English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Nàng Dae Jang Geum" và loạt phim cổ trang kinh điển trở lại màn ảnh Việt

Thứ Sáu, 19:36, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nàng Dae Jang Geum, Nữ hoàng Seondeok và Ngự y của hoàng đế - ba tác phẩm từng gây tiếng vang trong giai đoạn hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc - trở lại với khán giả Việt sau nhiều năm.

Ra mắt trong những giai đoạn khác nhau, cả ba bộ phim đều từng dẫn đầu khung giờ phát sóng của đài MBC, sở hữu tỷ suất người xem cao và góp phần đưa tên tuổi nhiều diễn viên Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả châu Á.

Trong đó, Nàng Dae Jang Geum lên sóng từ tháng 9/2003, kể về nhân vật cùng tên có thật trong lịch sử, được biết đến là nữ ngự y đầu tiên của Triều Tiên. Trong phim, Seo Jang Geum (Lee Young Ae) vào cung sau khi cha mẹ qua đời.

nang dae jang geum va loat phim co trang kinh dien tro lai man anh viet hinh anh 1
Nàng Dae Jang Geum trở lại sau 23 năm kể từ khi ra mắt.

Mang ước mơ trở thành đầu bếp giỏi, Jang Geum sau đó bị cuốn vào những âm mưu chốn cung đình và bị đày ra đảo Jeju. Tại đây, cô học y thuật rồi trở lại hoàng cung, từng bước trở thành đại nữ quan nội y, phụ trách chăm sóc sức khỏe cho các thành viên hoàng tộc.

Bộ phim có kinh phí khoảng 15 triệu USD, bản quyền được bán tới 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu về khoảng 103,4 triệu USD. Từ mức rating 19,8% ở tập đầu, phim đạt 57,8% ở tập cuối, lọt nhóm những tác phẩm có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Vai Dae Jang Geum cũng trở thành một trong những vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp Lee Young Ae. Nữ diễn viên giành giải Daesang tại MBC Drama Awards 2003, trong khi đạo diễn Lee Byung Hoon được trao giải Đạo diễn truyền hình xuất sắc tại Baeksang 2004.

nang dae jang geum va loat phim co trang kinh dien tro lai man anh viet hinh anh 2
Nữ hoàng Seondeok từng đạt tỷ suất người xem cao nhất 43,6%.

Sáu năm sau, Nữ hoàng Seondeok ra mắt, lấy bối cảnh vương quốc Tân La và xoay quanh cuộc đời Thiện Đức Nữ Vương, vị vua thứ 27 của Tân La và cũng là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên.

Lee Yo Won đảm nhận vai Công chúa Deokman, người bị đưa khỏi hoàng cung ngay từ khi mới chào đời. Sau khi biết thân phận thật, Deokman trở về và đối đầu Mishil (Go Hyun Jung). Với sự trợ giúp của Kim Yu Sin (Uhm Tae Woong) và Bidam (Kim Nam Gil), cô từng bước giành lại vị thế và lên ngôi.

Lên sóng năm 2009, phim nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng truyền hình, với tỷ suất người xem cao nhất đạt 43,6%. Tại MBC Drama Awards cùng năm, phim nhận giải Phim của năm, Go Hyun Jung giành Daesang, Lee Yo Won nhận giải Diễn xuất xuất sắc nhất.

Tác phẩm thứ ba là Ngự y của hoàng đế, ra mắt năm 2012, tiếp tục khai thác đề tài y thuật cổ trang dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lee Byung Hoon.

nang dae jang geum va loat phim co trang kinh dien tro lai man anh viet hinh anh 3
Cho Seung Woo vào vai Baek Gwang Hyun trong Ngự y của hoàng đế.

Phim dựa trên cuộc đời Baek Gwang Hyun (Cho Seung Woo), người có xuất thân thấp kém và bắt đầu với nghề chữa bệnh cho ngựa. Sau quá trình học hỏi y thuật, Gwang Hyun trở thành thầy thuốc đầu tiên của triều Joseon thực hiện phẫu thuật ngoại khoa, sau đó được phong làm ngự y của nhà vua.

Lee Yo Won trở lại trong vai Kang Ji Nyeong, còn Cho Seung Woo lần đầu đóng phim truyền hình sau 13 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và nhạc kịch.

Từ tập 15, Ngự y của hoàng đế duy trì tỷ suất người xem quanh mức 20% trên toàn quốc và đứng đầu khung giờ thứ Hai, thứ Ba đến tập cuối. Cho Seung Woo sau đó giành Daesang và giải Diễn xuất xuất sắc nhất hạng mục phim đặc biệt tại MBC Drama Awards 2012.

