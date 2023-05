"Nàng tiên cá" thống lĩnh doanh thu phòng vé

Sau "Lọ Lem" (2015), "Người đẹp và quái vật" (2017) hay "Mulan" (2020), "Nàng tiên cá" (2023) trở thành công chúa Disney tiếp theo có hành trình phiêu lưu trên màn ảnh rộng. Bộ phim có nữ diễn viên trẻ Halle Bailey đóng vai nhân vật trung tâm đã trải qua biết bao thăng trầm từ công chúng, để rồi giờ đây gây ấn tượng trên rạp chiếu toàn cầu.

Theo Variety, phiên bản live-action của "The Little Mermaid" (tựa Việt: Nàng tiên cá) đạt doanh thu 118 triệu USD nội địa sau 4 ngày ra mắt. Hiện, ở ngày thứ 3 công chiếu, tác phẩm bán được 96 triệu USD tiền vé. Ở Mỹ, 68% khán giả là nữ, trong khi 25% người mua vé ở độ tuổi từ 25 đến 34. Trẻ em chiếm 22% số lượng khán giả đến xem cuối tuần công chiếu.

"The Little Mermaid" có kinh phí sản xuất 250 triệu USD, nên cần tăng tốc ở phòng vé để nhanh chóng thu hồi vốn. Tại thị trường quốc tế, phim thu về 68,3 triệu USD từ 51 thị trường. Tuy từng gặp một số tranh luận trái chiều nhưng "The Little Mermaid" được dự đoán sẽ đạt con số “tỷ đô” như một số phim live-action trước đó.

Trong khi đó, doanh thu của "Fast X" bắt đầu giảm. Phim ước tính mang về khoảng 23 triệu USD trong tuần thứ 2 và 28,7 triệu USD trong kỳ nghỉ 4 ngày. Tại thị trường nội địa, bom tấn mới nhất của thương hiệu tốc độ ghi nhận doanh thu 113,6 triệu USD, một con số đáng thất vọng.

Tuy nhiên, bộ phim được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài. "Fast X" dự kiến vượt mốc 500 triệu USD tại phòng vé toàn cầu vào tuần này, trở thành phim có doanh thu cao thứ 3 trong năm. Tính đến nay, với kinh phí sản xuất 340 triệu USD, đây là phim tiêu tốn nhiều tiền nhất của thương hiệu.

"Guardians of the Galaxy, Vol. 3” chiếm vị trí thứ ba với 20 triệu USD và ước tính đạt 25,3 triệu USDsau kỳ nghỉ, nâng tổng doanh thu nội địa lên con số khá lớn 300 triệu USD. “The Super Mario Bros. Movie” của Universal và Illumination đứng thứ tư với 6,3 triệu USD vào cuối tuần và ước tính 8,3 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ. Ở thị trường trong nước, bộ phim đã kiếm được 560,9 triệu USD sau tám tuần ra rạp./.