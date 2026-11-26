Sáng 26/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII). Với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, liên hoan phim diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có khoảng 350 đại biểu, khách mời quốc tế.

Bên cạnh việc tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, phát hiện tài năng mới, liên hoan phim năm nay có nhiều đổi mới trong phương thức tổ chức, chú trọng phát triển thị trường, xúc tiến đầu tư và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam.

7 phim đại diện các quốc gia dự Oscar tranh giải tại Hà Nội

Từ gần 870 phim đăng ký tham dự, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 124 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 12 phim dài dự thi, 25 phim ngắn dự thi, 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim Việt Nam đương đại và 8 phim thuộc chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

Đáng chú ý, 7 trong số 12 phim dài dự thi là đại diện các quốc gia tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 vào năm 2027. Bên cạnh đó, có 5 phim dài tranh giải do các nữ đạo diễn thực hiện.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là đại diện duy nhất của Việt Nam ở hạng mục phim dài dự thi. Tác phẩm cũng được chọn chiếu khai mạc liên hoan phim với phiên bản dài 141 phút vào chiều 28/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản năm nay giới thiệu 8 tác phẩm hoạt hình, trong đó có những bộ phim nổi tiếng như “Vùng đất linh hồn”, “5 Centimeters per Second” và “Your Name”. Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia cũng sẽ trao đổi về chính sách, kinh nghiệm phát triển hoạt hình Nhật Bản và định hướng phát triển hoạt hình Việt Nam.

Các phim tham dự liên hoan phim sẽ được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, các buổi chiếu phim ngoài trời kết hợp giao lưu nghệ sĩ, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, điện ảnh không chỉ là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa rộng rãi mà còn là lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia.

Thông qua liên hoan phim, Ban Tổ chức mong muốn thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển thị trường, nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Ghi nhận thành tựu phòng vé của phim Việt

Tại họp báo, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh: “Điều chúng tôi hướng tới tại Liên hoan Phim lần này không chỉ là một kỳ Liên hoan Phim thành công về nghệ thuật, mà còn là một sự kiện tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài cho sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam”.

Theo đó, HANIFF VIII sẽ mở rộng hoạt động vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế, các tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt là những bộ phim đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng. Những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát hành phim cũng sẽ được ghi nhận.

Đây là cách khuyến khích sự phát triển hài hòa giữa giá trị nghệ thuật, hiệu quả kinh tế và sức lan tỏa của điện ảnh trong đời sống xã hội.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường.

Một điểm mới khác là lần đầu tiên Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM) được tổ chức trong khuôn khổ liên hoan phim, diễn ra từ ngày 28 đến 30/11, với quy mô khoảng 3.000 m², gần 60 gian hàng cùng các hoạt động giao dịch bản quyền, xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương và hơn 10 hội thảo chuyên ngành.

Đáng chú ý, triển lãm được tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác tổ chức triển lãm.

Chợ Dự án làm phim tiếp tục là nơi để các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương giới thiệu dự án với các nhà đầu tư, chuyên gia điện ảnh. Năm nay, 10 dự án được tuyển chọn vào vòng thuyết trình, trong đó có 5 dự án của Việt Nam.

Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh cũng được triển khai với các lớp học chuyên sâu về kỹ năng diễn xuất, thử vai quốc tế do các chuyên gia Hàn Quốc và Ấn Độ hướng dẫn. Chương trình kết nối hoạt động tìm kiếm diễn viên cho 4 dự án điện ảnh sắp triển khai, đồng thời hỗ trợ số hóa hình ảnh diễn viên bằng công nghệ AI Avatar trên cơ sở thỏa thuận, tôn trọng quyền hình ảnh và quyền lợi của nghệ sĩ.

Lễ khai mạc và lễ bế mạc, trao giải thưởng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII sẽ diễn ra vào tối 28/11 và 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.