Sau nhiều năm, khán giả Việt có dịp xem lại trọn bộ Nàng Dae Jang Geum, Nữ hoàng Seondeok và Ngự y của hoàng đế trên FPT Play.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top 3 phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc đáng xem nhất trong tháng 8
Top 3 phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc đáng xem nhất trong tháng 8

VOV.VN - Từ chuyện tình công sở, phim hài kịch xoay quanh chứng mất trí nhớ đến phim truyền hình âm nhạc dành cho giới trẻ, ba bộ phim tình cảm Hàn Quốc được mong chờ nhất này hứa hẹn sẽ chinh phục trái tim khán giả truyền hình trong tháng 8/2026.

Top 3 phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc đáng xem nhất trong tháng 8

Top 3 phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc đáng xem nhất trong tháng 8

VOV.VN - Từ chuyện tình công sở, phim hài kịch xoay quanh chứng mất trí nhớ đến phim truyền hình âm nhạc dành cho giới trẻ, ba bộ phim tình cảm Hàn Quốc được mong chờ nhất này hứa hẹn sẽ chinh phục trái tim khán giả truyền hình trong tháng 8/2026.

Trấn Thành xuất hiện trong buổi đọc kịch bản phim Hàn Quốc
Trấn Thành xuất hiện trong buổi đọc kịch bản phim Hàn Quốc

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc đăng tải hình ảnh Trấn Thành tham gia đọc kịch bản và diễn xuất cùng dàn diễn viên Park Bo Gum, Joo Won trong phim điện ảnh "Kal: Thanh kiếm của Godumakhan".

Trấn Thành xuất hiện trong buổi đọc kịch bản phim Hàn Quốc

Trấn Thành xuất hiện trong buổi đọc kịch bản phim Hàn Quốc

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc đăng tải hình ảnh Trấn Thành tham gia đọc kịch bản và diễn xuất cùng dàn diễn viên Park Bo Gum, Joo Won trong phim điện ảnh "Kal: Thanh kiếm của Godumakhan".

Netflix công bố danh sách 33 series chương trình và phim Hàn Quốc cho năm 2026
Netflix công bố danh sách 33 series chương trình và phim Hàn Quốc cho năm 2026

VOV.VN - Danh sách phim cho năm 2026 của Netflix bao gồm mọi thứ, từ phim hài lãng mạn có sự tham gia của Jisoo (Blackpink) “Boyfriend on Demand” đến phim truyền hình siêu anh hùng với Park Eun Bin và Cha Eun Woo "The Wonderfools" hay các mùa tiếp theo của những chương trình truyền hình thực tế ăn khách.

Netflix công bố danh sách 33 series chương trình và phim Hàn Quốc cho năm 2026

Netflix công bố danh sách 33 series chương trình và phim Hàn Quốc cho năm 2026

VOV.VN - Danh sách phim cho năm 2026 của Netflix bao gồm mọi thứ, từ phim hài lãng mạn có sự tham gia của Jisoo (Blackpink) “Boyfriend on Demand” đến phim truyền hình siêu anh hùng với Park Eun Bin và Cha Eun Woo "The Wonderfools" hay các mùa tiếp theo của những chương trình truyền hình thực tế ăn khách.

Emma Stone, “Bugonia” và trào lưu làm lại phim kinh điển Hàn Quốc của Hollywood
Emma Stone, “Bugonia” và trào lưu làm lại phim kinh điển Hàn Quốc của Hollywood

VOV.VN - “Bugonia”, phiên bản Hollywood làm lại từ bộ phim đình đám của Hàn Quốc năm 2003 “Save the Green Planet!” với nữ diễn viên Emma Stone thủ vai chính trong phim, đánh dấu thời điểm quan trọng trong sự trỗi dậy của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Emma Stone, “Bugonia” và trào lưu làm lại phim kinh điển Hàn Quốc của Hollywood

Emma Stone, “Bugonia” và trào lưu làm lại phim kinh điển Hàn Quốc của Hollywood

VOV.VN - “Bugonia”, phiên bản Hollywood làm lại từ bộ phim đình đám của Hàn Quốc năm 2003 “Save the Green Planet!” với nữ diễn viên Emma Stone thủ vai chính trong phim, đánh dấu thời điểm quan trọng trong sự trỗi dậy của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc