải thưởng quan trọng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc