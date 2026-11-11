Loạt phim Hàn cuối năm: Tài tử sợ cảnh hôn, ma cà rồng đến trường

Jung Yong Hwa hóa tài tử nổi tiếng nhưng không chịu đóng cảnh hôn

Ra mắt từ cuối tháng 10, “Anh là nam chính đời em” (Oh! My Guard) gây chú ý với sự góp mặt của Jung Yong Hwa và Hong Seung Hee. Bộ phim thuộc thể loại hài lãng mạn, do Yoon Jong Ho, đạo diễn từng đứng sau thành công của “Cõng anh mà chạy” (Lovely Runner), thực hiện.

Uhm Tae Bong là ngôi sao chuyên đóng phim tình cảm nhưng luôn từ chối cảnh hôn.

Trong phim, Jung Yong Hwa vào vai Uhm Tae Bong, một ngôi sao hạng A nổi tiếng với những bộ phim tình cảm. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất tốt, Tae Bong được nhiều khán giả yêu mến. Tuy nhiên, anh lại có một nguyên tắc đặc biệt: tuyệt đối không quay cảnh hôn. Trớ trêu hơn, dù là ngôi sao đình đám, Tae Bong lại có giọng hát rất tệ.

Cuộc sống của nam tài tử bắt đầu đảo lộn khi gặp Oh Hae Ra (Hong Seung Hee), một tiểu thư tài phiệt sống khép kín nhưng lại là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh.

Sau một tai nạn, Hae Ra bất ngờ tin rằng mình chính là Cha Hong Doo, nữ chính trong bộ phim mà Tae Bong tham gia. Từ cô gái rụt rè, Hae Ra trở thành một “vệ sĩ” bất đắc dĩ, luôn tìm cách bảo vệ thần tượng bằng mọi giá.

Những cuộc chạm mặt giữa hai người tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, khi ranh giới giữa thế giới phim ảnh và đời thực dần trở nên nhập nhằng.

Mọi chuyện càng phức tạp khi Tae Bong phải giả vờ hẹn hò nữ diễn viên Song Na Ri (Park You Na) nhằm che giấu một bí mật. Trong khi đó, Hae Ra liên tục dõi theo cả hai, khiến người xem khó đoán liệu cô đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thần tượng hay bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Kang Hoon và hành trình 10 năm chật vật theo đuổi nghề diễn

Khác với màu sắc lãng mạn của “Anh là nam chính đời em”, bộ phim “Ước mơ chưa hạ màn” (Happy Ending) khai thác những khó khăn mà người trẻ phải đối diện khi theo đuổi đam mê.

Tác phẩm được làm lại từ series Nhật Bản “Life’s Punchline” (2021), xoay quanh ba diễn viên hài vô danh Kang Tae Gu (Kang Hoon), Kim Nam Il (Cho Hyun Chul) và Han Jun Seo (Kim Jung Jin).

Bộ ba Asura sau 10 năm theo đuổi nghề diễn hài.

Cả ba thành lập nhóm hài Asura, dành gần 10 năm theo đuổi sân khấu nhưng vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong nghề. Dù liên tục đối diện thất bại, họ vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó tài năng của mình sẽ được công nhận.

Trong nhóm, Kang Tae Gu là trưởng nhóm, người gánh vác trách nhiệm duy trì hoạt động và giữ lửa đam mê cho các thành viên. Kim Nam Il phải lựa chọn giữa sự nghiệp và mối tình kéo dài 10 năm với cô bạn gái có gia thế. Còn Han Jun Seo sống tiết kiệm, luôn quan tâm bạn bè nhưng gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc.

Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, Kang Hoon cho biết sức hấp dẫn của bộ phim nằm ở hành trình vượt qua khó khăn và trưởng thành của các nhân vật.

Không chỉ kể về những giấc mơ dang dở, tác phẩm còn đề cập đến sự chông chênh, những tổn thương và nỗ lực đứng dậy sau thất bại của người trẻ.

Bộ phim do Jung Ji Hyun, đạo diễn từng thực hiện “Tuổi 25, tuổi 21” (Twenty-Five Twenty-One), chỉ đạo.

Nữ sinh ma cà rồng và bí mật trong trường học

Trong khi đó, “Bạn học ma cà rồng” (Francesca Next Door) mang đến câu chuyện giả tưởng học đường, kết hợp yếu tố hài hước và lãng mạn.

Bộ phim mở rộng thế giới của sitcom “Hello Franceska”, tác phẩm từng gây chú ý trên đài MBC năm 2005 với câu chuyện về những ma cà rồng sống giữa loài người. Phiên bản mới còn có sự góp mặt của Shim Hye Jin, diễn viên từng đảm nhận nhân vật Francesca trong sitcom gốc.

Na Young là ma cà rồng chuyển đến học cạnh lớp trưởng Woo Joo.

Nhân vật trung tâm là Pi Na Young (Han Su A), một ma cà rồng đến từ Romania, chuyển tới Hàn Quốc và bắt đầu cuộc sống như một nữ sinh bình thường.

Chưa quen với sinh hoạt của con người, Na Young thường xuyên rơi vào những tình huống khó xử. Cô được xếp ngồi cạnh Jang Woo Joo (Kim Hyun Jin), một lớp trưởng gương mẫu.

Dù được quản gia nhắc nhở phải giữ kín thân phận, Na Young vẫn vô tình để Woo Joo phát hiện bí mật. Hai người buộc phải lập một thỏa thuận ngầm để tránh những rắc rối có thể xảy ra.

Mọi chuyện thêm phức tạp khi Yoo Hyeol (Lee Seung Gyu), một ma cà rồng khác đang che giấu thân phận trong trường, xuất hiện.

Theo quy luật trong thế giới của bộ phim, người bị ma cà rồng cắn sẽ chết trong vòng một năm. Điều này khiến mối quan hệ giữa Na Young và Woo Joo trở nên nguy hiểm khi cả hai ngày càng thân thiết, trong khi Na Young phải đấu tranh để kiểm soát bản năng của mình.

Cả ba bộ phim hiện được phát sóng song song với Hàn Quốc trên FPT Play, có phụ đề và thuyết minh tiếng Việt.