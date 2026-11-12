Liên tục có phim trăm tỷ, kỷ lục phòng vé nhưng rạp chiếu phim vẫn thiếu rất nhiều

Phòng vé thu nghìn tỷ, nhiều nơi vẫn chưa có rạp

Năm 2025, điện ảnh Việt Nam ghi nhận những con số ấn tượng. Theo số liệu do CGV Việt Nam công bố, tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 5.593 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước, với hơn 70 triệu lượt vé bán ra. Đặc biệt, phim Việt chiếm khoảng 62% thị phần, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các tác phẩm nội địa.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấy, chia sẻ với PV VOV.VN, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho rằng vẫn còn những khoảng trống đáng chú ý, đặc biệt là sự chênh lệch về khả năng tiếp cận điện ảnh giữa các vùng miền.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, chỉ ra những khoảng trống phía sau sự tăng trưởng của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Theo số liệu được ông Cường dẫn lại, trong 6 tháng đầu năm 2026, riêng Hà Nội và TP.HCM đã chiếm tới 54,6% doanh thu phòng vé toàn quốc. Trong khi đó, một số địa bàn theo địa giới hành chính cũ chưa ghi nhận rạp chiếu trong phạm vi dữ liệu khảo sát.

Điều này đồng nghĩa với việc khi khán giả tại các thành phố lớn có thể dễ dàng lựa chọn phim, suất chiếu và cụm rạp, người dân ở nhiều địa phương khác phải di chuyển xa nếu muốn thưởng thức một tác phẩm mới trên màn ảnh rộng.

Đáng nói, ngay cả tại những thị trường phát triển, lượng ghế trống vẫn không nhỏ. Báo cáo thị trường điện ảnh quý III/2026 cho thấy tỷ lệ lấp đầy bình quân chỉ đạt 20,6%, tính trên các suất chiếu có bán vé. Trong số 122 bộ phim được thống kê, 10 tác phẩm dẫn đầu đóng góp tới 72,8% tổng doanh thu.

Vậy tại sao vẫn cần mở rộng hệ thống rạp khi nhiều phòng chiếu hiện hữu chưa được khai thác hết công suất?

Doanh thu phòng vé Việt Nam liên tục xác lập những dấu mốc mới, song hệ thống rạp chiếu vẫn phân bố chưa đồng đều.

Lý giải vấn đề này, ông Đặng Trần Cường nhấn mạnh: "Một phòng chiếu còn ghế trống tại đô thị lớn không thể thay thế nhu cầu thưởng thức điện ảnh của người dân tại một địa phương cách xa hàng trăm kilômét, nơi chưa có rạp chiếu hoặc điều kiện đi lại còn khó khăn".

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các rạp hiện có và mở rộng mạng lưới chiếu phim đến những địa bàn chưa được phục vụ đầy đủ là hai nhiệm vụ cần thực hiện đồng thời.

Không có rạp, làm sao biết khán giả có muốn xem phim?

Một vấn đề khác được ông Đặng Trần Cường đề cập là mối quan hệ giữa sự hiện diện của rạp chiếu và nhu cầu thưởng thức điện ảnh của công chúng.

Tại các đô thị lớn, đến rạp xem phim đã trở thành hoạt động giải trí quen thuộc của nhiều gia đình, giới trẻ. Nhưng ở những nơi chưa có rạp, việc không phát sinh doanh thu phòng vé không có nghĩa người dân không muốn xem phim.

"Nếu chỉ chờ một địa phương có doanh thu phòng vé đủ lớn mới đầu tư rạp, có thể xuất hiện tình trạng thiếu cơ sở chiếu phim nên không phát sinh doanh thu; không có doanh thu lại được xem là thiếu nhu cầu, dẫn đến việc đầu tư tiếp tục bị trì hoãn", ông Cường phân tích.

Hệ thống rạp chiếu đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường và tăng cơ hội thu hồi vốn cho phim Việt.

Theo ông, sự xuất hiện của rạp chiếu không chỉ đáp ứng nhu cầu sẵn có mà còn có thể tạo nên thói quen thưởng thức điện ảnh, hình thành những nhóm khán giả mới. Khi có địa điểm thuận tiện, chất lượng dịch vụ tốt, chương trình phim phù hợp và giá vé hợp lý, người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các tác phẩm.

Thực tế, những chương trình chiếu phim phục vụ cộng đồng thời gian qua đã ghi nhận sự quan tâm của công chúng.

Điển hình, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2026 huy động hơn 190 cụm rạp trên cả nước, tổ chức 1.059 suất chiếu miễn phí, phục vụ 89.277 lượt khán giả. Tỷ lệ sử dụng vé đạt khoảng 91,5%, riêng phim "Mùi cỏ cháy" đạt gần 98%.

Mở rộng mạng lưới rạp chiếu được xem là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam bền vững.

Tiếp nối hoạt động này, Cục Điện ảnh đang phối hợp với các hệ thống rạp tư nhân và nhà nước triển khai Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với kế hoạch tổ chức các suất chiếu miễn phí tại 31 tỉnh, thành phố.

Không chỉ có rạp cố định, hoạt động chiếu phim lưu động vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa điện ảnh đến những địa bàn còn khó khăn về hạ tầng.

Năm 2025, riêng Thanh Hóa đã tổ chức 1.450 buổi chiếu phim lưu động, phục vụ khoảng 725.000 lượt người xem, trong đó chú trọng các khu vực vùng sâu, vùng xa, ven biển và hải đảo.

Những kết quả này cho thấy việc mở rộng khả năng tiếp cận điện ảnh không nhất thiết chỉ thực hiện bằng cách xây dựng thêm các cụm rạp thương mại. Ở những địa phương có điều kiện, doanh nghiệp có thể đầu tư phát triển rạp chiếu; còn tại những khu vực khó khăn, cần kết hợp khai thác các thiết chế văn hóa hiện có, phát triển điểm chiếu phù hợp và duy trì chiếu phim lưu động.

Theo ông Cường, điều quan trọng là phải xem xét đặc điểm dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng chi trả và nhu cầu giải trí của từng địa bàn, thay vì chỉ dựa vào những chỉ số bình quân của toàn thị trường.

Không chỉ liên quan đến cơ hội hưởng thụ văn hóa của người dân, sự phân bố hệ thống rạp còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát hành và thu hồi vốn của phim Việt.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, doanh thu của nhiều bộ phim thường tập trung vào những tuần đầu công chiếu. Khi có tác phẩm mới ra rạp hoặc lượng khán giả giảm, số suất chiếu có thể nhanh chóng bị thu hẹp, khiến thời gian khai thác thương mại của bộ phim bị giới hạn.

Trong bối cảnh đó, nếu mạng lưới phòng chiếu được mở rộng hợp lý, các tác phẩm sẽ có thêm cơ hội tiếp cận những nhóm khán giả mới, mở rộng phạm vi phát hành và nâng cao khả năng khai thác doanh thu.

Dù vậy, ông Đặng Trần Cường lưu ý: "Tuy nhiên, số lượng phòng chiếu không tự động chuyển hóa thành doanh thu". Hiệu quả khai thác còn phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm, sức hấp dẫn đối với khán giả, chiến lược phát hành, thời điểm ra mắt, giá vé và việc bố trí suất chiếu.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh: "Một thị trường điện ảnh phát triển bền vững không thể chỉ phụ thuộc vào một số ít bộ phim có doanh thu cao".

Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng mạng lưới rạp, cần tạo thêm cơ hội phát hành cho những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, văn hóa và các dòng phim phục vụ những nhóm khán giả khác nhau. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị phát hành và doanh nghiệp vận hành rạp chiếu để khai thác thị trường hiệu quả hơn.

Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng đề cập việc nghiên cứu những mô hình rạp quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, thay vì phát triển dàn trải. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở chiếu phim công lập và duy trì những hình thức phổ biến phim phục vụ cộng đồng.

Theo ông Đặng Trần Cường, phát triển hệ thống rạp chiếu không đơn thuần là tăng số phòng chiếu hay doanh thu, mà quan trọng hơn là mở rộng phạm vi phổ biến phim, nâng cao hiệu quả khai thác và tạo điều kiện để người dân ở các vùng miền được tiếp cận điện ảnh.

Bởi phía sau những kỷ lục phòng vé, sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam còn phụ thuộc vào việc mở rộng thị trường khán giả, tạo thêm cơ hội thu hồi vốn cho các nhà sản xuất và đưa những tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với công chúng trên cả nước.