Loạt phim Việt gây sốt phòng vé xuất hiện tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026, quy tụ 125 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh những bộ phim quốc tế, điện ảnh Việt Nam góp mặt với nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, từ hành động, tâm lý, kinh dị đến phim tài liệu, hoạt hình.

Đáng chú ý, chương trình Phim Việt Nam đương đại giới thiệu 30 tác phẩm, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn. Trong đó có nhiều bộ phim được khán giả quan tâm thời gian qua, cùng những tác phẩm mang màu sắc sáng tạo riêng của các nhà làm phim trong nước.

"Thỏ ơi", "Tử chiến trên không" cùng loạt phim Việt được giới thiệu

Một trong những cái tên đáng chú ý là "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim ra mắt năm 2026, tiếp tục khai thác những mối quan hệ tình cảm, xung đột tâm lý và góc khuất trong đời sống hiện đại.

Câu chuyện xoay quanh Hải Linh (LyLy), người dẫn chương trình trò chuyện "Chị Bờ Vai", nơi các khách mời giấu danh tính chia sẻ những khúc mắc trong tình yêu. Sự xuất hiện của cô gái bí ẩn mang biệt danh Thỏ (Pháo) dần khơi lên những nghi ngờ, khiến các bí mật trong những mối quan hệ tưởng chừng hạnh phúc bị phơi bày.

"Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành góp mặt trong chương trình Phim Việt Nam đương đại tại HANIFF 2026.

Phim có sự tham gia của Trấn Thành, Quốc Anh, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương cùng một số nghệ sĩ khác. Việc "Thỏ ơi" xuất hiện tại HANIFF 2026 tiếp tục đưa tác phẩm của Trấn Thành đến với khán giả trong khuôn khổ một sự kiện điện ảnh quốc tế.

Cùng góp mặt là "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần, bộ phim hành động lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật liên quan đến lực lượng an ninh hàng không Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Phim theo chân Bình, một sĩ quan huấn luyện cảnh vệ, cùng các đồng đội trên chuyến bay HVN602 bất ngờ bị một nhóm không tặc khống chế. Cuộc đối đầu giữa lực lượng bảo vệ an ninh và những kẻ tấn công diễn ra trong không gian máy bay, đặt các nhân vật trước những tình huống nguy hiểm.

"Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần là một trong những phim Việt được lựa chọn trình chiếu tại liên hoan.

Với sự tham gia của Thái Hòa, Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Kaity Nguyễn, Trâm Anh và Lợi Trần, "Tử chiến trên không" mang đến màu sắc hành động, khác biệt với những tác phẩm tâm lý, tình cảm trong chương trình.

Ở dòng phim gia đình, "Mang mẹ đi bỏ" của đạo diễn người Hàn Quốc Mo Hong-Jin cũng có tên trong danh sách. Đây là tác phẩm hợp tác sản xuất Việt Nam - Hàn Quốc, với sự tham gia của Tuấn Trần, Hồng Đào và Jung Il-Woo.

Bộ phim kể về Hoan, người con trai phải chăm sóc mẹ mắc bệnh Alzheimer trong hoàn cảnh cuộc sống ngày càng khó khăn. Khi bản thân bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe, anh quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc tìm người anh trai chưa từng gặp, với mong muốn bà có cuộc sống tốt hơn.

Thông qua câu chuyện của hai mẹ con, tác phẩm khai thác tình mẫu tử, trách nhiệm gia đình và những lựa chọn không dễ dàng khi người thân đối diện bệnh tật.

Cảnh trong phim ngắn "Đàn cá gỗ".

Một cái tên khác là "Đại tiệc trăng máu 8" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Phim xoay quanh Tâm OK, một đạo diễn thường bị xem nhẹ trong nghề, nhận thử thách thực hiện bộ phim dài 35 phút bằng một cú máy liên tục.

Tuy nhiên, những sự cố liên tiếp trên trường quay cùng sự bất ổn của các diễn viên khiến kế hoạch dần rơi vào hỗn loạn. Đằng sau nỗ lực hoàn thành bộ phim còn là mong muốn của nhân vật chính được con gái công nhận.

Bên cạnh những tác phẩm kể trên, chương trình Phim Việt Nam đương đại còn giới thiệu "Con kể ba nghe" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" của Lương Đình Dũng, "Trường hè, 2001" của Dužan Duong, "Nhà mình đi thôi" của Trần Đình Hiền cùng nhiều bộ phim khác.

Sự hiện diện của các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ những câu chuyện gia đình, xã hội đến hành động và kinh dị, mang đến cho khán giả cái nhìn đa dạng hơn về hoạt động sáng tạo của điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây.

Ngoài phim dài, 12 phim ngắn thuộc chương trình Phim Việt Nam đương đại cũng được giới thiệu, trong đó có "Đàn cá gỗ", "Tạm biệt chim cu", "Chú bé loắt choắt", "Giáo sư Hoàng Xuân Sính" và "Giấy Dó cuộc hành trình trở về".

"Hộ linh tráng sĩ" tranh giải cùng 11 phim quốc tế

Nếu những tác phẩm kể trên góp mặt trong chương trình giới thiệu phim Việt Nam đương đại, thì "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là đại diện điện ảnh Việt Nam tại hạng mục Phim dài dự thi.

Tác phẩm có thời lượng 135 phút, khai thác câu chuyện lịch sử gắn với những bí ẩn về mộ vua Đinh. Việc một bộ phim lấy cảm hứng từ lịch sử dân tộc được lựa chọn tranh giải mở ra cơ hội giới thiệu chất liệu văn hóa, lịch sử Việt Nam với giới chuyên môn và khán giả quốc tế.

Tại HANIFF 2026, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" sẽ tranh giải cùng 11 tác phẩm đến từ các nền điện ảnh khác nhau, trong đó có "Elephants in the Fog" (Nepal), "Moonglow" (Philippines), "Silent Friend" (Hungary, Đức, Pháp), "The Message" (Argentina), "Queen at Sea" (Anh), "Becoming Human" (Campuchia) và "Saving Bella" (Nga).

Phim "Hộ linh tráng sĩ" tranh giải cùng 11 phim quốc tế.

Các bộ phim mang đến những cách tiếp cận và ngôn ngữ điện ảnh khác nhau, tạo nên sự đa dạng cho hạng mục tranh giải năm nay.

Không chỉ có phim dài, điện ảnh Việt Nam còn chiếm 14 trong tổng số 25 tác phẩm được lựa chọn vào hạng mục Phim ngắn dự thi. Những bộ phim như "Khuất sau khung cửa", "Ấn ức trong một cánh đồng", "Cựu binh phố cổ", "Mộng uyên ương", "Những viên bi sắc màu", "Pooc-Ba-Ga", "7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị" và "Giấc mơ là ốc sên" sẽ tham gia tranh giải cùng 11 phim ngắn quốc tế.

Các tác phẩm Việt Nam trải rộng từ phim truyện, phim tài liệu đến phim hoạt hình, cho thấy sự hiện diện của nhiều loại hình sáng tác trong hạng mục này.

Với 12 phim dài và 25 phim ngắn tranh giải, cùng những chương trình trình chiếu chuyên đề, HANIFF 2026 mang đến cơ hội để khán giả thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam và thế giới.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, liên hoan còn tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm chuyên môn và kết nối các nhà làm phim, nhà sản xuất, phát hành trong nước với đối tác quốc tế.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12 tại Hà Nội, với khẩu hiệu "Điện ảnh - Kết nối - Phát triển". Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 28/11, lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.