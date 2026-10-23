"Nàng Dae Jang Geum" và loạt phim cổ trang kinh điển trở lại màn ảnh Việt

Ra mắt trong những giai đoạn khác nhau, cả ba bộ phim đều từng dẫn đầu khung giờ phát sóng của đài MBC, sở hữu tỷ suất người xem cao và góp phần đưa tên tuổi nhiều diễn viên Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả châu Á.

Trong đó, Nàng Dae Jang Geum lên sóng từ tháng 9/2003, kể về nhân vật cùng tên có thật trong lịch sử, được biết đến là nữ ngự y đầu tiên của Triều Tiên. Trong phim, Seo Jang Geum (Lee Young Ae) vào cung sau khi cha mẹ qua đời.

Nàng Dae Jang Geum trở lại sau 23 năm kể từ khi ra mắt.

Mang ước mơ trở thành đầu bếp giỏi, Jang Geum sau đó bị cuốn vào những âm mưu chốn cung đình và bị đày ra đảo Jeju. Tại đây, cô học y thuật rồi trở lại hoàng cung, từng bước trở thành đại nữ quan nội y, phụ trách chăm sóc sức khỏe cho các thành viên hoàng tộc.

Bộ phim có kinh phí khoảng 15 triệu USD, bản quyền được bán tới 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu về khoảng 103,4 triệu USD. Từ mức rating 19,8% ở tập đầu, phim đạt 57,8% ở tập cuối, lọt nhóm những tác phẩm có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Vai Dae Jang Geum cũng trở thành một trong những vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp Lee Young Ae. Nữ diễn viên giành giải Daesang tại MBC Drama Awards 2003, trong khi đạo diễn Lee Byung Hoon được trao giải Đạo diễn truyền hình xuất sắc tại Baeksang 2004.

Nữ hoàng Seondeok từng đạt tỷ suất người xem cao nhất 43,6%.

Sáu năm sau, Nữ hoàng Seondeok ra mắt, lấy bối cảnh vương quốc Tân La và xoay quanh cuộc đời Thiện Đức Nữ Vương, vị vua thứ 27 của Tân La và cũng là nữ vương đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên.

Lee Yo Won đảm nhận vai Công chúa Deokman, người bị đưa khỏi hoàng cung ngay từ khi mới chào đời. Sau khi biết thân phận thật, Deokman trở về và đối đầu Mishil (Go Hyun Jung). Với sự trợ giúp của Kim Yu Sin (Uhm Tae Woong) và Bidam (Kim Nam Gil), cô từng bước giành lại vị thế và lên ngôi.

Lên sóng năm 2009, phim nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng truyền hình, với tỷ suất người xem cao nhất đạt 43,6%. Tại MBC Drama Awards cùng năm, phim nhận giải Phim của năm, Go Hyun Jung giành Daesang, Lee Yo Won nhận giải Diễn xuất xuất sắc nhất.

Tác phẩm thứ ba là Ngự y của hoàng đế, ra mắt năm 2012, tiếp tục khai thác đề tài y thuật cổ trang dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lee Byung Hoon.

Cho Seung Woo vào vai Baek Gwang Hyun trong Ngự y của hoàng đế.

Phim dựa trên cuộc đời Baek Gwang Hyun (Cho Seung Woo), người có xuất thân thấp kém và bắt đầu với nghề chữa bệnh cho ngựa. Sau quá trình học hỏi y thuật, Gwang Hyun trở thành thầy thuốc đầu tiên của triều Joseon thực hiện phẫu thuật ngoại khoa, sau đó được phong làm ngự y của nhà vua.

Lee Yo Won trở lại trong vai Kang Ji Nyeong, còn Cho Seung Woo lần đầu đóng phim truyền hình sau 13 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và nhạc kịch.

Từ tập 15, Ngự y của hoàng đế duy trì tỷ suất người xem quanh mức 20% trên toàn quốc và đứng đầu khung giờ thứ Hai, thứ Ba đến tập cuối. Cho Seung Woo sau đó giành Daesang và giải Diễn xuất xuất sắc nhất hạng mục phim đặc biệt tại MBC Drama Awards 2012.

Sau nhiều năm, khán giả Việt có dịp xem lại trọn bộ Nàng Dae Jang Geum, Nữ hoàng Seondeok và Ngự y của hoàng đế trên FPT Play.