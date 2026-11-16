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"Ngày con còn mẹ" đứng top 1 doanh thu phòng vé Việt

Thứ Hai, 09:21, 16/11/2026
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VOV.VN - Bộ phim “Ngày con còn mẹ” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt, vượt qua nhiều tác phẩm trong và ngoài nước.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Ngày con còn mẹ" hiện đứng top 1 doanh thu phòng vé Viêt. Trong sáng 16/11, tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thu về hơn 570 triệu đồng, với hơn 8.600 vé được bán ra trên hơn 3.100 suất chiếu. Sau 6 ngày khởi chiếu chính thức, bộ phim đạt tổng doanh thu hơn 37 tỷ đồng. Đây là con số khá tích cực đối với một bộ phim Việt trong những đầu ra mắt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường điện ảnh đang có sự cạnh tranh giữa nhiều bộ phim trong nước và quốc tế.

"Ngày con còn mẹ" thuộc thể loại gia đình, tâm lý, kể về Mây (Phương Anh Đào), cô con gái lớn lên với suy nghĩ mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào) chỉ thương anh hai Pháo (Huy Anh) mà không quan tâm đến mình. Cho đến khi biến cố bất ngờ ập xuống, Mây mới bàng hoàng nhận ra: điều đau đớn nhất không phải là chưa từng được yêu, mà là cô đã dành trọn thanh xuân để trách một người mẹ mà chưa từng thật sự hiểu bà. 

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Hồng Đào và Phương Anh Đào trong phim "Ngày con còn mẹ". Ảnh: ĐPCC

Đứng vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng của Box Office Vietnam lần lượt là hai tác phẩm nước ngoài "Godzilla Minus Zero" và "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại"

Trong khi "Godzilla Minus Zero", hiện đạt tổng doanh thu hơn 31 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, thu hút sự chú ý nhờ thương hiệu quái vật đình đám, "Ramayana" mang đến màu sắc mới lạ với câu chuyện lấy cảm hứng từ sử thi Ấn Độ. Bom tấn Ấn Độ thu về hơn 13,9 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam sau 10 ngày khởi chiếu chính thức. 

Xếp vị trí thứ tư và thứ 5 lần lượt là hai bộ phim Việt "Chị chị em em 3" và "Bò sữa bay". Sau nửa tháng ra mắt, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đang giảm dần sức hút. "Chị chị em em" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra mắt, hiện đạt tổng doanh thu hơn 114 tỷ đồng. 

Dù sở hữu dàn diễn viên nổi bật cùng kịch bản mới mẻ, “Bò sữa bay” vẫn chưa tạo được sức bật tại phòng vé. Sau 10 ngày công chiếu, doanh thu phim chỉ đạt gần 18 tỷ đồng. Đây là kết quả khá khiêm tốn nếu đặt cạnh những kỳ vọng dành cho bộ phim trước thời điểm ra rạp.

Cuối tuần này, một bộ phim Việt khác sẽ ra rạp là "Trại giam hạnh phúc". Phim kể về Phúc (Tuấn Trần), từ một giáo viên hiền lành, tốt bụng vì muốn cứu em gái (Sally Hồng Anh) mà trở thành sát nhân, phải vào tù. Cuộc sống sau song sắt vô cùng khắc nghiệt nhưng Phúc cố gắng nhẫn nhịn, mong sớm được trở về với tự do. 

Mai Trang/VOV.VN
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