Lương Thế Thành, Yeye Nhật Hạ ngất xỉu khi quay phim mới

Bộ phim "Màu cát" sắp lên sóng trên SCTV14 kể về Hải Yến (Yeye Nhật Hạ), cô bé lớn lên từ mái ấm tình thương Nhân Tâm ở Mũi Né. Năm 6 tuổi Yến được bà An (một nghệ nhân làm tranh cát nổi tiếng) trên Phan Thiết xin nhận làm con nuôi. Phát hiện ra khả năng nghệ thuật từ Yến, ông bà An đặt niềm tin và hy vọng sau này con gái nuôi sẽ là người giữ gìn, nối nghiệp nghề tranh cát của gia đình. Tuy nhiên, mọi sự sắp đặt của ông bà An dành cho Yến gặp phải sự cản trở của Phương (Hiền Ngô)– cô con gái ruột của hai người.

Vì việc này mà Phương thường tị nạnh với em gái nuôi, đối xử khắt khe với Yến. Trong một lần tranh cãi với ba, Phương vô tình khiến ba cô lên cơn đau tim và qua đời. Xưởng tranh Hồn Việt mất đi một trụ cột, bà An trở nên nhớ nhớ quên quên, việc kinh doanh trông cậy vào 2 cô con gái. Tuy nhiên, Phương muốn bán lại công ty cho Thịnh (Trọng Nhân) – đối thủ của Hồn Việt – cũng là người yêu của mình, Yến biết chuyện và kịch liệt phản đối. Phương bày ra nhiều thủ đoạn để công ty tâm huyết của gia đình sớm rơi vào tay Thịnh.

Yeye Nhật Hạ trong vai Hải Yến

Hậu trường làm phim

Phong (Lương Thế Thành) là chàng trai trẻ tốt bụng hiền lành kinh doanh homestay du lịch, bị Ngân gài bẫy lên giường và bắt anh chịu trách nhiệm dù anh không hề có tình cảm với cô. Trong một lần tình cờ lang thang trên những đồi cát, Phong gặp và giúp đỡ Yến khi cô gặp tai nạn vì đi tìm màu cát mới. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm nhưng biết Phong đã có người yêu nên Yến rời xa Phong. Phong phát hiện chuyện cái thai của Ngân là giả nên hủy hôn với Ngân và tỏ tình với Yến...

Nhật Hạ nói về vai nữ chính trong phim: "Tôi rất mừng vì gần một năm sau ngày phim đóng máy cuối cùng phim cũng được trình làng. Đây là bộ phim tốn rất nhiều tâm huyết sức lực của Nhật Hạ. Từ khi quay trở lại làm nghệ thuật đến nay là hai năm hơn, Nhật Hạ có cơ hội vào nhiều thể loại vai và phim khác nhau như phim hiện đại, phim xưa, vai các nhân vật dễ thương, âm mưu hay đau khổ trong các câu chuyện tình. Nhưng "Màu cát" lại là một bộ phim vô cùng đặc biệt, phim xoay quanh nghề truyền thống làm tranh cát với những con người và số phận xung quanh nó. Và hành trình đi tìm Màu cát của Yến là hoài bão rất to lớn. Có thể nói, "Màu cát" là bộ phim mang giá trị xã hội rất cao với những câu chuyện tình yêu hận thù, đấu đá thương trường, tranh giành gia sản trong phim rất hấp dẫn và mang tính giải trí. Nên đây là bộ phim Hạ vô cùng mong chờ nhưng cũng lo sợ khá nhiều vì những giá trị của phim khiến mình mang trên vai áp lực khá lớn".

Lương Thế Thành và Yeye Nhật Hạ trong phim mới

Còn đạo diễn-NSƯT Nhâm Minh Hiền chia sẻ: "Phim được quay ở nhiều vùng miền của đất nước Việt Nam với bối cảnh chính tại Ninh Thuận, Bình Thuận hứa hẹn có những đại cảnh làm mãn nhãn người xem. Đoàn phim đã thực địa bốn đồi cát đẹp nhất miền Trung là Nam Cương, Mũi né, Bàu Trắng, Suối Hồng trong trong cái nắng gay gắt để có thể đem những hình ảnh chân thật nhất vào bộ phim.

Để có những thước phim đẹp, có thể nói cực khổ nhất là diễn viên và ekip đoàn, cặp đôi Nhật Hạ và Lương Thế Thành thậm chí đã ngất xỉu phải tiếp nước và sơ cấp cứu khi thực hiện những cảnh quay trên đồi cát, ekip vận chuyển trên đồi cát với trang thiết bị máy móc cũng hết sức khó khăn, gió luôn thổi cát vào thiết bị và mắt của ekip, cát luôn gây khó cho con người làm phim".

Phim phát sóng từ ngày 7/2, lúc 19h45 trên kênh SCTV14./.