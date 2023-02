Marc Levy tiết lộ lý do vào vai trong phim chuyển thể từ sách của mình

Những chuyện tình vượt không gian, thời gian trên màn ảnh rộng khiến khán giả say đắm

VOV.VN - "Doctor Strange", "Everything everywhere all at once", "Ditto",... là những bộ phim khai thác tốt những câu chuyện tình yêu ở đa thế giới, vượt qua giới hạn về không gian, thời gian khiến khán giả say đắm.