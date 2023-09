Minh Hằng, Chi Pu tranh giải "Nữ chính xuất sắc" tại Cánh diều vàng 2023

Danh sách những nghệ sĩ tranh giải ở hạng mục "Nữ chính xuất sắc nhất" tại Cánh diều vàng 2023: - Minh Hằng - vai đệ nhất mỹ nhân Ba Trà, phim Chị chị em em 2 - Lê Khánh - vai Tư Xoàn, phim Biệt đội rất ổn - Hoàng Oanh - vai Ngọc Khuê, phim Biệt đội rất ổn - Tăng Huỳnh Như - vai Ngọc, phim Phơi sáng - Nguyễn Hải Yến - vai Vân, phim Memento Mori: Đất - Hoàng Hà - vai Dao Ánh, phim Em và Trịnh - Bùi Lan Hương - vai Khánh Ly, phim Em và Trịnh - Akari Nakatani - vai Michiko, phim Em và Trịnh - Juliet Bảo Ngọc Doling - vai Hậu, phim Tro tàn rực rỡ - Phương Anh Đào - vai Nhàn, phim Tro tàn rực rỡ - Thục Anh - vai Phương Chi, phim Tiểu đội hoa hồng - Thu Trang - vai Nhót, phim Con nhót mót chồng - Chi Pu - vai Linh, phim Mười: Lời nguyền trở lại - Rima Thanh Vy - vai Hằng, phim Mười: Lời nguyền trở lại - Ninh Dương Lan Ngọc – vai Hoàng Quyên, phim Cô gái từ quá khứ - Kaity Nguyễn - vai Quỳnh Yên, phim Cô gái từ quá khứ - Lê Giang - vai Ngọc Nữ, phim Nhà bà Nữ - Huỳnh Uyển Ân - vai Ngọc Nhi, phim Nhà bà Nữ - Nguyễn Phương Châm - vai bà An, phim 9 - Đào Nhật Vy - vai My Anh, phim 9 - Dương Thị Nhung - vai An, phim 9 - Lê Phương - vai Thảo, phim Vong nhi - NSND Kim Xuân - vai Vũ Hà Phương, phim Hạnh phúc máu