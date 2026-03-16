Lần đầu trong lịch sử Oscar có nữ quay phim chiến thắng

Tại Lễ trao giải Oscar 2026, nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw đã làm nên lịch sử khi giành giải Quay phim xuất sắc nhất cho bộ phim "Sinners". Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Oscar có một phụ nữ được vinh danh ở hạng mục quay phim, đồng thời cũng đưa Arkapaw trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này.

Khoảnh khắc Arkapaw bước lên sân khấu nhận tượng vàng được xem là một cột mốc quan trọng của ngành điện ảnh. Trong nhiều thập kỷ tồn tại của giải thưởng, hạng mục quay phim gần như luôn do nam giới thống trị. Trước Arkapaw, chỉ có ba phụ nữ từng được đề cử ở hạng mục này: Rachel Morrison với "Mudbound" năm 2018, Ari Wegner với "The Power of the Dog" năm 2021 và Mandy Walker với "Elvis" năm 2022. Tuy nhiên, phải đến năm nay, một nữ nhà quay phim mới thực sự bước lên bục cao nhất của hạng mục này.

Arkapaw bước lên sân khấu nhận tượng vàng. Ảnh: Reuters

Arkapaw mang trong mình hai dòng máu Philippines và Mỹ gốc Phi. Với chiến thắng tại Oscar, cô không chỉ phá vỡ “trần kính” trong lĩnh vực quay phim mà còn mở ra một cột mốc mới về sự đa dạng trong ngành điện ảnh. Bộ phim "Sinners" - tác phẩm mang về chiến thắng lịch sử này - cũng đánh dấu những bước tiến về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực quay phim.

Theo giới chuyên môn, Arkapaw là nữ quay phim đầu tiên sử dụng định dạng IMAX 65mm và Ultra Panavision cho một bộ phim điện ảnh. Những lựa chọn về công nghệ hình ảnh đã góp phần tạo nên phong cách thị giác ấn tượng của "Sinners", giúp tác phẩm nổi bật trong cuộc đua Oscar năm nay.

Trong bài phát biểu nhận giải, Arkapaw gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Ryan Coogler, người đã tin tưởng giao cho cô vị trí nhà quay phim của dự án. “Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi, và đó là người mà tôi rất may mắn được hợp tác làm phim cùng”, cô chia sẻ trên sân khấu.

Bên cạnh đó, Arkapaw cũng dành lời tri ân đặc biệt tới đồng nghiệp Rachel Morrison, nữ quay phim từng tạo dấu mốc khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được đề cử Oscar ở hạng mục này. Theo Arkapaw, sự ủng hộ và động viên của những người phụ nữ trong ngành đã giúp cô có thêm động lực trong suốt hành trình đến với giải thưởng.

“Tôi đã cảm nhận được rất nhiều tình cảm từ tất cả những người phụ nữ trong chiến dịch này”, cô nói. “Những khoảnh khắc như thế này xảy ra là nhờ các bạn, và tôi muốn cảm ơn các bạn vì điều đó”.

Sau khi rời sân khấu, Arkapaw tiếp tục nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt ở hậu trường. Cô cho biết sự cổ vũ mạnh mẽ từ các phụ nữ có mặt tại Nhà hát Dolby là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm trao giải.

“Những khoảnh khắc như thế này sẽ không xảy ra nếu không có những người phụ nữ đứng lên bảo vệ và bênh vực bạn”, Arkapaw chia sẻ. “Tôi biết điều này đã xảy ra là nhờ họ”.

Nhà quay phim cũng nhấn mạnh rằng chiến thắng của cô không chỉ mang ý nghĩa cá nhân. “Trong vài tháng qua, trải qua toàn bộ quá trình này, tôi nhận ra rằng cần cả một cộng đồng để những điều như thế này xảy ra. Nhưng bây giờ, điều này không còn chỉ về tôi nữa. Nó mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều”.

"Sinners" nhận 16 đề cử và chiến thắng ở 4 hạng mục.

Trước khi bước lên sân khấu Oscar, Arkapaw từng được đề cử tại nhiều giải thưởng quan trọng như BAFTA, British Society of Cinematographers và American Society of Cinematographers, nhưng đều chưa giành chiến thắng. Vì vậy, việc được xướng tên tại Oscar càng trở nên đặc biệt hơn.

Trong cuộc đua ở hạng mục quay phim, Arkapaw vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý, gồm Adolpho Veloso với "Train Dreams", Michael Bauman với "One Battle After Another", Dan Laustsen với "Frankenstein" và Darius Khondji với "Marty Supreme".

"Sinners" cũng đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa Arkapaw và Ryan Coogler sau bộ phim "Black Panther: Wakanda Forever". Trước đó, Arkapaw từng chia sẻ rằng quá trình làm việc với Coogler giúp cô hiểu rõ hơn cách kể chuyện bằng hình ảnh và cách truyền tải cảm xúc qua ngôn ngữ điện ảnh.

Một trong những phân đoạn được bàn tán nhiều nhất của "Sinners" là cảnh được gọi là “xuyên thủng bức màn”. Theo Arkapaw, cảnh quay này ban đầu được xây dựng theo phong cách hiện thực, sau đó chuyển sang một khoảnh khắc siêu thực khi máy quay di chuyển lên mái nhà đang bốc cháy, rồi quay trở lại với một khung cảnh ngoại cảnh rộng lớn trước khi câu chuyện tiếp tục.

Bộ phim "Sinners" cũng gây chú ý tại Oscar năm nay khi nhận 16 đề cử, lập kỷ lục về số lượng đề cử cho một tác phẩm. Phim được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Michael B. Jordan, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Wunmi Mosaku, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Delroy Lindo, cùng nhiều hạng mục kỹ thuật khác.

Với chiến thắng của Autumn Durald Arkapaw, Oscar năm nay không chỉ ghi nhận một thành tựu cá nhân mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực quay phim - một trong những ngành nghề vốn được xem là khó tiếp cận nhất của ngành công nghiệp điện ảnh.